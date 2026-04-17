RMIT Việt Nam vinh danh 3.100 sinh viên sẵn sàng kiến tạo tương lai

Đại học RMIT Việt Nam tổ chức lễ tốt nghiệp cho hơn 3.100 sinh viên vào giữa tháng 4, khẳng định cam kết đào tạo chuẩn quốc tế và đóng góp cho xã hội.

Từ cơ sở Nam Sài Gòn đến các lớp học tại Hà Nội, thế hệ sinh viên tốt nghiệp năm nay đại diện đầy đủ các ngành đào tạo của RMIT Việt Nam, từ kỹ thuật, kinh doanh, truyền thông, thiết kế công nghệ số, thời trang, du lịch đến nhiều lĩnh vực khác.

Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, Tổng giám đốc RMIT Việt Nam, gửi lời chúc mừng tới các sinh viên tốt nghiệp, đồng thời, đặt ra thách thức cho chặng đường phía trước.

"Hoàn thành chương trình đại học và sau đại học là một thành tựu lớn, các bạn có quyền tự hào về nỗ lực và tâm huyết đã dành cho hành trình tri thức", ông nói.

Ông nhấn mạnh việc học không dừng lại sau tốt nghiệp, trong bối cảnh thế giới liên tục thay đổi, mỗi cá nhân cần không ngừng học hỏi và phát triển.

Đại học RMIT Việt Nam vinh danh hơn 3.100 sinh viên tốt nghiệp năm 2026. Ảnh: RMIT

Trong đó, sinh viên tốt nghiệp khoa Kinh doanh chiếm số lượng lớn nhất với 1.811 bạn, thuộc các ngành như Kinh doanh, Digital Marketing, Kinh tế và Tài chính, Quản lý chuỗi cung ứng và logistics, Kinh doanh quốc tế, Quản trị và nhiều chuyên ngành khác.

Khoa Truyền thông và Thiết kế có 680 sinh viên tốt nghiệp từ các ngành Truyền thông chuyên nghiệp, Thiết kế ứng dụng sáng tạo, Truyền thông số, Ngôn ngữ, Sản xuất phim kỹ thuật số, Quản trị doanh nghiệp thời trang và Thiết kế game.

Khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ ghi nhận 397 sinh viên tốt nghiệp ở các lĩnh vực như Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật điện tử và hệ thống máy tính, Robot và cơ điện tử, Công nghệ thông tin, Tâm lý học, Hàng không, Công nghệ thực phẩm và dinh dưỡng.

Ở bậc sau đại học, 232 học viên hoàn thành các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ và chứng chỉ sau đại học.

Năm nay cũng đánh dấu bước tiến trong đào tạo khi ba ngành có lứa sinh viên tốt nghiệp đầu tiên, gồm Cử nhân Thiết kế game, Cử nhân Công nghệ thực phẩm và dinh dưỡng và Cử nhân Kế toán. Điều này cho thấy định hướng mở rộng ngành học của trường.

Tân cử nhân khóa đầu tiên của ngành Công nghệ thực phẩm và dinh dưỡng chụp ảnh cùng thầy cô và bạn bè. Ảnh: RMIT

Giáo sư Thompson-Whiteside khích lệ sinh viên tốt nghiệp vận dụng những giá trị cốt lõi của RMIT như đam mê, tạo tác động, bao hàm, liêm chính, can đảm và trí tưởng tượng trong công việc và cuộc sống.

"Tôi tin các bạn sẽ tạo ra những đóng góp tích cực cho xã hội và cộng đồng", ông nói. Thông điệp này được nhấn mạnh xuyên suốt buổi lễ, khi tấm bằng không chỉ là minh chứng học thuật, mà còn là nền tảng để tạo ra giá trị và tác động lâu dài.

Theo đại diện RMIT Việt Nam, với nhiều sinh viên tốt nghiệp, hành trình tốt nghiệp không chỉ là việc hoàn thành chương trình học, mà còn là những đêm thức khuya, các buổi học sớm, dự án nhóm, kỳ thực tập và trải nghiệm làm việc cùng doanh nghiệp.

"Đại học RMIT luôn chú trọng mô hình học tập gắn với thực tiễn và hợp tác doanh nghiệp. Khóa 2026 là minh chứng cho chất lượng đào tạo theo hướng tiếp cận này", vị đại diện nhấn mạnh.

Sinh viên chụp ảnh tại lễ tốt nghiệp, cột mốc quan trọng trong hành trình kiến tạo tương lai. Ảnh: RMIT

Sinh viên tốt nghiệp năm nay cũng gia nhập mạng lưới hơn nửa triệu cựu sinh viên RMIT trên toàn cầu. Nhà trường khuyến khích cựu sinh viên duy trì kết nối, đóng góp cho cộng đồng và sứ mệnh lâu dài của trường.

Tại Việt Nam, sau hơn 25 năm hoạt động, RMIT có nhiều cựu sinh viên đảm nhiệm những vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, lĩnh vực kỹ thuật, công nghiệp sáng tạo và tổ chức xã hội, với tầm ảnh hưởng ngày càng lớn. Với khóa 2026, thông điệp được gửi gắm là "các sinh viên tốt nghiệp đã sẵn sàng bước vào tương lai với kiến thức, kỹ năng và mạng lưới quan hệ để kiến tạo giá trị".

Nhật Lệ