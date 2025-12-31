Rộ mốt thuê 'soái ca' môtô chở đi dạo phố

Đúng 20h, Mỹ Kim, 25 tuổi, ở TP HCM ngồi lên chiếc xe môtô phân khối lớn, ôm chặt chàng trai lạ, dạo quanh những cung đường trung tâm thành phố khi phố lên đèn.

Hai chiếc xe khác lập tức bám theo xe của Kim, khi chạy song song, lúc lui lại phía sau. Những xe này chở đạo diễn và người quay phim. Tai nghe gắn trong mũ bảo hiểm của Kim liên tục lại vang lên những chỉ dẫn truyền qua bộ đàm như: "Tay đặt nhẹ vào eo bạn nam", "Hướng mắt về phía trước", "Mỉm cười tự nhiên"... Những khoảnh khắc này sẽ được ghi lại, sau đó hậu kỳ, chèn nhạc và gửi lại cho cô.

Chuyến dạo phố này của Kim là dịch vụ thuê "soái ca" chở đi ngắm cảnh đêm. Với chi phí gần hai triệu đồng, cô được chọn một tài xế và mẫu xe theo danh sách.

"Ngồi sau xe, dựa lưng vào bạn nam và dạo phố, tôi có cảm giác như nữ chính trong phim ngôn tình", cô gái 25 tuổi nói. Đây là trải nghiệm giúp cô hiện thực ước mơ về sự lãng mạn bấy lâu.

Nở rộ dịch vụ thuê trai đẹp lái motor chở đi dạo phố Mỹ Kim, 25 tuổi, TP HCM, chi gần 2 triệu đồng trải nghiệm dịch vụ thuê trai đẹp chở đi dạo phố, tháng 12/2025. Video: Nhân vật cung cấp

Dịch vụ thuê "soái ca" môtô chở đi dạo phố như Kim sử dụng đang gây sốt ở TP HCM và một số thành phố lớn trong thời gian gần đây. Xu hướng này khởi nguồn từ các thành phố lớn ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, nơi dịch vụ thuê người mẫu nam tháp tùng dạo phố phát triển mạnh.

Theo khảo sát nhanh của VnExpress, hiện có gần 10 nhóm môtô ở TP HCM và khoảng 4-5 nhóm ở Hà Nội cung cấp dịch vụ này. Tất cả đều đã kín khách đặt trong khoảng hai tháng tới. Trên các nền tảng mạng xã hội, trend "motor Vietnam" cũng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội với hàng nghìn bài viết và loạt video thu hút hàng chục triệu lượt xem. Bên cạnh các nhóm chuyên nghiệp, trong các hội nhóm yêu xe phân khối lớn, xu hướng này cũng được thảo luận sôi nổi và tạo việc làm cho nhiều người có xe phân khối lớn và có ngoại hình.

Khi du nhập về Việt Nam, dịch vụ được biến tấu phù hợp với thị hiếu và túi tiền. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi chất lượng hình ảnh và sự chuyên nghiệp của các ê-kíp trong nước không hề kém cạnh phiên bản gốc. Thay vì mức phí đắt đỏ như ở nước ngoài, tại TP HCM, khách hàng chi từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng cho một buổi quay, tùy vào gói dịch vụ.

Một "soái ca" Dream Moto đang chở khách nữ trải nghiệm tại cầu Ba Son, phường Sài Gòn, TP HCM. Ảnh: Dream Moto

Trào lưu này không chỉ thu hút giới trẻ mà cả phụ nữ trung niên. Chị Nguyễn Hạnh, 43 tuổi, ở TP HCM cho biết công việc bận rộn khiến chị đôi khi quên mất nhu cầu được chăm sóc. Chi tiền triệu để "đu trend", chị mong tìm lại cảm xúc hẹn hò thời trẻ.

"Được một bạn nam trẻ trung, lịch thiệp đội mũ bảo hiểm rồi bế lên xe, hỏi han ân cần, tôi thấy mình như trẻ lại", chị Hạnh nói. Dù đã chuẩn bị tâm lý, người phụ nữ này thừa nhận vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng trong lần đầu trải nghiệm. Đoạn video 30 giây ghi lại cảnh chị dạo phố cùng trai đẹp sau đó thu hút hàng chục nghìn lượt xem trên mạng xã hội.

Anh Nguyễn Ngọc Phước, sáng lập nhóm Dream Moto tại TP HCM, cho biết nhu cầu bùng nổ từ đầu tháng 12. Sau video đầu tiên đăng tải, nhóm nhận hàng nghìn yêu cầu tư vấn, chủ yếu là khách hàng nữ độ tuổi 20-40.

Với mức giá 700.000-950.000 đồng mỗi video, khách hàng được trải nghiệm ngồi xe phân khối lớn, hoặc thuê tài xế diễu hành mừng sinh nhật. Mỗi tối, êkíp của anh Phước chỉ nhận ba khách để đảm bảo chất lượng dịch vụ. Một buổi quay thường huy động 4-5 nhân sự gồm tài xế, quay phim, kỹ thuật ánh sáng, thường tập trung tại khu vực chân cầu Ba Son lúc 20h để tránh kẹt xe.

"Xe chỉ chạy thẳng, đúng làn, tuân thủ luật giao thông. Chúng tôi tạo sự hấp dẫn bằng kỹ thuật quay, góc máy và ánh sáng chứ không dùng các pha lái xe mạo hiểm", anh Phước nói. Hiện nay, lịch đặt dịch vụ của nhóm đã kín đến hết tháng 2/2026.

Nở rộ dịch vụ thuê trai đẹp lái motor chở đi dạo phố Chị Nguyễn Hạnh, 43 tuổi, TP HCM trải nghiệm dịch vụ thuê trai đẹp chở dạo phố, tháng 12/2025. Video: Nhân vật cung cấp

PGS.TS Phạm Ngọc Trung, nguyên Trưởng khoa Văn hóa phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết xu hướng này là một phần của "nền kinh tế cảm xúc", phát triển mạnh khắp thế giới kể từ sau đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, chuyên gia cũng cho rằng sự bùng nổ của dịch vụ "thuê soái ca" này cho thấy quan niệm truyền thống của phụ nữ Việt Nam như "chỉ xuất hiện tình tứ bên chồng hoặc người yêu" đã có sự thay đổi. Phụ nữ Việt hiện đại sẵn sàng chi tiền để mua sự lãng mạn, giải tỏa áp lực tinh thần mà không cần sự ràng buộc. "Những khoảnh khắc ngọt ngào ngắn ngủi giúp họ tái tạo năng lượng, thêm niềm vui sống", ông Trung nhận định.

Đồng quan điểm, ông Hoàng Hà, giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam, đánh giá đây là xu hướng tích cực, phản ánh sự tự chủ của phụ nữ trong việc lựa chọn hình thức giải trí.

"Khi chủ động chọn người đồng hành để tìm niềm vui, họ cảm thấy tự tin hơn. Đây là một hình thức 'chữa lành' tinh thần cần được nhìn nhận cởi mở", ông Hà nói.

Chuyên gia này đồng thời gợi ý các đơn vị cung cấp dịch vụ nên trang bị thêm kiến thức tâm lý cho nhân viên để mang lại trải nghiệm sâu sắc hơn cho khách hàng.

Nga Thanh