RMIT tạo bệ phóng cho sinh viên kiến tạo giải pháp bền vững

RMIT Việt Nam cùng ba trường đại học tổ chức Sustainability Impact Challenge 2025, trang bị kiến thức bền vững và cơ hội hiện thực hóa giải pháp xanh cho cộng đồng.

Chương trình là kết quả hợp tác giữa Đại học RMIT Việt Nam và ba trường đại học đối tác gồm trường Đại học Quốc tế - Đại học quốc gia TP HCM (IU), trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học quốc gia TP HCM (USSH), trường Đại học Việt Đức (VGU). Đây là sáng kiến giáo dục liên ngành, liên trường và liên kết doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu trao quyền cho thế hệ sinh viên giải quyết các thách thức phát triển bền vững thực tế tại Việt Nam qua đổi mới sáng tạo, hành động cụ thể.

Giáo sư Julia Gaimster - Cố vấn chiến lược cho Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam nhận định, cuộc thi Sustainability Impact Challenge 2025 được thiết kế như một cầu nối giữa học thuật và thực tiễn, kết nối kiến thức từ nhiều lĩnh vực với kinh nghiệm chuyên sâu từ doanh nghiệp.

"Chương trình trở thành nền tảng lan tỏa, định hình một phương thức giáo dục hành động có khả năng tạo ra tác động tích cực lâu dài cho cộng đồng và tương lai xanh của Việt Nam", bà nói.

Giáo sư Julia Gaimster - Cố vấn chiến lược cho Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam phát biểu tại Chung kết Sustainability Impact Challenge 2025. Ảnh: RMIT

Sustainability Impact Challenge 2025 thu hút hơn 440 sinh viên đăng ký từ hơn 50 trường trên toàn quốc. Trong đó, 142 sinh viên bước vào hành trình học tập kéo dài sáu tháng, bắt đầu bằng khóa đào tạo phát triển bền vững với thời lượng 27 giờ do đội ngũ sáu giảng viên từ năm trường đại học phối hợp xây dựng.

Nội dung khóa học tập trung vào tư duy hệ thống, các nguyên lý phát triển bền vững và kỹ năng giải quyết vấn đề liên ngành, từ đó, tạo nền tảng học thuật cho sinh viên trước khi bước vào giai đoạn phát triển giải pháp. Kết thúc khóa học, 128 sinh viên hoàn thành đầy đủ yêu cầu và được cấp chứng chỉ công nhận từ chương trình.

Nhóm sinh viên này được chia thành 26 đội thi, tiếp cận các đề bài thực tế từ bốn doanh nghiệp đầu tư mạnh vào phát triển bền vững, gồm: Bosch Việt Nam, Panasonic Việt Nam, Rize và MOTUL. Đề bài xoay quanh các chủ đề trọng yếu như kinh tế tuần hoàn, xử lý chất thải, tối ưu tài nguyên và thay đổi hành vi người tiêu dùng.

Đại diện các doanh nghiệp đối tác tại Chung kết Sustainability Impact Challenge 2025. Ảnh: RMIT

Sau vòng trình bày đề xuất sơ bộ, tham quan thực địa tại doanh nghiệp và cố vấn chuyên sâu với sự tham gia của giảng viên và chuyên gia doanh nghiệp, 8 đội thi có giải pháp khả thi nhất được chọn vào vòng chung kết.

Các đội đến từ nhiều trường đại học khác nhau, gồm: Đại học RMIT Việt Nam, trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM, trường Đại học Việt Đức, trường Đại học Tân Tạo, trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM, trường Đại học Ngoại Thương, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, Đại học Kinh tế TP HCM, trường Đại Học Luật TP HCM.

Tại sự kiện diễn ra vào ngày 8/9, 8 đội trình bày trực tiếp giải pháp của mình trước ban giám khảo và đại diện bốn doanh nghiệp. Kết quả bốn đội chiến thắng HAKTY, "A" Gang, Green Rebels và 3T Strategy - tương ứng với mỗi đề bài từ Bosch, Panasonic, Rize và MOTUL được vinh danh, nhận cơ hội thực tập có lương để tiếp tục phát triển, triển khai chính giải pháp đã đề xuất trong môi trường thực tế.

Đội "A" Gang - quán quân đề bài Panasonic. Ảnh: RMIT

Ông Matthew McCall-Peat - Phó giám đốc phụ trách các dự án xây dựng, Phòng Phát triển xây dựng tại RMIT Việt Nam, đại diện ban tổ chức chương trình cũng chia sẻ, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng chú trọng đến trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững, tư duy bền vững trở thành một năng lực quan trọng.

"Tham gia chương trình, sinh viên được tiếp cận kiến thức quốc tế, làm việc với đề bài thực tiễn từ doanh nghiệp và nhận được sự đồng hành xuyên suốt từ các chuyên gia, qua đó, từng bước nhìn thấy vai trò, khả năng đóng góp của mình trong tiến trình kiến tạo tương lai xanh", ông nhấn mạnh.

Theo khảo sát của ban tổ chức chương trình, phần lớn sinh viên tham gia cho biết đã nâng cao rõ rệt mức độ tự tin khi áp dụng các nguyên lý phát triển bền vững với mức trung bình tự đánh giá đạt 4,26/5 điểm. Các bạn hiểu hơn về các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), tư duy hệ thống và cách tiếp cận liên ngành.

Bên cạnh đó, 60% sinh viên cho biết đã lan tỏa kiến thức học được đến bạn bè, người thân và cộng đồng xung quanh, 50% thí sinh cũng chủ động áp dụng hành vi bền vững vào thói quen sinh hoạt hằng ngày.

Nhật Lệ