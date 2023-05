Robert Downey Jr. suýt không đóng Iron Man

Robert Downey Jr., 58 tuổi, từng có ý định vào vai phản diện của "Fantastic Four" (2005) trước khi đóng "Iron Man".

Trong cuộc trò chuyện kỷ niệm 15 năm ra mắt nhân vật Iron Man hôm 25/5, đạo diễn Jon Favreau và chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige cho biết Downey Jr. từng đi casting vai Doctor Doom trong Fantastic Four nhưng không được chọn do không phù hợp. Sau đó, anh tìm đến dự án Iron Man và được cân nhắc đóng chính.

Favreau nói: "Downey Jr. từng thử vai ở Fantastic Four nên chúng tôi hiểu rõ cách anh ấy diễn xuất. Khi chúng tôi ngồi xuống trao đổi về Iron Man, tôi thấy được tia lửa trong mắt Downey Jr. và cảm nhận anh ấy là người phù hợp cho vai diễn".

Downey Jr. trong vai Iron Man. Ảnh: Marvel Studios

Theo Hollywood Reporter, sau cuộc trò chuyện với tài tử, Favreau gặp Feige trong văn phòng để bàn bạc. Sau cùng, cả hai bị thuyết phục bởi khả năng của Downey Jr..

Feige cho biết: "Tôi nghĩ đó là một trong những quyết định mang tính bước ngoặt nhất trong lịch sử Hollywood. Tôi nhớ khoảnh khắc Downey Jr. đặt bút ký hợp đồng, Favreau nhẹ nhõm và nói với tôi rằng anh ấy đã có thể yên tâm làm phim". Suốt quá trình quay Iron Man, Favreau cảm nhận sự suôn sẻ khi làm việc với Downey Jr. bởi tài tử hiểu bản chất của nhân vật.

Iron Man ra mắt vào năm 2008, thu về 585 triệu USD ở thị trường quốc tế và được phát triển thêm hai phần. Sau thành công của phim, nhiều diễn viên nổi tiếng như Gwyneth Paltron, Jeff Bridges hay Scarlett Johansson bắt đầu góp mặt vào dự án. Favreau miêu tả khoảng thời gian trên là "thời kỳ vàng" của Marvel Studios.

Downey Jr. tiếp tục tham gia chín tác phẩm kế tiếp của hãng phim siêu anh hùng, bao gồm Avengers: Endgame, bộ phim xếp thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu các phim trong lịch sử với lợi nhuận 2,79 tỷ USD. Avengers: Endgame giúp diễn viên thu về 75 triệu USD và đánh dấu lần cuối nhân vật Iron Man xuất trong vũ trụ Marvel. Feige cho biết: "Những gì Favreau và Downey Jr. thực hiện đã trở thành nền móng cho hãng phim sau này. Tôi muốn nói với Downey Jr. rằng nếu không có anh ấy, chúng tôi không thể đi xa như hiện tại".

Trailer phim 'Avengers: Endgame' Trailer phim "Avengers: Endgame" (Downey Jr. xuất hiện ở 1 phút 49 giây). Video: Marvel Entertainment

Robert Downey Jr. sinh năm 1965, có cha là đạo diễn Robert Downey Sr. và mẹ là diễn viên Elsie Ford. Lúc tròn năm tuổi, tài tử xuất hiện trên màn ảnh rộng khi tham gia bộ phim của cha là Pound (1970). Diễn viên bắt đầu gây ấn tượng với khán giả khi tham gia các phim như Tuff Turf (1985), Less Than Zero (1987) hay Chaplin (1992). Sự nghiệp của Downey Jr. đi xuống khi anh bắt đầu sử dụng ma túy vào những năm 1990. Năm 1996, tài tử bị bắt vì tội tàng trữ heroin.

Sự việc trên khiến Downey Jr. bị cắt hợp đồng trong các bộ phim lớn, đồng thời hủy hoại cuộc hôn nhân của diễn viên. Năm 2004, ca sĩ Deborah Falconer ly dị tài tử. Bước ngoặt cuộc đời của Downey Jr. đến khi anh kết hôn với người vợ hai là nhà sản xuất phim Susan Levin. Levin giúp chồng cai nghiện ma túy và hỗ trợ anh trong việc tìm kiếm vai diễn ở Hollywood. Cả hai có hai con là Exton và Avri.

Downey Jr. và vợ trong buổi ra mắt phim "Dolittle" vào tháng 1/2020. Ảnh: FilmMagic

Suốt sự nghiệp, Downey Jr. giành hai giải Quả Cầu Vàng và một giải BAFTA. Ngoài vai trò diễn viên, tài tử còn hát nhạc phim trong các tác phẩm anh góp mặt như Too Much Sun (1990), Chaplin (1992) hay Kiss Kiss Bang Bang (2005). Năm 2004, Downey Jr. cho ra mắt album tên The Futurist.

Quốc Bảo