RMIT Việt Nam trao học bổng trị giá 47,5 tỷ đồng năm học 2025

Đại học RMIT Việt Nam trao học bổng cho 102 sinh viên xuất sắc trong và ngoài nước, tổng trị giá 47,5 tỷ đồng, đánh dấu 25 năm đóng góp cho giáo dục khu vực.

Buổi lễ trao học bổng diễn ra tại hai cơ sở Nam Sài Gòn và Hà Nội, khẳng định cam kết của nhà trường trong việc trao quyền cho các cá nhân thông qua giáo dục. Năm nay, sinh viên nhận học bổng được tuyển chọn từ hơn 1.200 ứng viên, con số góp phần khẳng định uy tín ngày càng tăng của trường.

"Chương trình học bổng của chúng tôi mang đến cho sinh viên cơ hội quý báu để trau dồi kỹ năng, kiến thức và trải nghiệm cần thiết để thành công trong môi trường làm việc toàn cầu hiện nay", Phó giáo sư Seng Kiat Kok, Giám đốc phụ trách sinh viên tại Đại học RMIT Việt Nam, chia sẻ.

Sinh viên nhận học bổng từ RMIT. Ảnh: RMIT

Kể từ khi thành lập vào năm 2000, Đại học RMIT Việt Nam trao hơn 1.900 học bổng cho sinh viên xuất sắc, với tổng trị giá hơn 613 tỷ đồng. Trong đó, năm nay, trường trao 102 suất trị giá hơn 47,5 tỷ đồng, củng cố cam kết lâu dài với sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, đổi mới sáng tạo và đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng.

Trong số sinh viên nhận học bổng năm nay có 6 bạn nhận Học bổng toàn phần. Đây là những suất học bổng danh giá nhất trường dành cho học sinh trung học có thành tích học tập xuất sắc và thể hiện tiềm năng lãnh đạo nổi bật, tinh thần gắn kết cộng đồng.

Quy trình tuyển chọn khắt khe gồm ba vòng: xét hồ sơ, sàng lọc và phỏng vấn cuối cùng bằng tiếng Anh. Ứng viên phải nộp bài tự giới thiệu, thư giới thiệu, video và hồ sơ thể hiện các hoạt động ngoại khóa.

Sinh viên nhận Học bổng toàn phần tại buổi lễ diễn ra ở cơ sở Nam Sài Gòn. Ảnh: RMIT

Những suất học bổng khác, trị giá từ 25% đến 50% học phí, được phân bổ cho các chuyên ngành, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, du học sinh và học viên cao học.

"Tại Việt Nam cũng như ở những nơi có sự hiện diện của Đại học RMIT, chúng tôi luôn cam kết trao quyền cho các cá nhân và cộng đồng giúp họ không ngừng phát triển và thịnh vượng qua nhiều thế hệ, dựa trên ba tiêu chí: giáo dục, nghiên cứu, sự tham gia của người dân", Phó giáo sư Kok nhấn mạnh.

Năm nay, Đại học RMIT cũng tiếp tục trao Học bổng Chắp cánh ước mơ với bốn suất dành cho sinh viên khuyết tật hoặc gặp khó khăn về tài chính. Kể từ khi ra mắt vào năm 2014, chương trình này đã trao 46 suất trị giá hơn 78,3 tỷ đồng.

Sinh viên nhận Học bổng Chắp cánh ước mơ Hoàng Thị Quỳnh sẽ theo học tại cơ sở Hà Nội, RMIT Việt Nam. Ảnh: RMIT

RMIT Việt Nam còn mở rộng tầm ảnh hưởng và hiệu quả của hạng mục học bổng này thông qua việc hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận trong quá trình tuyển chọn và các hoạt động liên quan. Mỗi suất Học bổng Chắp cánh ước mơ bao gồm: học phí tiếng Anh và chương trình đại học, sinh hoạt phí hàng tháng, một máy tính xách tay, hỗ trợ chi phí đi lại nếu cần. Sinh viên còn được tiếp cận với đội ngũ giảng viên quốc tế, chương trình đào tạo gắn liền với thực tiễn và môi trường học tập toàn cầu.

"Tôi khuyến khích tất cả sinh viên nhận học bổng tận dụng tối đa cơ hội học tập và trải nghiệm tại RMIT, từ đó, tạo nên những giá trị ý nghĩa và đóng góp tích cực cho cộng đồng, toàn xã hội", Phó giáo sư Kok nói.

Trong lời phát biểu bế mạc tại hai buổi lễ ở Hà Nội và TP HCM, Phó giáo sư Kok cũng bày tỏ lời cảm ơn đến những phụ huynh, gia đình, bạn bè luôn đồng hành cùng sinh viên trên hành trình đến được ngày hôm nay.

Lễ trao học bổng Đại học RMIT Việt Nam không chỉ ghi nhận thành tích cá nhân, mà còn đánh dấu chặng đường một phần tư thập kỷ kiến tạo tác động của trường, tiếp thêm sức mạnh cho sinh viên, góp phần kiến tạo cộng đồng và xây dựng tương lai tươi sáng hơn thông qua giáo dục.

Nhật Lệ