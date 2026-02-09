Roberto Carlos: 'Ronaldo nên thi đấu vĩnh viễn'

Cựu hậu vệ Real Madrid và tuyển Brazil, Roberto Carlos nói rằng nếu Cristiano Ronaldo giải nghệ, ông sẽ gọi điện yêu cầu anh tiếp tục chơi bóng.

Ronaldo vừa bước sang tuổi 41 và vẫn được kỳ vọng lần thứ sáu góp mặt ở World Cup sắp tới. Với 961 bàn, anh cũng tiến gần cột mốc 1.000 bàn thắng. Vì thế, chủ đề khi nào siêu sao Bồ Đào Nha treo giày được nhiều người quan tâm. Khi được hỏi vấn đề này, Roberto Carlos đã lên tiếng khuyên đàn em không nên nghĩ đến việc dừng lại.

"Cristiano không bao giờ được dừng lại", Carlos nói với báo Bồ Đào Nha O Jogo. "Nếu một ngày nào đó Ronaldo quyết định ngừng chơi bóng, tôi sẽ gọi điện và yêu cầu cậu ấy đừng làm vậy. Ronaldo là mẫu cầu thủ có ý nghĩa vượt ra ngoài sân cỏ, từ CLB, ĐTQG đến các cậu bé và cầu thủ trẻ".

Roberto Carlos (phải) và Cristiano Ronaldo. Ảnh: IGNV

Carlos tin rằng Ronaldo luôn truyền cảm hứng mạnh mẽ bằng thái độ thi đấu, tinh thần kỷ luật và năng lượng tích cực. Điều đó đến từ chính con người và sự chuyên nghiệp của tiền đạo Bồ Đào Nha, nên tuổi tác sẽ không phải vấn đề. Việc Ronaldo tiếp tục thi đấu sẽ mang tính biểu tượng cho niềm tin và động lực của thế hệ sau. "Ronaldo không bao giờ nên ngừng chơi bóng, kể cả khi chỉ còn một chân hay phải bò trên sân", cựu hậu vệ 52 tuổi nói thêm.

Roberto Carlos nổi lên cùng Inter Milan ở mùa giải 1995-1996, trước khi gia nhập Real Madrid. Trong 11 mùa giải ở Bernabeu, ông đoạt ba Champions League, bốn La Liga và nhiều danh hiệu khác. Carlos là trụ cột Brazil vô địch World Cup 2002 và Copa America 1997, 1999. Chỉ cao 1,68 m, nhưng với thân hình dày cơm, Carlos được coi như hậu vệ trái hay bậc nhất mọi thời.

Carlos tin rằng cột mốc 1.000 bàn thắng hoàn toàn khả thi với Ronaldo, bởi anh vẫn duy trì thể trạng tốt và hiếm khi gặp chấn thương. Ông đánh giá cao sự ổn định của Ronaldo tại Saudi Pro League và cho rằng tiền đạo này vẫn đang chơi bóng với sự tự tin và niềm vui. Đó là lý do anh đã ghi tới 117 bàn thắng trong 133 trận khoác áo Al Nassr.

Ronaldo từng nói muốn trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi 1.000 bàn thắng có video ghi lại. Nhưng theo Carlos, nếu tính cả các trận giao hữu cấp CLB, Pele là cầu thủ duy nhất từng được ghi nhận đạt 1.000 bàn. "Ronaldo có thể gia nhập danh sách này sẽ là điều tuyệt vời cho những ai yêu bóng đá", Carlos nói thêm.

Carlos còn đánh giá cao cơ hội của Bồ Đào Nha, xem họ là một ứng viên vô địch World Cup 2026 nhờ lực lượng cân bằng, có những ngôi sao dẫn dắt, tuyến giữa chất lượng và HLV giỏi. "Bồ Đào Nha hiện còn tự tin hơn Brazil", Carlos nói thêm.

Carlos cũng hào hứng trước viễn cảnh chung kết World Cup 2026 giữa Brazil và Bồ Đào Nha, dù thừa nhận điều đó chưa từng xảy ra. Với ông, Bồ Đào Nha đủ sức đánh bại bất kỳ đối thủ nào nếu có thêm sự nỗ lực và một chút may mắn, yếu tố luôn cần thiết ở World Cup.

Ở chiều ngược lại, Carlos tin rằng Brazil dưới thời Carlo Ancelotti đang đi đúng hướng khi tập trung xây dựng tinh thần tập thể. Ông cho rằng thành công năm 2002 đến từ việc kết hợp chất lượng cá nhân với cảm giác gia đình, và đó là điều Brazil cần tái hiện nếu muốn trở lại đỉnh cao.

Hoàng An (theo Kooora)