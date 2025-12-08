Rò rỉ nước ở bảo tàng Louvre làm hư hại hàng trăm cuốn sách

Hàng trăm cuốn sách nghiên cứu về Ai Cập cổ đại trong bảo tàng Louvre bị hư hại do rò rỉ đường ống nước, sau nhiều năm trì hoãn sửa chữa.

Trang chuyên ngành bảo tồn nghệ thuật La Tribune de l'Art ngày 7/12 cho biết khoảng 400 tài liệu, phần lớn là sách, đã bị hư hại vì sự cố rò rỉ đường ống nước hồi cuối tháng trước ở bộ phận cổ vật Ai Cập của bảo tàng Louvre tại Paris.

Website khẳng định đơn vị trong nhiều năm qua đã nhiều lần xin kinh phí bảo vệ kho sách khỏi loại rủi ro này, nhưng không được phê duyệt.

Francis Steinbock, thành viên cấp cao về quản trị tại bảo tàng Louvre, sau đó xác nhận với đài truyền hình BFM rằng đường ống nước rò rỉ nằm tại một trong ba thư viện thuộc bộ phận cổ vật Ai Cập. Ông thừa nhận vấn đề đường ống nước xuống cấp đã được báo cáo nhiều năm qua. Bảo tàng ban đầu lên kế hoạch cải tạo vào tháng 9/2026.

Kim tự tháp bằng kính, kiến trúc biểu tượng của bảo tàng Louvre, được thắp sáng trong đêm 2/12. Ảnh: AFP

Steinbock ước tính 300-400 tài liệu chuyên khảo về Ai Cập bị ảnh hưởng, trong đó có những quyển tạp chí chuyên ngành cùng tư liệu khoa học được xuất bản giai đoạn cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.

Ông khẳng định không có sách cổ bị hủy hoại và chưa ghi nhận thiệt hại nào thuộc diện "không thể phục hồi". Số tài liệu bị ảnh hưởng sẽ được sấy khô, rồi chuyển cho đơn vị đóng sách và phục chế trước khi sắp xếp lại lên kệ.

Đây là sự cố thứ ba xảy ra trong bảo tàng danh giá nhất nước Pháp trong gần ba tháng qua. Một phòng trưng bày cổ vật Hy Lạp phải đóng cửa trong tháng 11 vì ban quản lý phát hiện "kết cấu yếu".

Ngày 19/10, 4 tên trộm đột nhập phòng trưng bày Apollo bằng xe thang và lấy đi bộ trang sức thời Napoleon trị giá 102 triệu USD. Số trang sức thuộc hàng "bảo vật quốc gia" vẫn chưa được tìm thấy, dù hàng loạt nghi phạm và đồng phạm đã bị bắt.

Vụ cướp phơi bày nhiều lỗ hổng an ninh nghiêm trọng tại Louvre, buộc bảo tàng phải chuyển một số hiện vật đắt giá đến Ngân hàng Trung ương Pháp. Báo cáo tháng 10 từ cơ quan kiểm toán Pháp nhận định Louvre gặp khó khăn trong hiện đại hóa hạ tầng do chi tiêu quá lớn cho việc mua sắm tác phẩm nghệ thuật.

Thanh Danh (Theo Reuters, BBC, AFP)