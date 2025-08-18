RMIT tổ chức diễn đàn về thu hút FDI vào Việt Nam

RMIT tổ chức Diễn đàn Kinh doanh toàn cầu 2025 nhằm nêu bật những đột phá có thể tái định nghĩa cách Việt Nam thu hút đầu tư và xây dựng niềm tin quốc tế.

Với sự hỗ trợ của Trung tâm Xúc tiến, Thông tin và Hỗ trợ đầu tư phía Nam (Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính), chương trình sẽ quy tụ nhiều lãnh đạo Chính phủ, nhà đầu tư nước ngoài, doanh nhân Việt, giới học thuật và báo chí cùng tham gia vào tọa đàm chiến lược cấp cao. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 20/8 tại cơ sở Nam Sài Gòn, Đại học RMIT Việt Nam. Những người quan tâm có thể lựa chọn tham gia trực tuyến qua Zoom.

Theo Tiến sĩ Đặng Thảo Quyên - Chủ nhiệm cấp cao bộ môn Kinh doanh quốc tế tại Đại học RMIT Việt Nam, động lực tăng trưởng bắt nguồn từ chuyển đổi trong tư duy. "Doanh nghiệp Việt không còn hài lòng với vai trò là nhà cung cấp phía sau hậu trường nữa. Họ đang học cách xây dựng giá trị thương hiệu, đầu tư cho tăng trưởng dài hạn và kể câu chuyện của mình trên sân khấu toàn cầu", bà nói.

Sự chuyển mình này còn được củng cố bởi những bước đi chiến lược từ phía Chính phủ, bao gồm cam kết tăng trưởng xanh, nâng cao tính minh bạch và cải thiện môi trường đầu tư. Sau nhiều thập kỷ, Việt Nam đang nổi lên như một ứng viên tiềm năng trên trường quốc tế. Trong nửa đầu năm 2025, Việt Nam thu hút hơn 21,5 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) - mức cao nhất tính đến giữa năm kể từ 2009, bất chấp xu hướng suy giảm toàn cầu.

Bên cạnh đó, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ổn định, hiện xếp thứ 32 toàn cầu theo Brand Finance, tăng từ thứ hạng 47 cách đây chỉ một thập kỷ. Đây là tín hiệu của một quá trình cải cách cấu trúc sâu rộng.

Song, thành công luôn đi kèm với những thách thức. Khi chính sách thuế tối thiểu toàn cầu làm giảm sức hấp dẫn của ưu đãi thuế và tiêu chí đánh giá tác động về mặt môi trường, xã hội, quản trị đến cộng đồng (ESG) trở thành chuẩn mực mới, doanh nghiệp Việt Nam phải cạnh tranh bằng quản trị, đổi mới và chất lượng nguồn nhân lực.

Hội thảo chia sẻ về tiềm năng và khát vọng vươn mình của Việt Nam. Ảnh minh họa: Pexels

Ngoài ra, khoảng cách giữa vốn đăng ký và vốn giải ngân cho thấy nhu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh tiến độ dự án, đơn giản hóa quy định, tăng cường hợp tác công tư. Theo Tiến sĩ Quyên, bước tiếp theo không chỉ là thu hút vốn mà cần định hướng dòng vốn vào những lĩnh vực mang đến kết quả bền vững, bao trùm và tạo tác động mạnh mẽ.

"Chúng ta đã thu hút được sự chú ý của thế giới, giờ là lúc chúng ta phải tạo dựng niềm tin – và duy trì niềm tin đó", bà nhấn mạnh.

Theo đó, với chủ đề "Thu hút FDI vào Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình: Đối thoại đa chiều để tạo đột phá", diễn đàn tạo không gian chia sẻ quan điểm, đồng thời, hướng tới xây dựng các giải pháp khả thi cho vấn đề quan trọng này. Từ các bài phát biểu chính đến những phiên thảo luận chuyên sâu và nghiên cứu các tình huống thực tế, chương trình tập trung kết nối chính sách với thực tiễn, gắn kết ưu tiên quốc gia với nhu cầu của khu vực tư nhân.

"Đây là cơ hội hiếm có để các bên cùng thảo luận về cách nâng cấp dòng vốn FDI vào Việt Nam lên một tầm cao mới, cũng là thời điểm cho những người tiên phong với nhận thức rằng bước đột phá trên trường quốc tế của Việt Nam sẽ phụ thuộc vào những gì diễn ra tới đây", đại diện ban tổ chức cho biết.

Trong đó, lãnh đạo Chính phủ có thể chia sẻ lộ trình khả thi và thuyết phục. Các nhà đầu tư có cơ hội mở ra tiềm năng chưa được khai phá và thể hiện chính kiến. Với doanh nhân trong nước, đây là dịp hợp tác với đối tác quốc tế để mở rộng quy mô. Ngoài ra, các chuyên gia trẻ giữ vị trí quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn đến tương lai của kinh doanh toàn cầu tại Việt Nam.

"Nếu chúng ta không kể câu chuyện của chính mình, người khác sẽ kể và câu chuyện đó có thể không như những gì chúng ta mong muốn", Tiến sĩ Quyên chia sẻ trước Diễn đàn Kinh doanh toàn cầu 2025.

Nhật Lệ