Robot hình người đầu tiên có thể nhào lộn kết hợp đá chân

Trung QuốcRobot Lingxi X2 của công ty AgiBot thực hiện trơn tru động tác lộn kết hợp đá chân phức tạp nhờ thuật toán điều khiển chuyển động độc quyền.

Robot hình người đầu tiên có thể lộn trước đá chân Lingxi X2 thực hiện hoàn hảo cú lộn trước đá chân. Video: AgiBot

Theo Interesting Engineering, công ty AgiBot có trụ sở ở Thượng Hải, Trung Quốc hôm 18/9 chia sẻ video quay cảnh robot hình người Lingxi X2 thực hiện động tác lộn trước khi đá chân. Đây là động tác khó chưa từng được thực hiện bởi robot nào trước đây.

Trong video 4K, Lingxi X2 lấy đà, lộn nhào và tiếp đất nhẹ nhàng với phần mô tả phân tích cách bộ điều khiển trí tuệ nhân tạo của công ty đạt được thành tựu này.

Động tác lộn trước đá chân rất quen thuộc trong môn thể dục dụng cụ, bao gồm một cú lộn nhào về phía trước với chân sau làm điểm tựa và kiểm soát cơ thể chính xác trong không trung. Đây là động tác đòi hỏi khả năng phối hợp, giữ thăng bằng và sức mạnh xuất sắc, vốn gắn liền với các vận động viên ưu tú.

Trước đây, robot hình người vẫn chưa thể thực hiện được động tác khó này bởi giữ thăng bằng và chuyển động nhanh nhẹn vẫn là một trong những thách thức khó khăn nhất. Theo Pandaily, Lingxi X2 mô phỏng động tác lộn trước khi đá chân với độ chính xác cao nhờ thuật toán điều khiển chuyển động độc quyền và hệ thống cảm biến tiên tiến.

Lingxi X2 là mẫu robot hàng đầu của AgiBot, công ty trí tuệ nhân tạo do kỹ sư Peng Zhihui (còn gọi là Zhihui Jun) sáng lập. Ra mắt đầu năm nay, robot có thiết kế dạng module, điều khiển lực đa khớp và công nghệ nhận thức theo thời gian thực, cho phép nó điều hướng trong môi trường phức tạp, thực hiện động tác phức tạp như nhào lộn và nhiệm vụ có tác động mạnh. AgiBot bắt đầu tìm kiếm đối tác vào tháng 5/2025 và dự kiến bắt đầu sản xuất quy mô lớn trong nửa cuối năm với số lượng giao đi dự kiến đạt vài nghìn robot vào cuối năm 2026.

Màn biểu diễn động tác lộn trước khi đá chân của Lingxi X2 đánh dấu cột mốc trong lĩnh vực phát triển robot hình người, cho thấy các hệ thống điều khiển chuyển động và cân bằng tiên tiến đang dần hoàn thiện, giúp robot thực hiện những chuyển động bất khả thi. Robot Lingxi X2 đặt ra tiêu chuẩn mới trong điều khiển chuyển động robot. Khi mở rộng sản xuất, AgiBot sẽ đối mặt với thách thức chuyển những màn trình diễn như vậy thành ứng dụng thực tế trong đời sống hàng ngày.

Trong khi robot hình người chủ yếu được thiết kế để giao tiếp hoặc hỗ trợ công việc, ngày càng nhiều robot hướng tới hoạt động thể thao và nhào lộn. Robot Atlas của công ty Boston Dynamics từng thực hiện hàng loạt động tác lộn trước, lộn sau, đứng bằng tay và bài tập parkour phức tạp bao gồm nhảy qua chướng ngại vật. Công ty Unitree Robotics của Trung Quốc cũng phát triển dòng robot hình người như G1 và R1. Sau khi cập nhật phần mềm, G1 gần đây thực hiện thành công động tác lộn ngang và thể hiện thế võ kungfu, bao gồm đấm, đá tạt và đá xoay.

An Khang (Theo Interesting Engineering, Pandaily)