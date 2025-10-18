RLG SE và SGP tái đấu tại chung kết tổng Visa VMC Winter 2025

Chiều 19/10, hai đội tuyển RLG SE và SGP sẽ gặp lại nhau trong trận chung kết tổng Visa VMC Winter 2025, hứa hẹn mang đến những màn so tài kịch tính.

Ở chung kết nhánh thắng diễn ra lúc 14h ngày 18/10, RLG SE và Saigon Phantom (SGP) đã cống hiến một trận đấu đầy kịch tính. RLG SE khởi đầu ấn tượng với hai ván thắng liên tiếp nhờ khả năng kiểm soát mục tiêu và giao tranh tổng hiệu quả. Người đi rừng kiêm xạ thủ Daylight thi đấu nổi bật, giành liên tiếp hai danh hiệu MVP, giúp đội vươn lên dẫn 2-0.

Tuy nhiên, SGP không dễ khuất phục. Sau khi điều chỉnh chiến thuật ở ván 3, họ tận dụng tốt chất tướng, sức mạnh giao tranh và giành lại thế trận bằng pha quét sạch đội hình đối thủ ở phút 20. Malik, tân binh của SGP tỏa sáng với lối chơi chủ động, giúp đội rút ngắn tỷ số. Lên tinh thần sau chiến thắng đó, SGP tiếp tục thi đấu chắc chắn trong ván 4, phối hợp ăn ý hơn và cân bằng tỷ số 2-2.

Cuộc giao tranh diễn ra kịch tích giữa RLG SE và SGP trong trận chung kết nhánh thắng. Ảnh: Visa VMC Winter 2025

Bước sang ván quyết định, dù nhập cuộc tốt, SGP lại để RLG SE phản công mạnh mẽ ở phút thứ 8 bằng một pha quét sạch giữa bản đồ. RLG kiểm soát toàn bộ thế trận và kết thúc trận đấu với tỷ số 3-2, giành tấm vé đầu tiên vào chung kết tổng.

Sau thất bại này, SGP bước vào chung kết nhánh thua diễn ra cùng ngày gặp AFO SQ để tìm cơ hội tái đấu. Thế trận diễn ra một chiều khi Saigon Phantom thể hiện đẳng cấp vượt trội với hai ván thắng nhanh chóng nhờ kinh nghiệm và khả năng triển khai chiến thuật linh hoạt. Ở ván 3, AFO SQ trong thế không còn gì để mất đã lựa chọn đội hình mạo hiểm với những con bài dị nhằm tạo bất ngờ. Tuy nhiên, SGP vẫn duy trì thế chủ động và kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-0 thuyết phục, qua đó giành quyền vào chung kết tổng, tái ngộ RLG SE trong trận tranh ngôi vô địch.

Đông đảo khán giả tới theo dõi, cổ vũ trận đấu. Ảnh: Visa VMC Winter 2025

Không khí tại Đại học Công nghệ TP HCM (Hutech) trong ngày trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Những tiếng hò reo cổ vũ vang dội khắp khán đài, mỗi pha giao tranh đẹp mắt hay tình huống giành chiến công đầu đều khiến khán giả bùng nổ cảm xúc. Đây cũng là lần đầu tiên một giải đấu quốc gia MLBB được tổ chức trong môi trường học đường, hướng đến việc đưa esports đến gần hơn với sinh viên và cộng đồng trẻ.

Chia sẻ sau trận thắng Saigon Phantom ở nhánh thắng, đội trưởng Daylight cho biết đây là một trong những trận đấu hay nhất từ trước đến nay của đội. "Trước giờ em chưa gặp đối thủ nào mạnh và ngang tầm như SGP ở Việt Nam. Họ khiến bọn em phải nỗ lực hết sức", Daylight nói. Daylight cho biết toàn đội sẽ nghỉ ngơi để có tinh thần tốt nhất cho trận chung kết, mong cả hai đội thi đấu hết mình và cống hiến cho khán giả những ván đấu hấp dẫn nhất.

Tổng giá trị giải thưởng của Visa VMC Winter 2025 lên tới 400 triệu đồng, trong đó đội vô địch sẽ đại diện Việt Nam tham dự vòng Wildcard của M7 World Championship, còn á quân giành quyền góp mặt tại M Challenge Cup Mekong (MCCM) mùa 6. Giải đấu do Hiệp hội Thể thao điện tử và Giải trí Việt Nam (VIRESA) công nhận, diễn ra trong hai ngày 18-19/10 tại Hutech Campus, Hiệp Phú, TP Thủ Đức, đánh dấu bước phát triển mới cho thể thao điện tử học đường, đồng thời mở rộng cơ hội để các tuyển thủ Việt Nam vươn ra sân chơi quốc tế.

Hoàng Đan