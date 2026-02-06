Robot hình người đầu tiên đi bộ 130.000 bước trong tuyết

Robot hình người G1 của công ty Trung Quốc Unitree hoàn thành thử thách đi bộ trên cánh đồng tuyết khắc nghiệt với mức nhiệt xuống -47,4 độ C.

Unitree công bố video và khẳng định đây là thử thách đi bộ tự động đầu tiên trên thế giới trong môi trường lạnh -47,4 độ C đối với robot hình người. G1 đi hơn 130.000 bước trong khu vực rộng 186 x 100 m ở vùng Altay thuộc Tân Cương. Cảnh quay từ drone sau đó cho thấy dấu chân của robot trên tuyết tạo thành logo chương trình phát sóng của Tập đoàn truyền thông Trung Quốc CMG về Thế vận hội Mùa đông 2026.

Theo CNEVpost, robot hoàn thành thử thách nhờ khả năng lập kế hoạch đường đi thích ứng, kết hợp sự hỗ trợ từ hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu của Trung Quốc, vốn cung cấp khả năng điều hướng chính xác đến từng cm theo thời gian thực.

Robot hình người đi bộ 130.000 bước trong tuyết Robot G1 của công ty Trung Quốc Unitree đi bộ trong trời lạnh -47,4 độ C. Video: Unitree

Trước khi đi bộ trên cánh đồng tuyết, G1 được sửa đổi khác với cấu hình tiêu chuẩn của nhà máy. Các kỹ sư khoác cho robot áo phao cách nhiệt màu đỏ cam nhằm giảm tác động của nhiệt độ, đồng thời bọc thêm những lớp che chắn xung quanh chân để bảo vệ khớp, bộ truyền động và hệ thống pin không bị đóng băng.

Thử thách mới cho thấy ngành robot hình người ngày càng chú trọng đến độ bền trong môi trường thực tế. Khi đó, khả năng chống chịu với thời tiết và nhiệt độ khắc nghiệt đang trở thành một tiêu chuẩn cạnh tranh. Ví dụ, công ty Deep Robotics năm ngoái giới thiệu robot hình người DR02 hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, đạt chuẩn bảo vệ IP66 và mức nhiệt hoạt động thấp nhất được chứng nhận -20 độ C.

Ra mắt tháng 5/2024, G1 có kích thước nhỏ gọn, cao 127 cm và nặng 35 kg với giá khởi điểm khoảng 14.240 USD tại thị trường Trung Quốc. Robot có 23-43 động cơ khớp tùy từng cấu hình, với mô-men xoắn khớp tối đa 120 Nm.

G1 trang bị hàng loạt cảm biến tiên tiến, Lidar 3D, camera độ sâu RealSense và hệ thống micro khử ồn để điều khiển bằng giọng nói. Với pin 9.000 mAh, robot có thể hoạt động tối đa hai tiếng và được thay pin nhanh chóng. Bộ xử lý 8 lõi điều khiển hệ thống khớp của robot, cho phép di chuyển linh hoạt với tốc độ đi bộ tối đa khoảng 7,2 km/h. Robot hoạt động dựa trên UnifoLM, mô hình AI do Unitree phát triển dành cho robot, đồng thời hỗ trợ học tăng cường để điều khiển chuyển động và thực hiện nhiệm vụ.

Unitree là một trong những nhà sản xuất robot hình người hàng đầu Trung Quốc. Tháng trước, công ty cho biết tổng số lượng robot hình người xuất xưởng năm 2025 là hơn 5.500.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering, CNEVPost)