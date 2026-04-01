RMIT thêm chương trình Cử nhân Quốc tế học cho 'công dân toàn cầu'

Chương trình Cử nhân Quốc tế học của RMIT Việt Nam triển khai từ tháng 10, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

RMIT Việt Nam thêm chương trình Cử nhân Quốc tế học vào giảng dạy tại trường sau thành công tại RMIT Australia. Đại diện trường cho biết, giới trẻ đang có cơ hội trở thành lực lượng lao động toàn cầu, với năng lực làm việc quốc tế và khả năng thích ứng trước những thay đổi của thời đại.

Việc hiểu đúng về ngành quốc tế học là cần thiết, bởi lĩnh vực này có thể bị nhầm lẫn với các ngành liên quan như ngôn ngữ, quan hệ quốc tế hay ngoại giao. Ngôn ngữ đóng vai trò trong truyền thông và quan hệ đối ngoại; quan hệ quốc tế tập trung vào các vấn đề kinh tế, địa chính trị giữa các quốc gia; trong khi ngoại giao gắn với chính sách đối ngoại của một quốc gia cụ thể.

Quốc tế học là lĩnh vực liên ngành, chú trọng nghiên cứu các hệ thống, chính sách và quy trình toàn cầu, đồng thời, đề xuất giải pháp cho những thách thức mang tính quốc tế, dựa trên nền tảng hiểu biết về văn hóa, ngôn ngữ, cộng đồng. Cách tiếp cận này giúp người học hình thành tư duy hệ thống và góc nhìn đa chiều.

Với đặc điểm liên ngành, cơ hội nghề nghiệp của cử nhân Quốc tế học trải rộng ở nhiều lĩnh vực và loại hình tổ chức, từ doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ đến cơ quan lãnh sự, ngoại giao, truyền thông - báo chí trong nước và quốc tế. Các vị trí có thể đảm nhiệm gồm chuyên viên đối ngoại, phát triển thị trường, quản lý dự án, biên tập viên, chuyên viên truyền thông, xúc tiến thương mại, biên dịch và phiên dịch.

Sinh viên RMIT Việt Nam trong một buổi thực hành phiên dịch. Ảnh: RMIT Việt Nam

Chương trình Cử nhân Quốc tế học tại RMIT Việt Nam có cấu trúc linh hoạt, kết hợp giữa ba chuyên ngành chính (major) và chín chuyên ngành phụ (minor), cùng các môn học tự chọn. Ba chuyên ngành chính gồm Ngôn ngữ và Quan hệ quốc tế, Phát triển và Công bằng xã hội, Biên dịch và Phiên dịch. Sinh viên có thể lựa chọn một hoặc hai chuyên ngành chính, hoặc kết hợp với các chuyên ngành phụ để mở rộng kiến thức và kỹ năng theo định hướng cá nhân. Theo đại diện trường, cấu trúc linh hoạt giúp sinh viên không bị giới hạn trong một lựa chọn nghề nghiệp từ đầu, có thể xây dựng nền tảng kiến thức phù hợp với những thay đổi của thị trường lao động trong tương lai.

TS. Lê Xuân Quỳnh, Chủ nhiệm bộ môn Quốc tế học, RMIT Việt Nam cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng quốc tế mới và cần nguồn nhân lực có khả năng hiểu các hệ thống toàn cầu, làm việc xuyên biên giới và thích ứng với những biến động phức tạp.

"Chương trình Cử nhân Quốc tế học hướng đến đào tạo những cá nhân có khả năng kết nối các nền văn hóa, tổ chức và cơ hội trong bối cảnh quốc tế", ông nói thêm.

Sinh viên RMIT Việt Nam du học trao đổi tại RMIT Australia. Ảnh: RMIT Việt Nam

Với chương trình đào tạo tại RMIT Việt Nam, sinh viên có cơ hội tham gia trao đổi học tập tại hơn 200 trường đại học đối tác trên toàn cầu, trải nghiệm môi trường học tập quốc tế tại Việt Nam với hệ thống cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và cộng đồng sinh viên đa quốc gia. Các hoạt động thực tiễn như dự án với doanh nghiệp, cuộc thi trong nước và quốc tế cũng được tích hợp trong suốt chương trình, giúp sinh viên cọ xát thực tiễn, phát triển kỹ năng, sẵn sàng cho nghề nghiệp tương lai.

Nhằm cung cấp thêm thông tin cho phụ huynh và học sinh về chuyên ngành mới, RMIT Việt Nam sẽ tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Cử nhân Quốc tế học - Từ đam mê đến sự nghiệp toàn cầu". Chương trình có sự tham gia của TS. Lê Xuân Quỳnh cùng nhiều khách mời khác từ các lĩnh vực liên quan.

Tọa đàm "Cử nhân Quốc tế học - Từ đam mê đến sự nghiệp toàn cầu " diễn ra dưới hình thức trực tuyến, lúc 9h - 10h, Chủ nhật, ngày 5/4.

Nhật Lệ