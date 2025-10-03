Robot đầu tiên thu thập dữ liệu trong mắt bão

MỹRobot C-Star cao 1,2 m của NOAA vượt qua thành mắt bão Humberto, truyền dữ liệu thời tiết theo thời gian thực để dự báo và nghiên cứu.

Robot C-Star hoạt động trên mặt biển. Ảnh: NOAA/Oshen

Theo Interesting Engineering, ngày 28/9, C-Star, robot nhỏ hoạt động trên biển nhờ sức gió, trở thành phương tiện không người lái trên mặt nước (USV) đầu tiên thu thập và truyền dữ liệu từ bên trong cơn bão mạnh cấp 5 Humberto. Đây là USV nhỏ nhất từng làm được điều này, truyền số liệu đo trực tiếp từ khu vực thời tiết nguy hiểm nhất hành tinh. Cục quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA), công ty robot Oshen có trụ sở tại Anh và Đại học Nam Mississippi đang vận hành 7 robot như vậy trong mùa mưa bão để hiểu rõ hơn về bão và cải thiện dự báo.

C-Star là những thuyền năng lượng mặt trời đẩy bằng sức gió, trang bị cảm biến truyền dữ liệu cách hai phút một lần. Chúng đo tốc độ, hướng gió, áp suất không khí, nhiệt độ, độ ẩm và điều kiện mặt biển, đồng thời chụp ảnh và quay video trong các nhiệm vụ. Trong bão Humberto, 3 robot C-Star tiến vào cơn bão trong khoảng 12 giờ. Một phương tiện ghi nhận áp suất không khí tối thiểu 955 millibar và gió mạnh trên 240 km/h tại thời điểm đó. Ánh sáng Mặt Trời tăng cùng với áp suất giảm đi xác nhận robot đã vượt qua thành mắt bão và đi vào vùng mắt bão.

Theo Greg Foltz, nhà hải dương học tại Phòng thí nghiệm Hải dương và Khí tượng Đại Tây Dương thuộc NOAA, C-Star đã thu thập dữ liệu quý giá từ phần mạnh nhất của bão Humberto và truyền thành công gần như theo thời gian thực, mở ra khả năng sử dụng robot này thường xuyên hơn để tìm hiểu thông tin những cơn bão trong tương lai.

Dự án không chỉ kiểm tra khả năng chịu đựng bên trong cơn bão mà còn tập trung vào tốc độ. Ngày 27/9, nhóm nghiên cứu đưa hai robot C-Star đến bờ biển Bắc Carolina để theo dõi bão Imelda. Chúng được vận chuyển từ Mississippi và triển khai trong vòng 48 giờ, nêu bật khả năng thay đổi vị trí nhanh chóng của robot khi bão đổi hướng. "Hiệu suất này vượt qua cả mong đợi của chúng tôi và xác nhận khả năng triển khai nhiều cảm biến chi phí thấp để theo dõi liên tục trên diện rộng", Anahita Laverack, giám đốc điều hành của Oshen, cho biết.

Dữ liệu do robot cung cấp được đưa trực tiếp vào Hệ thống Viễn thông Toàn cầu của NOAA để các nhà dự báo trên toàn thế giới có thể sử dụng ngay lập tức. Việc sử dụng rộng rãi đội robot như C-Star có thể tạo ra bước ngoặt mới trong dự báo bão.

An Khang (Theo Interesting Engineering)