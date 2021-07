Robot cảm biến nhiệt giúp tìm người trong chung cư bị sập

Những robot công nghệ cao có thể tiếp cận đống đổ nát của chung cư để tìm kiếm người mất tích, đồng thời đảm bảo an toàn cho người vận hành.

Robot FirstLook của Teledyne Flir. Ảnh: Teledyne Flir.

Công ty robot Teledyne Flir ở Massachusetts gửi tới Sở cứu hỏa Miami-Dade FirstLook nặng 2,3 kg, một drone trông khá thô kệch nhưng siêu nhẹ, chuyên khảo sát vật liệu nguy hiểm và độc hại đồng thời giữ an toàn cho nhà vận hành. Khác với đội phản ứng nhanh, FirstLook không cần phải lo ngại về khói độc, có thể tiếp cận những khu vực chật chội mà không khiến công trình trở nên bất ổn thêm.

"Trong tình huống sụp đổ như thế này, đống đổ nát rất yếu về mặt kết cấu và thường xuyên chịu tác động do dịch chuyển", phó chủ tịch Tom Frost của Teledyne Flir, cho biết. "Để robot bò sâu vào khe hở sẽ an toàn hơn nhiều so với để con người thực hiện".

Với kích thước bằng viên gạch, FirstLook thậm chí có thể được ném vào từ xa. Nếu bị lật ngược khi rơi, nó có khả năng tự điều chỉnh. Teledyne cũng gửi kèm một mẫu robot lớn hơn mang tên PackBot 510 trang bị cánh tay servo (hệ thống truyền động điều khiển hồi tiếp vòng kín, nhận tín hiệu và thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác theo lệnh), có thể nâng vật nặng tới 20 kg. Với kích thước bằng chiếc valy và nặng khoảng 23 kg, PackBot 510 có thể nằm gọn trong ngăn để hành lý của xe hơi và triển khai trong vòng hai phút.

Robot PackBot 510 trang bị cánh tay nhấc vật nặng. Ảnh: Teledyne Flir.

Theo TeleDyne, PackBot 510 dễ dàng leo cầu thang và định vị trong lối đi hẹp, truyền video, audio và dữ liệu cảm biến theo thời gian thực trong khi nhà vận hành đứng ở khoảng cách an toàn. Mục đích sử dụng của robot này là tháo gõ bom, tiến hành giám sát và do thám, xử lý hóa chất, tác nhân sinh học, tia X, chất phóng xạ và nhiều vật liệu độc hại khác.

Cả PackBot và FirstLook đều trang bị cảm biến nhiệt và camera tầm quan sát 360 độ có thể giúp tìm người mắc kẹt. "Ý tưởng phía sau hệ thống của chúng tôi là đưa robot lên tuyến đầu. Chúng chính xác là công cụ phù hợp để đưa tới những tình huống không an toàn", Frost giải thích.

Teledyne Flir đã gửi ít nhất một robot PackBot và FirstLook, cùng một nhân viên vận hành, dù nhà chức trách Florida không tiết lộ họ có sử dụng thiết bị nào hay không. Ít nhất 18 người đã chết trong vụ sập chung cư 12 tầng Champlain Towers South in Surfside, Florida, cách trung tâm Miami 19,3 km về phía đông bắc. 145 người vẫn đang mất tích.

An Khang (Theo Mail)