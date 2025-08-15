Robot chó của nhóm nghiên cứu ở Đại học Chiết Giang kết hợp bộ truyền động khớp tiên tiến và học tăng cường để đạt hiệu suất chạy tốc độ cao và chịu tải nặng.

Robot chó Trung Quốc lập kỷ lục Guiness chạy 100 m White Rhino chạy 100 m trong 16,33 giây. Video: China Focus

Theo Interesting Engineering, Đại học Chiết Giang ở miền đông Trung Quốc hôm 12/8 thông báo robot 4 chân White Rhino chạy 100 m trong 16,33 giây, vượt qua kỷ lục trước đó của robot Hound từ Hàn Quốc với thời gian 19,87 giây. Lượt chạy này được công nhận là Kỷ lục Thế giới Guinness đối với robot 4 chân chạy 100 m nhanh nhất, diễn ra tại địa điểm thử nghiệm ở Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang. Để so sánh, kỷ lục chạy 100 m của con người vẫn là 9,58 giây, do vận động viên Usain Bolt thiết lập vào năm 2009 tại Berlin. Thời gian của White Rhino đã thu hẹp khoảng cách hiệu suất chạy giữa máy móc và con người.

White Rhino được phát triển bởi đội ngũ ở Trung tâm X-Mechanics của đại học, Trường Hàng không và Vũ trụ, Trung tâm Đổi mới Khoa học và Công nghệ Toàn cầu Hàng Châu. Dự án kết hợp thiết kế cơ khí, bộ truyền động hiệu suất cao và thuật toán điều khiển hiện đại.

Theo nhóm nghiên cứu, phương pháp cốt lõi của họ là thiết kế robot từ đầu. Thay vì thực hiện thay đổi nhỏ lẻ trên bộ khung có sẵn, họ bắt đầu từ mô phỏng động lực học toàn diện trên từng khớp và bộ truyền động. Họ lập mô hình cách mỗi bộ phận hoạt động trong các điều kiện thực tế khác nhau và sử dụng tối ưu hóa đa mục tiêu để điều chỉnh hình thái, thông số động cơ và hệ thống giảm tốc cùng lúc. Phương pháp thiết kế hướng tới hiệu suất này tạo ra nền tảng phần cứng mạnh mẽ. Trung tâm X-Mechanics phụ trách chế tạo bộ truyền động khớp có mật độ công suất cao, cung cấp mô-men xoắn lớn và phản hồi nhanh.

Các nhà phát triển ví việc này giống như trang bị cho White Rhino hệ thống cơ bắp phù hợp để chạy đua. Về mặt phần mềm, chuyển động của robot dựa trên chiến lược điều khiển động học tích lũy thông qua học tăng cường, cho phép cỗ máy phối hợp những cú đẩy mạnh, vung chân nhanh và điều chỉnh cân bằng theo thời gian thực.

Phần cứng kết hợp với hệ thống điều khiển giúp robot hoàn thành chạy nước rút 100 m mà vẫn duy trì sự ổn định. Theo giáo sư Wang Hongtao, người đứng đầu dự án, chạy nước rút 100 m kiểm tra sức mạnh bùng nổ và tốc độ của robot, nhưng cũng kiểm tra độ ổn định và khả năng điều khiển chính xác trong thực hiện các chuyển động nhanh.

Ngoài tốc độ thô, White Rhino được thiết kế để chịu tải nặng. Theo tiến sĩ Cheng Shaowen, thành viên nhóm nghiên cứu, tải trọng tối đa của nó là 100 kg. Khả năng kết hợp tốc độ cao và chịu tải khiến White Rhino khác biệt với nhiều robot nghiên cứu vốn chỉ tập trung vào sự linh hoạt.

Nhóm nghiên cứu cho biết White Rhino có thể hoạt động trong nhiều ứng dụng. Khả năng chạy tốc độ cao rất hữu ích trong nhiệm vụ cần thời gian như tìm kiếm cứu hộ ở khu vực thảm họa. Khả năng chịu tải cho phép robot mang theo hàng hóa, bộ cảm biến hoặc công cụ qua địa hình gồ ghề mà phương tiện có bánh xe khó vượt qua.

Theo Cheng, mục tiêu của nhóm nghiên cứu là chuyển từ "chạy nhanh" sang "chạy có ích". Trong tương lai, họ có thể tập trung vào độ bền, hiệu quả năng lượng và tích hợp hệ thống nhận thức để robot có thể tự động điều hướng trong môi trường thực tế.

An Khang (Theo Interesting Engineering)