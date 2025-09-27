Nhờ bộ não đa năng, robot chó của startup Skild AI có thể di chuyển trong nhiều trường hợp bất lợi như gãy chân hay mang thêm vật nặng.

"Chúng tôi chế tạo bộ não robot không gì ngăn cản được. Chân gãy? Động cơ bị kẹt? Nếu robot vẫn có thể di chuyển, bộ não sẽ điều khiển nó - ngay cả với một cơ thể robot hoàn toàn mới", Skild AI viết trên X ngày 25/9 kèm video về cách robot chó vượt qua loạt thách thức.

Đầu video, một kỹ sư dùng cưa ngắn cả bốn chân của robot chó. Sau một lúc loạng choạng, nó bắt đầu thích nghi với cơ thể mới nhờ bộ não AI. Cuối cùng, bất chấp hư hỏng, nó vẫn có thể đi lại, dù không uyển chuyển như lúc đầu. Ngoài ra, video cũng cho thấy khả năng thích nghi của robot trước hàng loạt thách thức khác như gãy chân, nối dài chân, lắp thêm bánh xe hay chở thêm vật nặng.

Robot AI vẫn chạy dù bị cưa chân Các robot thích ứng xuất sắc với nhiều tình huống nhờ bộ não của Skild AI. Video: Skild AI

Theo Deepak Pathak, nhà đồng sáng lập kiêm CEO Skild AI, khả năng thích ứng là dấu hiệu đáng khích lệ về một loại trí thông minh mới, tổng quát hơn dành cho robot. "Chúng tôi gọi đây là bộ não đa hình thể", Pathak nói với Wired.

Startup của ông phát triển thuật toán trí tuệ nhân tạo mang tính tổng quát để giải quyết thách thức lớn với ngành robot tiên tiến: Mọi robot, mọi nhiệm vụ đều chỉ cần một bộ não. Pathak nhận định phương pháp đào tạo hiện nay, như cho thuật toán học cách điều khiển một hệ thống nhất định thông qua điều khiển từ xa hoặc mô phỏng, không tạo ra đủ dữ liệu. Thay vào đó, Skild AI tạo thuật toán học cách điều khiển các robot khác nhau trong nhiều loại nhiệm vụ. Qua thời gian, công ty xây dựng nên bộ não AI có khả năng thích ứng với nhiều dạng cơ thể vật lý.

Bộ não cũng được thiết kế để thích nghi nhanh với tình huống mới và ứng dụng những gì đã học để giải quyết. "Chúng tôi thường xuyên ngạc nhiên trước khả năng thích ứng của nó với các tình huống rất khác những gì gặp khi huấn luyện", Skild AI viết trên blog.

Pathak cho biết, kết quả có thể khiến một số người lo ngại, nhưng với ông, chúng mang đến hy vọng về một loại siêu trí tuệ vật lý dành cho robot. "Cá nhân tôi thấy rất thú vị", ông nói.

Thu Thảo (Theo Futurism, Wired)