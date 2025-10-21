RLG SE nâng Cup Visa VMC Winter 2025 sau năm lần bị dẫn

Trận chung kết tổng tranh Cup vô địch Visa Vietnam MLBB Championship Winter 2025 (Visa VMC Winter 2025), bộ môn Mobile Legends: Bang bang, diễn ra chiều 19/10 tại Hutech Campus, Hiệp Phú, TP Thủ Đức (TP HCM).
RLG SE và Saigon Phantom (SGP) bước vào cuộc đối đầu quyết định. Trước đó một ngày, hai đội từng chạm trán ở trận chung kết nhánh thắng với chiến thắng thuộc về RLG SE.
Hai đội thể hiện sự tập trung và quyết tâm cao độ. Các tuyển thủ liên tục trao đổi chiến thuật với huấn luyện viên. Khán giả bên dưới đưa ra dự đoán trái chiều, hồi hộp chờ đợi những quân bài hai bên tung ra trong loạt trận Bo7 (thể thức đấu tối đa bảy trận).
Ván 1, SGP nhập cuộc tự tin, tận dụng lượng sát thương vượt trội để chiếm ưu thế sớm. Dù Daylight của RLG SE tỏa sáng với ba mạng hạ gục liên tiếp, SGP vẫn giữ lợi thế và kết thúc ván đầu tiên với chiến thắng 1-0.
Sang ván 2, RLG SE điều chỉnh chiến thuật và khâu cấm - chọn. Tuy nhiên, SGP vẫn trên cơ với những pha tổ chức giao tranh chặt chẽ. Họ quét sạch đối thủ ở phút 12, khép lại ván đấu thứ hai và dẫn trước 2-0.
RLG SE vùng lên mạnh mẽ ở ván 3, tận dụng chất tướng và kiểm soát bản đồ hiệu quả để rút ngắn tỷ số 1-2. Tuy nhiên, SGP nhanh chóng lấy lại thế trận ở ván 4, quét sạch đối thủ ở phút 16 và nâng tỷ số lên 3-1 nhờ phong độ ấn tượng của Jowga.
Không chấp nhận thất bại, RLG SE thi đấu bùng nổ ở ván 5, dẫn 6.000 vàng chỉ sau 7 phút và quét sạch SGP để rút ngắn tỷ số 2-3. Bước sang ván 6, hai đội giằng co quyết liệt, nhưng RLG SE thể hiện bản lĩnh với pha quét sạch ở phút 29, cân bằng tỷ số 3-3 và kéo trận đấu đến ván quyết định.
Dưới khán đài, cổ động viên hai đội liên tục hò reo theo từng pha giao tranh. Đặc trưng của bộ môn Mobile Legends: Bang bang là những pha giao tranh liên tục, đòi hỏi kỹ năng cao từ người chơi.
Hai đội thi đấu thận trọng, thăm dò nhau trong ván quyết định. Bước ngoặt xuất hiện khi RLG SE tận dụng sai lầm trong khâu di chuyển và phối hợp của SGP, để giành quyền kiểm soát bản đồ.
Giữ vững lợi thế đến cuối trận, RLG SE khép lại loạt Bo7 nghẹt thở với chiến thắng 4-3 để đăng quang ngôi vô địch Visa VMC Winter 2025.
Các cổ động viên RLG SE vỡ oà cảm xúc khi đội tuyển họ yêu thích giành chiến thắng nghẹt thở trước SGP.
Ngay sau khi chiến thắng, các tuyển thủ RLG SE tiến đến, bắt tay và ôm đối thủ để thể hiện tinh thần thể thao fair-play.
Khoảnh khắc các tuyển thủ RLG SE cùng nhau nâng Cup vô địch giữa tiếng hò reo của khán giả. Chiến thắng này giúp RLG SE đại diện Việt Nam tham dự vòng Wildcard của M7 World Championship. Trong khi đó, SGP sẽ góp mặt tại M Challenge Cup Mekong (MCCM) mùa 6.
Bên cạnh trận đấu, sự kiện chung kết tổng Visa VMC Winter 2025 còn có những hoạt động bên lề sôi động như giao lưu, đấu biểu diễn với các KOL
Tại sự kiện, ban tổ chức bố trí nhiều hoạt động tương tác như minigame và khu trải nghiệm thiết bị công nghệ, tạo không khí trẻ trung, năng động.
Giải Visa Vietnam MLBB Championship Winter 2025, nằm trong hệ thống được Hiệp hội Thể thao điện tử và Giải trí Việt Nam (VIRESA) công nhận.
Giải quy tụ những đội tuyển hàng đầu quốc gia tranh tài, đồng thời đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi lần đầu tiên một giải quốc gia MLBB được tổ chức offline trong khuôn viên đại học, đưa Esports đến gần hơn với sinh viên và cộng đồng trẻ.
Nội dung: Hoàng Đan
Ảnh: Quỳnh Trần