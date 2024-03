Trung QuốcCông ty Unitree Robotics thông báo robot hình người H1 đi bằng hai chân của họ lập kỷ lục tốc độ mới khi di chuyển ở vận tốc 3,3 mét/giây (11,9 km/h).

Robot hình người lập kỷ lục tốc độ Những khả năng mới của robot H1 ở phiên bản mới nhất. Video: Unitree Robotics

Ra mắt lần đầu vào tháng 12 năm ngoái, H1 là mẫu robot hình người đầu tiên của Unitree Robotics. Trước đó, công ty được biết đến với những robot 4 chân giống chó. Trong phiên bản ban đầu, H2 cao 1,805 m, nặng xấp xỉ 47 kg và có thể vận chuyển tới 30 kg hàng. Mỗi chân của nó có thể xoay tự do 5 độ nhờ khớp ở hông, đầu gối và mắt cá chân. Khớp ở vai và khuỷu tay cho phép mỗi cánh tay xoay tự do tổng cộng 4 độ, theo New Atlas.

Robot chụp ảnh môi trường xung quanh theo 360 độ nhờ camera đo sâu Intel RealSense D435i ở trên đầu và module Livox MID360 LiDAR (radar xuyên đất). Dữ liệu từ những thiết bị này được phân tích theo thời gian thực bởi bộ vi xử lý Dual Intel Core i7-1265U. Ngoài ra, robot có thể duy trì thăng bằng và đi bộ liên tục, ngay cả khi bị đá.

Trong video do Unitree Robotics chia sẻ hôm 1/3, phiên bản mới nhất của H1 là Evolution V3.0 làm được nhiều hơn thế. Nó có thể đi bộ nhanh trên bề mặt phẳng với vận tốc 3,3 m/s. Theo công ty chế tạo, đây là kỷ lục thế giới mới đối với robot hình người kích thước thực. So với H1, robot hai chân Cassie của Agility Robotics lập kỷ lục chạy nước rút vào năm 2022 khi vượt qua quãng đường 100 m trong 24,73 giây, tốc độ trung bình là 4 m/ư (14,4 km/h). Tuy nhiên, về cơ bản, Cassie chỉ bao gồm một cặp chân và đầu, không phải robot hình người đầy đủ. Robot hình người kích thước thực Optimus của Tesla chỉ đạt tốc độ 0,6 m/s.

Ngoài đi bộ nhanh, H1 Evolution V3.0 còn có thể nhảy (phối hợp toàn thân), lên xuống cầu thang và nhảy cao như con người.

An Khang (Theo New Atlas)