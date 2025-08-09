Công ty Unitree Robotics giới thiệu chó robot 4 chân mới có khả năng di chuyển trên nhiều địa hình, chịu tải ấn tượng, ứng dụng trong môi trường khắc nghiệt.

Trong video mới do Unitree Robotics phát hành, robot chó A2 Stellar Explorer xuất hiện ấn tượng khi tông vỡ một tấm kính, thể hiện cấu trúc cơ thể chắc chắn. Robot cũng trình diễn những pha nhào lộn khéo léo, bật dậy nhanh chóng khi ngã, lên xuống bậc thang, leo dốc, chở đồ.

Điểm đáng chú ý là nó chịu được sức nặng của một người đàn ông trưởng thành cao 175 cm và nặng khoảng 100 kg, thậm chí vẫn đứng vững khi bị người này nhảy trên lưng. Khi di chuyển, tải trọng của A2 Stellar Explorer giảm còn 25 kg, nhưng vẫn vượt trội so với robot 4 chân Spot của công ty Mỹ Boston Dynamics với tải trọng tối đa 14 kg.

Robot chó Trung Quốc nâng người nặng 100 kg Robot chó A2 Stellar Explorer. Video: YouTube/Unitree Robotics

A2 Stellar Explorer làm bằng polymer kỹ thuật độ bền cao và hợp kim nhôm, nặng 37 kg bao gồm cả pin. Robot có thể di chuyển liên tục 5 tiếng hoặc 20 km khi không chở hàng và 3 tiếng hoặc hơn 12 km khi chở nặng 23 kg. Trong khi đó, Spot có thời gian chạy trung bình là một tiếng rưỡi.

Robot trang bị loa, microphone, công nghệ Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, GPS và 4G. Với hai Lidar, một camera HD và một đèn phía trước để điều hướng, robot có thể di chuyển trên địa hình phức tạp. Robot leo được dốc 45 độ và bậc thang cao 30 cm.

Unitree Robotics cho biết, robot mới phù hợp cho logistics, kiểm tra công nghiệp và cứu hộ khẩn cấp trong môi trường khắc nghiệt và phức tạp. Công ty thậm chí cung cấp thêm tùy chọn bánh xe gắn dưới 4 chân.

Công ty chưa tiết lộ giá của A2 Stellar Explorer nhưng đang nỗ lực để các robot có giá phải chăng hơn. Tháng trước, công ty ra robot R1 với mức giá chỉ 5.900 USD, trở thành một trong những robot hình người rẻ nhất thị trường, rẻ hơn nhiều sản phẩm của các đối thủ phương Tây.

Robot hình người Optimus của Tesla, hiện vẫn trong giai đoạn thử nghiệm, khi sản lượng đạt một triệu robot mỗi năm dự kiến có giá dưới 20.000 USD. Robot hình người Figure 02 của Figure AI, đang thử nghiệm xử lý kim loại tấm tại nhà máy của BMW ở Nam Carolina, được định giá không chính thức khoảng 50.000 USD. Robot Walker S của UBTech, đang làm việc tại các nhà máy xe điện Trung Quốc, được định giá gần 100.000 USD.

Thu Thảo (Theo Futurism, Interesting Engineering)