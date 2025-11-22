Robot hình người làm việc trong nhà máy ôtô 'nghỉ hưu'

MỹSau 11 tháng làm việc trong nhà máy BMW tại Spartanburg, robot hình người Figure 02 chính thức được thông báo nghỉ việc.

Figure AI, công ty chế tạo Figure 02, thông báo cho robot nghỉ hưu vào tuần này. CEO Brett Adcock chia sẻ hình ảnh robot đầy vết trầy xước, phản ánh thực tế làm việc trong môi trường công nghiệp.

Robot hình người làm việc trong nhà máy ôtô 'nghỉ hưu' Figure 02 trầy xước và bám bẩn sau thời gian hoạt động tại nhà máy. Video: Figure AI

Theo Figure AI, việc triển khai robot tại nhà máy BMW đã mở rộng nhanh chóng sau giai đoạn thiết lập ban đầu. Trong vòng 6 tháng kể từ khi giới thiệu Figure 02, công ty đã bàn giao chúng và cho chạy thử nghiệm. Trong vòng 10 tháng, robot được triển khai đầy đủ trên một dây chuyền lắp ráp tại nhà máy. Sau gần một năm, robot đã tham gia sản xuất hơn 30.000 xe BMW X3 và bốc xếp hơn 90.000 tấm kim loại.

Nhiệm vụ chính của Figure 02 là nâng các bộ phận kim loại khỏi thùng và đặt lên đồ gá hàn với sai số 5 mm, mỗi chu kỳ kéo dài 84 giây và độ chính xác luôn đạt trên 99%. Sau đó, các cánh tay robot truyền thống sẽ thực hiện công đoạn hàn.

Tổng cộng, Figure 02 làm việc hơn 1.250 giờ và đi khoảng 320 km bên trong cơ sở. Chúng làm việc theo ca 10 tiếng, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Những số liệu xác nhận robot chịu được khối lượng công việc thông thường của các nhà máy trong thời gian dài.

Robot hình người làm việc trong nhà máy ôtô ‘nghỉ hưu’ Robot Figure 02 làm việc trong nhà máy. Video: Figure AI

Figure AI chỉ ra những thách thức phần cứng trong quá trình triển khai. Cẳng tay dễ hỏng do sự phức tạp khi tích hợp ba bậc tự do, hệ thống điều hòa nhiệt và dây cáp vào một bộ phận có kích thước bằng cẳng tay thật. Việc chuyển động liên tục cũng gây áp lực lên bộ vi điều khiển và hệ thống dây điện, vấn đề hiếm khi được đề cập trong lĩnh vực robot hình người.

Kinh nghiệm từ quá trình triển khai thực tế Figure 02 giúp các kỹ sư điều chỉnh thiết kế của Figure 03, robot hình người thế hệ tiếp theo mà Figure AI khẳng định sẵn sàng để triển khai trên quy mô lớn. Mẫu robot mới loại bỏ bảng phân phối và dây cáp động ở cổ tay, bộ điều khiển động cơ hiện có thể liên lạc trực tiếp với máy tính trung tâm.

Figure 02 không phải robot hình người duy nhất làm việc trong nhà máy ôtô. Robot Walker S1 của công ty UBTech Robotics đang làm việc tại nhà máy xe năng lượng mới Audi-FAW ở Trung Quốc. Trong khi đó, Atlas của Boston Dynamics dự kiến giúp tự động hóa một phần công việc lắp ráp ôtô tại nhà máy Metaplant America của Hyundai ở bang Georgia.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering, Humanoids Daily)