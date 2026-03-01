'Robinson Crusoe' - bài học về sinh tồn

Tác phẩm ''Robinson Crusoe'' dạy cho em cách yêu thiên nhiên, cuộc sống, tinh thần lạc quan, nghị lực vượt qua mọi nghịch cảnh.

* Bài cảm nhận cho chuyên mục "Cuốn sách tôi yêu"

Có những cuốn sách đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của các nhà văn, nhà phê bình văn học. Có những tác phẩm hay, tạo nguồn cảm hứng cho các nhà sản xuất, đạo diễn chuyển thể thành phim. Có những sách hấp dẫn mà lôi cuốn chúng ta đọc đi, đọc lại nhiều lần mà không cảm thấy chán. Robinson Crusoe của Daniel Defoe là một trong những tác phẩm hay như thế và là cuốn sách em rất say mê!

Robinson Crusoe, người thủy thủ xứ York, Anh, sau nhiều hành trình gian nan trên biển đã phiêu bạt đến một hòn đảo hoang. Anh bắt đầu cuộc sống trên đảo với sự đe dọa của thú dữ, bão lũ, những con người hoang dã rất có thể là kẻ thù, ốm đau bệnh tật... Và Robinson đã lưu lạc trên đảo vắng suốt gần 28 năm trời.

Robinson Crusoe là một tác phẩm chan chứa tinh thần lạc quan yêu đời, là bài ca ca ngợi sức lao động, sức mạnh của con người trong cuộc đấu tranh sinh tồn với thiên nhiên... Đối với em, tác phẩm đã dạy cho em bài học về biết yêu thương cuộc sống, yêu thiên nhiên, yêu thương con người, tinh thần lạc quan, nghị lực phi thường vượt qua nghịch cảnh, khó khăn có những lúc tưởng như không làm được.

Ông là tấm gương sáng về tinh thần làm việc chăm chỉ, cần cù sáng tạo và ông đã thành công. Như ông đã gieo những hạt mầm lúa mì còn sót lại ở những bao bì trên con tàu bị đắm để làm ra những ổ bánh mì sau bao năm ròng sống trên đảo. Ông đã thuần chủng thành công được loài dê núi trên đảo, chăn nuôi để lấy thịt, sữa và tạo ra được vật dụng ngộ nghĩnh như áo, mũ từ các động vật trên đảo.

Tác phẩm ''Robinson Crusoe'' do Hoàng Thái Anh chuyển ngữ. Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng

Đọc tác phẩm này, chúng ta như cuốn vào cuộc đời và hành trình của ông Robinson trên đảo hoang. Thật sự xúc động khi đọc những chương sách về ông cùng con chó còn sống sót duy nhất với ông qua vụ đắm tàu. Con vẹt biết nói tiếng người ông đã dạy và cả chàng thổ dân Friday (Thứ sáu) - con người đầu tiên mà Robinson được gặp và được ông cứu sống, sau bao năm ông sống cô đơn một mình trên hoang đảo.

Em đã đọc cuốn sách này nhiều lần rồi, nhưng sau này mở ra trang bìa sau

mới biết: ''Tác phẩm Robinson Crusoe của nhà văn Danile Defoe đứng thứ hai trong danh sách 100 tiểu thuyết viết bằng tiếng Anh hay nhất'', theo The Guardian.

Gấp cuốn sách lại rồi mà em còn nhớ mãi ngày đầu tiên ông Robinson rời gia đình, bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi biển khơi: ''Chẳng đếm xỉa đến hoàn cảnh trước mắt, đến hậu quả sau này, tôi đến ngay chiếc tàu nhổ neo đi London...''. Và ngày trở về quê hương: ''Cuộc hành trình lần này thật là thuận buồm xuôi gió. Tôi đặt chân lên nước Anh, tổ quốc thân yêu của tôi vào ngày 11 tháng 6 năm 1687, sau khi xa đất nước ba mươi lăm năm trời'' và là 28 năm lưu lạc trên hoang đảo.

Robinson Crusoe là cuốn sách em yêu, nếu các bạn chưa đọc nên tìm đọc nhé!

Trà My

Học sinh lớp 9/6