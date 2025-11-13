RMIT Việt Nam lan tỏa tinh thần vì một tương lai bền vững

Hơn 1000 người tham gia chuỗi sự kiện tôn vinh đổi mới, hợp tác và hành động vì tương lai bền vững trong Tuần lễ Phát triển bền vững 2025 của ĐH RMIT Việt Nam.

Diễn ra từ ngày 3-10/11, chương trình năm nay xoay quanh chủ đề "Bền vững trong hành động", thể hiện cách RMIT hiện thực hóa tầm nhìn về phát triển bền vững qua giảng dạy, nghiên cứu, vận hành và gắn kết cộng đồng.

Giáo sư Julia Gaimster - Cố vấn chiến lược cho Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam chia sẻ, tính bền vững định hướng tầm nhìn cho mọi hoạt động của trường, từ giảng dạy, nghiên cứu, vận hành đến cách kết nối và tạo ảnh hưởng với cộng đồng. Mỗi lựa chọn, hành động đều có thể khơi dậy những thay đổi ý nghĩa.

"Tuần lễ Phát triển bền vững là minh chứng cụ thể cho cam kết đó, khi RMIT và cộng đồng cùng hợp tác để thúc đẩy đổi mới, chia sẻ tri thức và tăng cường gắn kết giữa nhà trường với xã hội", bà nói.

Hội thảo "STEM: Khơi dậy những giải pháp bền vững" quy tụ diễn giả từ Đại học RMIT Việt Nam, Schneider Electric, LaVie và trường Đại học Tân Tạo. Ảnh: RMIT

Ông Matthew McCall-Peat - Phó giám đốc phụ trách các dự án xây dựng, phòng Phát triển hạ tầng tại RMIT Việt Nam, cho biết từ những buổi đối thoại truyền cảm hứng, hội thảo tương tác đến triển lãm, thử thách cộng đồng, mỗi hoạt động đều hướng tới khơi dậy ý tưởng và trao quyền cho cộng đồng RMIT, đối tác, công chúng, cùng nhau tạo ra thay đổi, trở thành "ngọn lửa" dẫn lối tương lai.

Theo đó, tuần lễ xoay quanh bốn trụ cột chính với tinh thần bền vững xuyên suốt, thể hiện cách RMIT hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững bằng việc tích hợp các nguyên tắc xanh vào mọi khía cạnh hoạt động của trường.

Sinh viên tham gia hoạt động trong khuôn khổ tuần lễ. Ảnh: RMIT

Trong khuôn khổ tuần lễ, triển lãm "17 Mục tiêu phát triển bền vững" tôn vinh các dự án nghiên cứu, giáo dục và tác động cộng đồng của RMIT Việt Nam, qua đó, nêu bật hệ sinh thái hợp tác giữa giảng viên, sinh viên, doanh nghiệp và tổ chức công - tư cùng tạo ra giá trị chung cho con người và hành tinh.

Song song, Thử thách Tuần lễ xanh trên nền tảng AgreenChoice khuyến khích cộng đồng nuôi dưỡng lối sống xanh qua những lựa chọn thường ngày, từ cách tiêu dùng, di chuyển đến sử dụng tài nguyên. Các hoạt động này nhắm tới mục tiêu cùng tạo nên những thay đổi có thể đo lường và mang lại tác động bền vững thực chất. Ban tổ chức ghi nhận hơn 650 hành động xanh. Trong đó, mỗi hành động nhỏ là một bước đi cụ thể, cho thấy tinh thần cùng học, làm và sống bền vững của cộng đồng RMIT.

Ngoài ra, tuần lễ còn có chương trình Đối tác tổ chức sự kiện xanh lồng ghép các nguyên tắc bền vững vào việc thiết lập và tổ chức sự kiện. RMIT cùng đối tác giảm thiểu tác động môi trường và tăng cường giáo dục về phát triển bền vững, biến mỗi sự kiện thành không gian học tập trực quan, truyền cảm hứng.

Workshop thực hành "Từ hạt ca cao đến thanh sô-cô-la: Nghệ thuật làm sô-cô-la bền vững". Ảnh: RMIT

Trong khuôn khổ Nền tảng Tiếng nói bền vững, Đại học RMIT tổ chức 12 workshop, tọa đàm và hoạt động trải nghiệm liên ngành với các chủ đề như ứng dụng khoa học - công nghệ, giảm lãng phí thực phẩm, sử dụng nguyên liệu tự nhiên và địa phương, thiết kế bền vững hay sức khỏe tinh thần và định hướng nghề nghiệp có trách nhiệm.

Chuỗi hoạt động này do hơn 10 đối tác học thuật và doanh nghiệp thực hiện, quy tụ giảng viên, sinh viên và chuyên gia từ nhiều lĩnh vực để cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, áp dụng tri thức bền vững vào thực tiễn.

Tuần lễ khép lại với Diễn đàn Lãnh đạo phát triển bền vững, nơi cảm hứng biến thành kết nối, kết nối trở thành hợp tác. Sự kiện bế mạc tôn vinh quan hệ đối tác, ý tưởng và hành động được khơi nguồn trong tuần, mở ra các hướng hợp tác trong tương lai. Khách tham dự tại đây đã "chia sẻ lửa đam mê", tìm kiếm những người cùng chung chí hướng về bền vững và cùng thiết kế cam kết cá nhân để trở thành thế hệ lãnh đạo phát triển bền vững tiếp theo.

Sinh viên, giảng viên và nhiều chuyên gia tham gia sự kiện. Ảnh: RMIT

Bạn Hoàng Phạm Quỳnh Anh, sinh viên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và logistics, đồng thời là Đại sứ phát triển bền vững RMIT chia sẻ, bền vững nghĩa là nhận ra rằng mọi hành động của mình đều có sức ảnh hưởng, có thể tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn. Tại RMIT, Quỳnh Anh được học trong môi trường luôn khích lệ thực hành bền vững không chỉ trong khuôn khổ lớp học, mà còn thực hành thói quen sống xanh như mang bình nước cá nhân, tiêu dùng có trách nhiệm và lan tỏa ý thức sống bền vững đến bạn bè, người thân.

"Là một Đại sứ phát triển bền vững, em được góp sức vào các sáng kiến hướng tới xây dựng khuôn viên trường xanh hơn. Những trải nghiệm đó giúp em nhận ra rằng phát triển bền vững không chỉ là làm đúng, mà là làm cùng nhau", nữ sinh nói thêm.

Thông qua Tuần lễ Phát triển bền vững lần thứ hai, RMIT Việt Nam tái khẳng định vai trò tiên phong trong thúc đẩy thay đổi qua giáo dục, nghiên cứu và hợp tác. Bằng việc trao quyền cho thế hệ trẻ và kết nối các lĩnh vực học thuật, doanh nghiệp, cộng đồng, trường hướng tới kiến tạo một tương lai nơi lãnh đạo bền vững dựa trên hợp tác, tạo tác động thực tế và lan tỏa lâu dài.

"Chúng tôi hy vọng rằng sinh viên RMIT sẽ không chỉ để lại những ý tưởng, mà còn là di sản sống động ý nghĩa, nơi tri thức biến thành hành động, đổi mới sáng tạo thành tác động thực tiễn và bền vững trở thành lối sống chung trong cộng đồng", Giáo sư Gaimster nhấn mạnh.

Nhật Lệ