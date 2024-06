Robert De Niro: 'Sáng lập Nobu Hospitality như bắt được vai diễn để đời'

Robert De Niro nói may mắn khi có cơ hội kinh doanh cùng đầu bếp Nobu và ông Meir Teper, gây dựng thương hiệu Nobu với nhiều tâm huyết trong suốt 30 năm, bên cạnh sự nghiệp điện ảnh.

Ngày 18/6, tài tử Robert De Niro đến Việt Nam cùng hai người bạn thân - đầu bếp Nobu Matsuhisa và nhà sản xuất phim điện ảnh Meir Teper. Ông tham gia buổi gặp gỡ truyền thông tại quận 1, TP HCM, do công ty Bất động sản Bản Việt chủ trì. Suốt buổi trò chuyện, tài tử thể hiện sự thoải mái, luôn mỉm cười, trả lời câu hỏi từ báo giới.

(Từ trái sang) Ông Võ Thành Lâm - CEO VCRE, đầu bếp Nobu Matsuhisa, tài tử Robert De Niro; ông Meir Teper và ông Henry Nguyễn - Chủ tịch Phoenix Holdings trong sự kiện gặp gỡ truyền thông. Ảnh: Thanh Tùng

Trong chuyến thăm Việt Nam - thị trường trọng điểm tại Đông Nam Á được ông và hai nhà đồng sáng lập Nobu nhắm đến, Robert De Niro bất ngờ với sự năng động của TP HCM. Đây là lần hiếm hoi cả ba nhà sáng lập thương hiệu Nobu Hospitality cùng xuất hiện tại một quốc gia châu Á, theo lời mời của nhà phát triển Bất động sản Bản Việt (VCRE).

Cả ba đều mong chờ khám phá nền ẩm thực phong phú của Việt Nam. Sau buổi gặp truyền thông, họ đến Đà Nẵng để tham gia vào loạt sự kiện độc quyền cùng VCRE và các đối tác chiến lược.

"Chúng tôi háo hức khi đến thành phố được mệnh danh đáng sống nhất Việt Nam", tài tử Taxi Driver cười, tiết lộ về kế hoạch sắp tới.

Khi được đặt câu hỏi về lý do bén duyên cùng kinh doanh, De Niro cho biết ý tưởng đến khá ngẫu hứng khi ông lỡ "phải lòng" món cá tuyết đen Black Cod Miso do chính tay đầu bếp Nobu Matsuhisa thực hiện. Ông đến dùng bữa tại nhà hàng này đều đặn hai lần mỗi tuần và từ đó một ý tưởng nảy ra: tại sao không đưa hương vị này đến New York và nhiều nơi khác nữa?

De Niro ngỏ lời với đầu bếp Nobu, nhưng mất 4 năm để nhận được sự đồng ý từ bếp trưởng. Đến nay, thương hiệu sở hữu chuỗi 77 nhà hàng, 41 khách sạn và 12 dự án bất động sản hàng hiệu Nobu Residences cao cấp trên toàn cầu.

De Niro chia sẻ, với cả ba người họ, việc cơ duyên phát triển Nobu giống như một diễn viên vô tình bắt được "vai diễn để đời". Ngoài ý nghĩa của một thương hiệu mang lại lợi nhuận, niềm tự hào, Nobu còn được mọi người nhắc đến như một biểu tượng phong cách sống toàn cầu.

Bên cạnh nhà hàng, khách sạn, những dự án bất động sản nghỉ dưỡng hàng hiệu của Nobu cũng trở thành mục tiêu săn đón của cư dân tinh hoa thế giới. Sự ra đời của Nobu Danang - dự án Nobu Residences đầu tiên tại Đông Nam Á và Nobu Saigon - khu nhà hàng khách sạn thứ 40 toàn cầu, góp phần làm dày thêm di sản 30 năm của thương hiệu đình đám này.

Trong buổi trò chuyện riêng với VnExpress, đầu bếp Nobu Matsuhisa tiết lộ ý tưởng mở rộng sang lĩnh vực khách sạn và bất động sản thương hiệu cũng đến từ Robert De Niro. Ông nói đùa rằng tài tử De Niro ngoài tài năng diễn xuất và thông minh, còn có khả năng "nhìn thấy tương lai" khi mọi ý tưởng của ông đều tạo nên những thành công ấn tượng. Còn với Robert De Niro, đó là "việc đúng đắn phải được làm đúng lúc".

