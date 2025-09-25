Robot có thể hút bụi lau nhà liên tục 1.000 m2

Ecovacs Deebot X11 tận dụng tính năng sạc nhanh trong khi giặt giẻ lau, giúp máy có thể hoạt động liên tục với diện tích 1.000 m2 trong mỗi phiên làm việc.

X11 là robot hút bụi đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ sạc nhanh cùng bộ pin dung lượng cao GaN tương tự smartphone. Điều này giúp máy không tăng trọng lượng, kích thước so với thế hệ trước, nhưng cho thời gian hoạt động dài hơn. Với dung lượng pin 6.400 mAh và khả năng sạc thêm 6% pin trong ba phút giặt giẻ tại dock, X11 có thể lau, hút diện tích sàn tối đa 1.000 m2 thay vì 150-200 m2 như phần lớn robot hút bụi cao cấp hiện nay.

Tính năng sạc nhanh được đánh giá quan trọng với dòng robot hút bụi cao cấp do thường có lực hút rất mạnh, chế độ làm sạch sâu vốn tốn nhiều pin hơn các dòng máy thông thường. Trước đây, khi người dùng bật chế độ làm sạch tốt nhất của máy, diện tích thực sự các máy làm sạch được chỉ khoảng 70 m2 sau mỗi lần sạc đầy. Khi đó, robot sẽ cần trở về dock sạc và mất thêm vài tiếng để tiếp tục làm việc nốt phần diện tích còn lại.

Deebot X11 OmniCyclone. Ảnh: Tuấn Hưng

Sản phẩm mới của Ecovacs tại Việt Nam là một trong những thiết bị gia dụng nổi bật được giới thiệu tại triển lãm IFA 2025 đầu tháng 9 ở Berlin, Đức. Dòng X11 có hai biến thể gồm Deebot X11 Pro Omni và Deebot X11 OmniCyclone. Hai model có chung nhiều công nghệ, giống nhau ở thân robot và khác biệt chủ yếu ở cơ chế gom rác trên dock sạc. Giá bán vì vậy không chênh đáng kể khi Deebot X11 OmniCyclone là 26 triệu còn X11 Pro Omni là 24,9 triệu đồng.

Trong đó, Deebot X11 OmniCyclone là robot hút bụi tự động gom rác đầu tiên trên thế giới không sử dụng túi rác. Model này dùng cơ chế hút lốc xoáy vào hộc đặt trên dock để chứa rác, tương tự bộ phận tích hợp trên máy hút bụi cầm tay của Dyson. Nhờ đó, người dùng không phải thay thế túi rác thường xuyên, hạn chế bụi mịn phát tán ra không khí và quan sát được các loại rác đã hút, hạn chế việc hút nhầm đồ đạc có giá trị.

Ngoài ra mắt công nghệ mới, dòng Deebot X11 cải tiến công nghệ lau con lăn mà hãng từng giới thiệu trên dòng X8 Pro Omni. Phiên bản mới có tốc độ vòng quay 200 vòng/phút, tích hợp 8 vòi phun nước sạch kết hợp hệ thống thu hồi nước bẩn. Chổi lăn bổ sung các dải nylon mật độ cao để tăng hiệu quả với các vết bẩn cứng đầu. Trạm sạc cũng có hai khay đựng chất tẩy rửa, tự pha dung dịch phù hợp tùy vào độ bẩn của sàn nhà.

Hộc đựng bụi trên dock của Deebot X11 OmniCyclone thay vì túi đựng như hầu hết robot khác hiện nay. Ảnh: Tuấn Hưng

Khay giặt của X11 cũng được thiết kế lại giúp con lăn của robot được ngâm hoàn toàn trong nước nóng 75 độ C trong lúc quay. Cơ chế này giúp giặt sạch vết bẩn như dầu mỡ hơn so với loại khay cỡ nhỏ như cũ. Ecovacs cũng bắt đầu đưa vào robot công nghệ leo sàn tương tự đối thủ Dreame, Roborock. Tuy nhiên, cơ chế có sự khác biệt khi X11 dùng bốn bánh phụ để vượt qua chướng ngại vật đơn cao 2,4 mm hoặc gờ cao 4 cm liên tiếp.

Từ thế hệ mới, các dòng robot hút bụi của Eocvacs cũng bắt đầu có khả năng điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt trực tiếp trên thân robot. Trước đó, sản phẩm của hãng chủ yếu chỉ hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Trung.

Tuấn Hưng