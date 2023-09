RMIT tăng 59 bậc trên bảng xếp hạng đại học thế giới

RMIT xếp thứ 251 trên bảng xếp hạng Đại học thế giới (World University Rankings) năm 2024 vừa được Times Higher Education (THE) công bố hôm 27/9, so với thứ hạng năm 2023 là 310.

Kể từ năm 2016, RMIT đã tăng hơn 300 bậc tại bảng xếp hạng Đại học thế giới của THE.

Tính riêng tại Australia, RMIT còn củng cố vị thế khi thăng hạng lên 7 bậc, xếp thứ 16 trên 37 cơ sở giáo dục, trong năm 2024.

Bảng xếp hạng của THE là một trong những hệ thống xếp hạng đa dạng nhất trong ngành giáo dục, đo lường chất lượng của 1.904 trường đại học tại 108 quốc gia và khu vực trên toàn cầu.

THE xếp hạng các trường dựa trên năm thước đo chính và tổng cộng 18 chỉ số. RMIT đã đạt tiến bộ đáng kể ở 4 trong tổng số 18 chỉ số thuộc bảng xếp hạng toàn cầu năm nay, gồm: Giảng dạy (môi trường học tập - tăng 102 bậc); Môi trường nghiên cứu (tăng 36 bậc); Trích dẫn nghiên cứu (tăng 207 bậc); Gắn kết với doanh nghiệp (tăng 104 bậc).

Sinh viên Đại học RMIT tại thành phố Melbourne (Australia). Ảnh: RMIT

Các chuyên gia đánh giá, điểm mấu chốt trong việc nâng cao thành tích của RMIT chính là thúc đẩy chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, cũng như kết quả tốt hơn trong các thước đo về quy mô, chất lượng, tầm ảnh hưởng và thu nhập của hoạt động nghiên cứu.

Phó chủ tịch Hội đồng trường kiêm Giám đốc Đại học RMIT - Giáo sư Alec Cameron cho biết chỉ số gắn kết với doanh nghiệp được cải thiện chủ yếu là nhờ thước đo mới về bằng sáng chế. Điều này phản ánh sự xuất sắc và tính đổi mới trong nghiên cứu của nhà trường.

Giáo sư Cameron phát biểu: "Đây là kết quả tuyệt vời đối với RMIT, phản ánh cách chúng tôi đang tiếp tục nâng cao danh tiếng về chất lượng và sự xuất sắc trong giảng dạy và nghiên cứu trong cộng đồng toàn cầu, cũng như cách chúng tôi đang thực hiện mục tiêu trở thành một trường đại học tạo tác động...".

Bên ngoài trường RMIT tại Melbourne (Australia). Ảnh: RMIT

Bên cạnh bảng xếp hạng World University Rankings 2024 của THE, RMIT thời gian qua cũng đạt được những kết quả tốt trên các bảng xếp hạng chính bao gồm bảng xếp hạng THE Impact Rankings, bảng xếp hạng Đại học thế giới của QS và bảng xếp hạng CWTS Leiden. Cụ thể, RMIT đứng thứ 7 trên toàn cầu về tổng thể tại xếp hạng THE Impact Rankings 2023, trong đó đứng thứ nhất về giảm bất bình đẳng, đồng hạng nhất về hỗ trợ công việc tốt và tăng trưởng kinh tế, đồng hạng hai về quan hệ đối tác vì các mục tiêu phát triển bền vững. Tại bảng xếp hạng Đại học thế giới của QS công bố hồi tháng 7, nhà trường xếp thứ 140 tổng thể (tăng 50 bậc so với năm ngoái). Tại bảng xếp hạng CWTS Leiden, RMIT xếp thứ 87 (tăng 41 bậc so với kỳ trước).

Theo thông tin của THE, RMIT là trường đại học tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, thiết kế và doanh thương. Trường có ba cơ sở ở Australia, hai cơ sở ở Việt Nam (Hà Nội và TP HCM) và một trung tâm nghiên cứu và kết nối doanh nghiệp tại Barcelona, Tây Ban Nha. RMIT là cơ sở giáo dục đại học lớn nhất Australia, đào tạo hơn 30.000 sinh viên hàng năm, một phần tư trong số đó đến từ nước ngoài. RMIT có các chương trình trao đổi học kỳ với hơn 150 trường đối tác tại 31 thành phố trên ba châu lục.

Kim Kim