Đầu bếp Nobu (giữa) kể về hành trình ẩm thực và cuộc gặp gỡ định mệnh với hai người bạn - Robert De Niro (phải) và ông Meir Teper (trái). Ảnh: Thanh Tùng

Chia sẻ về những thành tựu trên toàn thế giới, ông Trevor Horwell, CEO Nobu Hospitality không dùng từ thành công. Thay vào đó, ông kể nhiều chuyện về sự yêu mến. Vị lãnh đạo cho biết rất nhiều người trên thế giới "nghiện" hương vị và phong cách ẩm thực do đầu bếp Nobu kiến tạo.

Thực khách luôn muốn quay trở lại nhiều lần mỗi tuần vì yêu thích sự đa dạng, hương vị đặc trưng của món ăn. Thương hiệu được mệnh danh là "Chuỗi nhà hàng của những người giàu có và nổi tiếng" bởi The Richest vào năm 2014 và "Điểm nóng về người nổi tiếng" theo Fox News.

Ông Horwell đánh giá Việt Nam là thị trường tiềm năng, thích hợp làm điểm tựa để tạo sức bật cho Nobu trên toàn khu vực Đông Nam Á và châu Á. Ngoài lợi thế về vị trí kết nối, con người được coi như yếu tố cốt lõi khiến các lãnh đạo và nhà sáng lập thương hiệu lựa chọn dải đất chữ S. Sự đa dạng loại hình dịch vụ ẩm thực, du lịch, giải trí và phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng thương hiệu tại Việt Nam, được Nobu đánh giá: yếu tố không thể bỏ qua.

Theo ông, lượng khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây hàng năm thích hợp để khai thác dịch vụ du lịch toàn diện, cũng là mô hình Nobu đang theo đuổi. Nếu so với Hàn Quốc hay Thái Lan - những quốc gia đã phát triển mạnh về ngành dịch vụ tại châu Á, Việt Nam được đánh giá như một thị trường còn nhiều tiềm lực phát triển.

"Việc đưa Nobu đến không chỉ giúp ích cho kinh tế Việt Nam, mà còn tạo cơ hội quảng bá thương hiệu này ra toàn châu Á. Trên hành trình chinh phục đích đến đó, chúng tôi may mắn vì tìm được bạn đồng hành như VCRE", ông Trevor nhấn mạnh.

Còn với Meir Teper, ông gọi những đối tác của Nobu, bao gồm VCRE, là người thân trong gia đình vì tất cả cùng chia sẻ chung một giấc mơ. Hai đơn vị chính thức công bố hợp tác vào năm 2023 cho dự án phức hợp nhà hàng, khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng Nobu Danang. Tháng 4 vừa qua, hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác, đưa thương hiệu khách sạn và nhà hàng nổi tiếng thế giới đến TP HCM.

Ông Trevor Horwell, CEO Nobu Hospitality. Ảnh: Thanh Tùng

Ông Võ Thành Lâm, Tổng giám đốc VCRE cho biết doanh nghiệp tìm thấy sự đồng điệu về tầm nhìn với Nobu Hospitality. Với vai trò nhà phát triển bất động sản boutique, mỗi dự án của VCRE đều chứa tâm huyết và dấu ấn.

"Doanh nghiệp hướng đến kiến tạo những dự án với thiết kế và trải nghiệm cao cấp, đặt cộng đồng và sự bền vững làm trọng tâm, khơi nguồn cảm hứng cho các thế hệ Việt Nam bằng việc lan tỏa phong cách sống toàn cầu, thông qua hai dự án Nobu Danang và Nobu Saigon", ông Lâm nói.

Ông Võ Thành Lâm, CEO Bất động sản Bản Việt (VCRE). Ảnh: Thanh Tùng

Chia sẻ về lý do chọn Đà Nẵng làm điểm đến đầu tiên, ông Lâm cho biết thành phố đặc biệt này sở hữu "bản sắc kép", thủ phủ du lịch quốc tế, đầu tàu kinh tế miền Trung. Thành phố cũng đã được phê duyệt Quy hoạch phát triển thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 vào tháng 11 năm ngoái.

Theo ông, đây là dấu hiệu tích cực giúp thúc đẩy sự phát triển của Đà Nẵng trên mọi phương diện, cả khu vực và thế giới. "Thời điểm này thích hợp để ra mắt một dự án biểu tượng như Nobu Danang, đồng hành cùng sự chuyển mình, sẵn sàng cho cơ hội phát triển bền vững của Đà Nẵng", lãnh đạo khẳng định.

Thy An