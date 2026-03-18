Roborock Saros 20 nâng cấp lực hút và khả năng vượt rào

Saros 20 là bản nâng cấp của Saros 10R ra mắt từ năm 2024 với giá công bố 32,99 triệu đồng, nhưng giá thực mua tại các đại lý bán lẻ khoảng 25 triệu đồng. Sản phẩm cùng phân khúc với các mẫu robot hút bụi như Dreame Aqua 10 Roller hay Ecovacs Deebot X11 Pro Omni.
Thiết kế của Saros 20 ở cả dock sạc và robot không khác biệt so với thế hệ trước, ngoài việc phần mặt trước có bề mặt nhám, nhìn cứng cáp và ít bám bẩn cũng như vân tay hơn so với mặt gương bóng của Saros 10R.
Máy vẫn sử dụng dock sạc với thiết kế hộp đựng nước sạch và bẩn dạng mô đun mở của Roborock, giúp thay nước nhanh và tiện hơn các đối thủ. Tuy nhiên, hộp đựng không có quai xách trên mà sử dụng tay nắm ẩn, giúp hộp đẹp hơn nhưng không thuận tiện khi sử dụng.
Hai bình đựng nước có tổng dung tích 4,5 lít, khay đựng dung dịch rửa sàn 580 ml, đủ sử dụng trong ba tháng. Máy tự động điều chỉnh lượng dung dịch cần thiết cho mỗi lần hoạt động.
Trạm sạc của Saros 20 vẫn bố trí khay đựng dung dịch lau sàn và túi chứa bụi ở thân máy. Một số tính năng giúp người dùng rảnh tay như giặt giẻ bằng nước nóng cũng như sấy bằng không khí nóng, phát hiện bụi thông minh, tự động gom bụi vào túi, tự động châm nước và làm sạch trạm sạc tương tự các đối thủ.
Điểm nâng cấp là tính năng giặt nước nóng đến 100 độ C, hiệu quả cho việc giặt sạch vết dầu. Roborock cho biết thiết bị có khả năng diệt khuẩn 99,99%, loại bỏ nấm mốc và vi khuẩn gây mùi hôi thường thấy trên giẻ lau. Cảm biến trong dock sạc sẽ phân tích độ bẩn nước giặt giẻ để giặt lại nếu cần. Ngoài ra, khay giặt có cánh gạt tự động quét chất bẩn xuống lỗ thoát nước thải. Người dùng gần như không cần tháo khay để cọ rửa thủ công thường xuyên như trước.
Roborock Saros 20 dẫn đầu về độ mỏng với số đo 7,98 cm nhờ tích hợp cảm biến Lidar bên trong thân. Máy sử dụng công nghệ StarSight 2.0, kết hợp giữa laser và cảm biến kép để tạo bản đồ 3D, ghi nhớ chính xác kích thước, vị trí vật thể trong nhà. Trên Saros 20, hệ thống AI thông minh hơn khi nhận diện được hơn 200 loại vật dụng trong nhà so với 108 của thế hệ trước. Sản phẩm có thể nhận diện vật thể nhỏ kích thước 3-5 cm như cáp sạc, chất thải thú cưng để chủ động né tránh.
Điểm nâng cấp đáng giá so với Saros 10R là hệ thống động cơ mới. Đầu tiên, lực hút của máy được nâng lên mức 35.000 Pa, gần gấp đôi mức 19.000 Pa của 10R, đồng thời cao nhất hiện nay trên thị trường khi vượt mức 30.000 Pa của Dreame Aqua 10 Roller. Nhờ đó, robot có thể hút được cả hạt nặng như sỏi nhỏ, ốc vít và xử lý thảm dày tốt. Lực hút này cũng mạnh hơn một số mẫu hút bụi cầm tay của Dyson, Xiaomi, Dreame thường trong khoảng 10.000-25.000 Pa.
Model mới của Roborock cũng trang bị các giải pháp chống rối tóc cho chổi phụ, bánh xe điều hướng và chổi chính. Trong đó, chổi chính với hai phần tách biệt có tên DuoDivide, giúp tóc khi cuốn vào sẽ chạy vào giữa và hút vào khay rác thay vì kẹt lại như trước. Việc chống rối tóc sẽ giúp tăng hiệu quả hút bụi. Hiện tại, hệ thống chổi tự cắt Tricut của Dreame có hiệu quả chống rối tóc tốt nhất, nhưng người dùng sẽ phải mua thêm phụ kiện này.
Sản phẩm trang bị hệ thống khung gầm nâng hạ AdaptLift 3.0 cho phép robot vượt các bậc cản kép tối đa 8,5 cm, cao hơn mức 6 cm của Aqua 10 Roller. Ngoài ra, Saros 20 là model đầu tiên có khả năng tự động điều chỉnh khoảng sáng gầm để duy trì lực hút tối đa, giúp làm sạch sâu các loại thảm có độ dày đến 3 cm. Khi gặp vật cản, robot sử dụng cảm biến để nhận biết chiều cao, đo khoảng cách và lựa chọn cách vượt. Trải nghiệm thực tế cho thấy khả năng vượt vật cản tốt hơn thế hệ trước. Với một số bệ cản thấp dưới 2 cm, thiết bị có thể dễ dàng leo qua bằng cách di chuyển chéo mà không cần nâng gầm.
Về tính năng lau nhà, robot vẫn sử dụng giẻ lau dạng tròn với tốc độ quay 200 vòng mỗi phút. Phần giẻ bên phải và chổi quét ở phía trên đều có khả năng vươn dài để làm sạch khe kẽ, góc hay cạnh tường tốt hơn. Khi phát hiện vết bẩn khó lau chùi, robot nâng cao bánh xe phía trước, tăng lực ép giẻ lau từ 8N lên 13N, do đó dù không có công nghệ lau sàn bằng nước nóng, sản phẩm vẫn lau tốt vết bẩn khó xử lý như dầu mỡ.
Ứng dụng Roborock và các thông báo từ robot hỗ trợ tiếng Việt hoàn toàn, giúp việc sử dụng dễ dàng hơn ngay cả với người không rành về công nghệ. Người dùng còn có thể điều khiển robot bằng giọng nói với câu lệnh "Hey Rocky" ngay cả khi không có kết nối WiFi.
Với tính năng làm sạch Smart Plan, robot tự điều chỉnh chế độ tùy theo loại phòng, vật liệu sàn và thói quen sử dụng của người dùng. Roborock cũng hỗ trợ giao thức Matter cho phép tích hợp vào hệ thống nhà thông minh và đồng bộ với Apple Home Kit, Google Home để điều khiển đơn giản hơn.
