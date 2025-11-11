Rộ tin đồn Messi trở lại châu Âu thi đấu

CLB Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray được cho là muốn mượn Lionel Messi trong vài tháng đầu năm 2026, để anh duy trì phong độ trước thềm World Cup 2026.

Theo trang thể thao Fotomac, Galatasaray đã chủ động liên hệ với Messi và sẵn sàng chi trả toàn bộ mức lương khổng lồ của anh trong vài tháng MLS nghỉ thi đấu, từ tháng 12/2025 đến 3/2026.

Mục tiêu của thương vụ được cho là giúp Messi duy trì cảm giác bóng, đồng thời mang đến cú hích truyền thông cho Galatasaray.

Vợ chồng Messi đăng ảnh nghỉ dưỡng ở Florida, Mỹ. Ảnh: IGNV

Tuy nhiên, khả năng thương vụ này thành hiện thực là rất thấp. Siêu sao 38 tuổi còn hợp đồng với Inter Miami đến năm 2028, và nhiều lần khẳng định anh cùng gia đình rất hạnh phúc với cuộc sống ở Florida.

"Kể từ khi đến Miami, trải nghiệm của chúng tôi thật tuyệt vời, từ thành phố, con người cho đến tình cảm của người hâm mộ. Mọi thứ đều hoàn hảo", Messi chia sẻ.

Vợ anh, Antonela Roccuzzo, cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh gia đình tận hưởng cuộc sống dưới nắng ấm Florida. Messi cũng muốn tranh thủ ba tháng nghỉ trước mùa giải mới, để dành thêm thời gian bên gia đình.

Về các tin đồn, Chủ tịch Galatasaray Dursun Ozbek chỉ trả lời chung chung rằng: "Chúng tôi tự hào với những thương vụ đã thực hiện. CLB chỉ hoạt động trong khả năng tài chính cho phép".

Dù không phủ nhận, ông Ozbek cũng không xác nhận điều gì. Galatasaray đủ sức mượn Messi trong vài tháng, nhưng vấn đề là lời đồng ý của siêu sao Argentina.

Messi đã giành đủ vinh quang trong sự nghiệp, đặc biệt là chức vô địch World Cup 2022. Anh sẽ cùng Argentina phấn đấu bảo vệ danh hiệu tại World Cup 2026 ở Bắc Mỹ. Vì thế, thủ quân Inter Miami không có nhiều lý do để chơi bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Không chỉ Galatasaray, gần đây một học viện thể thao tại Arab Saudi nói rằng Messi từng hỏi về khả năng tập luyện ở Trung Đông trong kỳ nghỉ MLS. Tuy nhiên, phía Arab Saudi đã từ chối, với lý do giải vô địch quốc gia của họ không nên trở thành nơi cầu thủ nước ngoài duy trì thể lực cho các giải khác.

Hoàng An (theo Bild)