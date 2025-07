Robot chó Trung Quốc phá kỷ lục tốc độ

Robot chó Black Panther II của công ty khởi nghiệp Mirror Me tại Thượng Hải đạt tốc độ tối đa 9,7 m/giây, vượt mốc 8,8 m/giây của robot WildCat từ Boston Dynamics.

Robot chó Black Panther II của Mirror Me. Ảnh: Mirror Me

Theo Interesting Engineering, Mirror Me, một khởi nghiệp Trung Quốc, phát triển một trong những robot 4 chân nhanh nhất thế giới, vượt qua sản phẩm của Boston Dynamics trong một số thử nghiệm. Trong buổi phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc hôm 6/7, robot chó Black Panther II của họ hoàn thành quãng đường 100 m trong 13,17 giây tại sân điền kinh ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc.

Jin Yongbin, nhà đồng sáng lập Mirror Me, cho biết tốc độ tối đa của robot trong cuộc đua là 9,7 m/giây, vượt qua robot WildCat do công ty Boston Dynamics tại Massachusetts phát triển, với tốc độ tối đa khoảng 8,8 m/giây.

Jin cho biết Black Panther II đạt tốc độ tối đa 10,9 m/giây trong một thử nghiệm trước đó. Tuy nhiên, Kỷ lục Thế giới Guinness về thời gian chạy 100 m của robot hiện nay thuộc về Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc. Năm 2023, robot Hound của viện hoàn thành cuộc đua 100 m trong 19,87 giây, chậm hơn nhiều so với thời gian mà Black Panther II đạt được hôm 6/7. Theo Jin, Mirror Me sẽ đăng ký phá kỷ lục Guinness vào "thời điểm thích hợp", do nhóm của ông đang tập trung vào nghiên cứu và phát triển.

Mirror Me là ví dụ mới nhất về sự dẫn đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực robot, có khả năng thống trị thị trường nhờ chuỗi cung ứng rộng lớn, nguồn nhân lực phong phú và ứng dụng nhanh chóng.

Mirror Me thành lập vào tháng 5/2024 tại Thượng Hải bởi các sinh viên và giảng viên của Đại học Chiết Giang. Nhà đồng sáng lập còn lại của Mirror Me, Wang Hongtao, là giáo sư tại Đại học Chiết Giang với nghiên cứu tập trung vào robot. Jin là nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Sáng tạo Robot hình người thuộc Trung tâm Đổi mới Khoa học và Công nghệ Toàn cầu Hàng Châu thuộc Đại học Chiết Giang.

Vào tháng 3/2025, Mirror Me nhận được tài trợ từ Tập đoàn Xây dựng Hongrun có trụ sở tại Thượng Hải, công ty chuyên về đường sắt và cầu. Ngoài Black Panther II, Mirror Me còn phát triển một số sản phẩm khác, bao gồm cánh tay và bàn tay robot. Công ty đặt mục tiêu tạo ra một robot hai chân có thể chạy với tốc độ 10 m/giây vào năm 2026 và sản xuất robot hình người có thể làm trợ lý cá nhân năm 2030.

An Khang (Theo Interesting Engineering, Xinhua)