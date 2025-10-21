RLG SE nâng Cup Visa VMC Winter 2025 sau năm lần bị dẫn

Ván 1, SGP nhập cuộc tự tin, tận dụng lượng sát thương vượt trội để chiếm ưu thế sớm. Dù Daylight của RLG SE tỏa sáng với ba mạng hạ gục liên tiếp, SGP vẫn giữ lợi thế và kết thúc ván đầu tiên với chiến thắng 1-0.

Sang ván 2, RLG SE điều chỉnh chiến thuật và khâu cấm - chọn. Tuy nhiên, SGP vẫn trên cơ với những pha tổ chức giao tranh chặt chẽ. Họ quét sạch đối thủ ở phút 12, khép lại ván đấu thứ hai và dẫn trước 2-0.