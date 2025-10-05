Robot giao đồ ăn có thể chạy 32 km/h

MỹDoorDash Dot cao 1,5 m, nặng 160 kg và có thể đạt tốc độ 32 km/h.

Tuần này, DoorDash - công ty Mỹ hoạt động trong lĩnh vực đặt và giao đồ ăn trực tuyến - ra mắt một robot giao hàng mang tên Dot. "Nhân viên mới" đang được thử nghiệm tại khu vực Phoenix, với kế hoạch triển khai rộng rãi trong khu vực đô thị vào cuối năm nay.

Hộp đựng thức ăn hình người trên bánh xe là bước đột phá đầu tiên của DoorDash vào lĩnh vực giao hàng tự động - một ranh giới mà nhiều công ty phải chật vật chinh phục do thách thức phải di chuyển trên những con phố hỗn loạn mà không làm phiền người đi bộ.

Những người sáng tạo ra Dot tin rằng nó đã sẵn sàng chinh phục thế giới bất chấp vẻ ngoài ngây thơ. Công ty cho biết chú robot gắn cảm biến Dot có khả năng di chuyển trên đường phố, với tốc độ tối đa 32 km/h, tương đương ôtô di chuyển trong phố, và đủ nhanh nhẹn trên vỉa hè đông đúc, trên làn đường dành cho xe đạp và bãi đỗ xe.

Robot tự đi giao đồ ăn, chạy 32 km/h Video: DoorDash

Dot có thể chở một kiện hàng nặng 13,5 kg, đủ chỗ cho tối đa sáu chiếc pizza. Bản thân chú robot nặng gần 160 kg và cao gần 1,5 m. Tuy nhiên, nếu Dot gặp sự cố, nó không có khả năng điều khiển từ xa, vì vậy nhân viên hiện trường sẽ phải được điều động tới nơi.

Trong 12 năm hoạt động, DoorDash đã trở thành một cái tên quen thuộc trong lĩnh vực dịch vụ giao đồ ăn và đang vận hành nền tảng lớn nhất với thị phần đáng kể nhất tại Mỹ trong phân khúc. Trong một thế giới của internet cáp quang, dịch vụ giao hàng trong ngày và máy tính thế hệ mới, tâm lý "muốn có ngay" ngày càng trở nên phổ biến. Các dịch vụ như Uber Eats, Grubhub và DoorDash tiếp tục đầu tư, phát triển và ứng dụng công nghệ để mang đến cho khách hàng những gì họ muốn nhanh hơn.

Dot với ngoại hình ngộ nghĩnh trên đường đi giao đồ ăn. Ảnh: DoorDash

Mạng lưới robotaxi tự động hợp tác với các dịch vụ giao đồ ăn, nhưng một lựa chọn khả thi hơn nữa là việc triển khai robot giao hàng tự động. Những chiếc xe điện nhỏ bé này không cần người lái. Chúng có thể giúp sinh viên đại học hoặc người làm việc từ xa có thể nhận được cà phê, bữa trưa hoặc hàng tạp hóa nhanh hơn nữa.

Robot Dot của DoorDash không mới. Trong hai năm qua, các đối thủ đã triển khai các sản phẩm tự hành tương tự, bao gồm Starship Technologies, Vayu và Serve Robotics, cũng như dịch vụ giao hàng bằng drone với Wing và Uber Eats trên các phương tiện được thiết kế riêng do Nuro phát triển.

Mặc dù DoorDash không phải là đơn vị đầu tiên triển khai robot giao hàng, Dot được thiết kế hoàn toàn nội bộ bởi DoorDash Labs.

Mỹ Anh (theo Fortune, Electrek)