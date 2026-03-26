Robot giao hàng của công ty Mỹ Serve Robotics đâm sầm vào cửa kính bến xe buýt ở West Town, Chicago, khiến mảnh vỡ vương vãi khắp vỉa hè.

Sau vụ va chạm, robot lùi lại và đi vòng qua phần cửa kính đã vỡ. Trong lúc di chuyển, nó giật nhẹ vài lần giống như muốn rũ sạch những mảnh vỡ phía trên.

Các video ghi lại sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội tuần này. Video do tài khoản realnostalgia đăng trên Reddit nhận hơn 5,6 nghìn lượt thích và hơn 550 bình luận chỉ sau hai ngày.

Serve Robotics thừa nhận robot giao hàng của công ty đâm vào cửa kính bến xe buýt và họ đang liên hệ với các bên liên quan, đồng thời cam kết trả chi phí sửa chữa. Công ty cũng cho biết, đội ngũ tại địa phương tiến hành dọn dẹp khu vực ngay khi biết tin và không có người nào bị thương trong vụ việc. Công ty đang điều tra nguyên nhân để đưa ra biện pháp cải thiện.

"Những sự cố như thế này cực kỳ hiếm gặp. Robot của chúng tôi đã hoàn thành hàng trăm nghìn chuyến giao hàng kể từ năm 2025 mà không có bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào", đại diện công ty cho biết.

Robot giao hàng húc vỡ cửa kính bến xe buýt Robot giao hàng của Serve Robotics đâm vỡ cửa kính bến xe buýt. Video: ABC7 Chicago/Reddit/realnostalgia

Serve Robotics không phải công ty duy nhất gặp vấn đề với robot giao hàng tuần này. Một robot giao hàng khác của công ty Coco Robotics (Mỹ) cũng đâm vỡ cửa kính bến xe buýt tại Near North Side, Chicago, hồi đầu tuần. Theo Carl Hansen, Trưởng bộ phận Quan hệ Chính phủ tại Coco Robotics, công ty đã xử lý vụ việc và không có người nào bị thương.

Vài năm qua, cả Serve và Coco đều mở rộng hoạt động của robot giao hàng tại Chicago. Trong khi nhiều người ủng hộ sự tiện lợi của dịch vụ mới, một số ý kiến cho rằng robot có thể gây nguy hiểm, cản trở người đi bộ và cạnh tranh với người giao hàng, thậm chí lo ngại về việc robot gắn camera và thu thập dữ liệu liên tục ở nơi công cộng. Bản kiến nghị do Josh Robertson, một người dân Chicago, đưa ra nhằm chấm dứt chương trình robot giao hàng với lý do an toàn và khả năng tiếp cận, đã nhận được hơn 3.700 chữ ký.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering, CBS News)