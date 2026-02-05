Robot có thân nhiệt và vẻ ngoài giống người

Moya, robot hình người do công ty DroidUp phát triển, thu hút sự chú ý nhờ dáng đi và biểu cảm tự nhiên, luôn duy trì thân nhiệt 32-36 độ C.

Moya có thể đi bộ, duy trì giao tiếp bằng mắt và thể hiện biểu cảm khuôn mặt tinh tế. Công ty DroidUp giới thiệu Moya tại Thượng Hải cuối tháng 1, gọi đây là robot mô phỏng sinh học đầy đủ và tích hợp AI hiện thân đầu tiên trên thế giới.

Cao 1,65 m và nặng khoảng 32 kg, Moya được thiết kế với tỷ lệ gần giống người trưởng thành. Nó có thân nhiệt khoảng 32-36 độ C, giúp tăng cảm giác chân thật khi tương tác. DroidUp cho biết, tư thế đi bộ của Moya đạt độ chính xác 92%, cho thấy công ty tập trung vào khả năng di chuyển ổn định và tự nhiên.

Theo RoboHorizon, Moya được thiết kế theo dạng module, cho phép tùy chỉnh ngoại hình mà không làm thay đổi cấu trúc cơ khí bên trong.

Robot hình người có thân nhiệt và vẻ ngoài giống thật Robot hình người Moya của công ty Trung Quốc DroidUp. Video: ShanghaiEye

Ngoại hình và hành động của Moya gây ra nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số thích thú với độ chân thực của robot, trong khi số khác cảm thấy lo ngại, phản ánh hiện tượng thung lũng kỳ lạ (uncanny valley ) - cảm giác khó chịu với những vật thể giống con người.

DroidUp không chỉ coi Moya như một robot gia đình mà còn hướng đến ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục và môi trường thương mại khác, nơi tương tác giữa người và robot đóng vai trò trung tâm. Thay vì tập trung vào nhiệm vụ công nghiệp hay trình diễn thể thao tốc độ cao, công ty nhắm đến môi trường đòi hỏi sự tương tác lâu dài và cảm giác thân thiện, dễ gần. Moya dự kiến được tung ra thị trường cuối năm nay với giá khởi điểm 173.000 USD.

Interesting Engineering nhận định, Moya trình làng trong bối cảnh cuộc đua phát triển robot hình người toàn cầu chia thành nhiều hướng khác nhau. Một số công ty thiết kế robot với ngoại hình cách điệu hoặc giống nhân vật hoạt hình để tránh bị so sánh với con người, số khác lại nhấn mạnh vào hình dạng cơ khí, phù hợp cho nhiệm vụ công nghiệp. Một nhóm nhỏ hơn, bao gồm DroidUp, tiếp tục theo đuổi thiết kế siêu chân thực nhằm vượt qua "thung lũng kỳ lạ".

Thu Thảo (Theo Intetesting Engineering, RoboHorizon)