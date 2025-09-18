'RMIT đầu tư để cùng kiến tạo tương lai bền vững cho Việt Nam'

Tổng giám đốc ĐH RMIT Việt Nam nhận định khoản đầu tư 25 triệu AUD vào nghiên cứu và đổi mới sáng tạo sẽ góp phần phát triển tương lai bền vững của Việt Nam.

Khoản đầu tư hơn 430 tỷ đồng này được công bố trong chuyến thăm gần đây của bà Sam Mostyn AC, Toàn quyền Australia. Trong cuộc phỏng vấn với VnExpress, Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam cho biết, bước đi này tái khẳng định cam kết của nhà trường đối với giáo dục hướng tới tương lai và mối quan hệ Việt Nam - Australia.

Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, Toàn quyền Australia bà Sam Mostyn AC, Chủ tịch Hội đồng Đại học RMIT bà Peggy O’Neal AO (từ trái sang). Ảnh: RMIT

- Khoản đầu tư này có ý nghĩa thế nào với giáo dục Việt Nam?

- Với mức đầu tư này, trường mở rộng đáng kể chương trình đào tạo Tiến sĩ, trao thêm nhiều học bổng mới để giúp các nghiên cứu sinh nhận bằng cấp được công nhận toàn cầu tại Việt Nam. Mô hình nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu của Việt Nam và thúc đẩy hợp tác với chuyên gia Australia, tạo nên một hệ sinh thái chia sẻ tri thức đầy sôi động, hỗ trợ triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Công bố này càng đặc biệt khi trùng với dấu mốc kỷ niệm 25 năm hoạt động của Đại học RMIT tại Việt Nam. Kể từ khi thành lập, trường đã lớn mạnh thành một cộng đồng hơn 12.000 sinh viên, 1.300 cán bộ giảng viên và hơn 25.000 cựu sinh viên. Những con số này thể hiện quy mô của trường, nhưng tác động thực sự nằm ở những cuộc đời đã thay đổi và những cộng đồng được nâng cao vị thế thông qua giáo dục.

Lễ tốt nghiệp năm 2025 tại Đại học RMIT Việt Nam. Ảnh: RMIT

- Với cương vị Tổng giám đốc RMIT Việt Nam, ông nhận thấy bối cảnh phát triển của Việt Nam hiện nay đặt ra những thách thức và cơ hội gì cho giáo dục?

- Tôi đã dành những tháng đầu tiên tại RMIT Việt Nam trên cương vị tân Tổng giám đốc để lắng nghe sinh viên, cán bộ giảng viên, đối tác trong chính phủ và lãnh đạo doanh nghiệp. Điều tôi cảm nhận được rõ ràng là Việt Nam đang ở thời điểm phát triển mang tính bước ngoặt. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, công nghệ không ngừng thay đổi, cơ cấu dân số dịch chuyển, khủng hoảng khí hậu toàn cầu đang cùng lúc đặt ra những câu hỏi cấp thiết về cách chúng ta sống, học tập, quản lý và phát triển.

Trong bối cảnh đó, giáo dục không còn đơn thuần chuẩn bị cho sinh viên bước vào thị trường lao động, mà cần trang bị cho họ khả năng định hình tương lai. Đó là lý do vì sao cách tiếp cận của RMIT được xây dựng trên nền tảng đổi mới sáng tạo, toàn diện và gắn kết cộng đồng. Chúng tôi có mặt ở đây để phụng sự cộng đồng, sinh viên và doanh nghiệp.

Dân số trẻ, năng động cùng đà tăng trưởng mạnh mẽ đang tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam nhìn nhận lại cách giáo dục cho tương lai. Trên thực tế, Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể trong quốc tế hóa hệ thống giáo dục đại học, với hơn 400 chương trình liên kết đào tạo và số lượng sinh viên quốc tế ngày càng tăng. Giáo dục xuyên quốc gia giờ đây không chỉ là một phần trong bức tranh giáo dục đại học của Việt Nam, mà trở thành một tài sản chiến lược.

Giáo sư Scott Thompson-Whiteside - Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam. Ảnh: RMIT

- RMIT định hướng vai trò của mình thế nào trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và hợp tác giáo dục xuyên quốc gia tại Việt Nam?

- RMIT Việt Nam là minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình của giáo dục Việt Nam. Chúng tôi đem đến các chương trình được công nhận tại Australia, đồng thời, đáp ứng nhu cầu của ngành nghề trong nước và phù hợp với bối cảnh văn hóa địa phương. Hợp tác nghiên cứu của trường ngày càng tập trung vào những lĩnh vực có ý nghĩa sống còn đối với tương lai của Việt Nam: phát triển bền vững, đổi mới số, y tế và công bằng xã hội.

Hướng đến tương lai, chúng tôi hình dung giáo dục xuyên quốc gia sẽ được tích hợp sâu hơn vào chiến lược phát triển của Việt Nam. Điều đó bao gồm việc mở rộng cơ hội tiếp cận, hiện đại hóa khung pháp lý và thúc đẩy các thực hành bền vững như đào tạo về kinh tế tuần hoàn và hợp tác trong ngành công nghiệp xanh.

Không gian học tập theo tiêu chuẩn quốc tế của RMIT. Ảnh: RMIT

- Trong giai đoạn tới, trường định hướng ra sao để tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam?

- Hành trình của RMIT tại Việt Nam bắt đầu từ một ý tưởng đơn giản nhưng đầy sức mạnh: giáo dục có thể nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy những thay đổi tích cực trong cộng đồng. Ý tưởng đó đã dẫn đường cho chúng tôi suốt 25 năm qua và vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng tôi hôm nay.

Khi kỷ niệm dấu mốc này, chúng tôi cũng hướng về tương lai với sự lạc quan, khát vọng và tinh thần trách nhiệm sâu sắc. Khoản đầu tư 25 AUD không chỉ là một cam kết tài chính, đó là tuyên ngôn về tầm nhìn, thể hiện niềm tin của chúng tôi vào tiềm năng của Việt Nam, sự tin tưởng vào con người nơi đây, và sự sẵn sàng đồng hành cùng nhau để kiến tạo một tương lai toàn diện, đổi mới và bền vững.

Giáo dục và nghiên cứu là những trụ cột quan trọng trong Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Australia và Việt Nam. Chặng đường tiếp theo của RMIT Việt Nam sẽ được định hình bởi sự hợp tác sâu rộng hơn, tính toàn diện cao hơn và cam kết không ngừng hướng đến tạo ra giá trị thực tiễn. Cùng với sinh viên, giảng viên, cựu sinh viên, đối tác và cộng đồng, chúng tôi sẽ tiếp tục kiến tạo tương lai, đóng góp vào hành trình phát triển và hội nhập toàn cầu của Việt Nam.

Nhật Lệ