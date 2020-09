River Park 1 giàu tiềm năng từ vị trí tâm điểm giao thương

River Park 1 thuộc Aqua City vừa là tâm điểm kết nối của khu đô thị vừa sở hữu tầm nhìn hướng sông, hứa hẹn phát triển sôi động, sầm uất.

Tọa lạc tại phía Đông TP HCM, khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City quy mô gần 1.000 ha ghi điểm với khách hàng nhờ nằm ngay tâm điểm kết nối các tuyến giao thông huyết mạch liên vùng. Cư dân dễ dàng di chuyển đến TP HCM và các vùng kinh tế - du lịch trọng điểm trong tứ giác "vàng" TP HCM - Đồng Nai - Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vị trí tâm điểm giao thương

Nằm tại vị trí cửa ngõ của dự án, River Park 1 là một trong những phân khu hiếm hoi được định hướng quy hoạch trở thành đầu mối giao thương sôi động giữa đô thị sinh thái thông minh Aqua City.

Shophouse và nhà phố tại River Park 1 có tiềm năng khai thác thương mại nhờ sở hữu vị trí tâm điểm giao thương sầm uất. Ảnh phối ảnh: Novaland.

Thừa hưởng lợi thế tâm điểm kết nối chiến lược liên vùng, cư dân River Park 1 chỉ mất khoảng 20 phút lái xe về đến TP HCM khi hạ tầng giao thông hoàn thiện. Từ đây, cư dân cũng dễ dàng di chuyển đến các địa điểm quan trọng như Khu công nghệ cao tại quận 9 (TP HCM), trung tâm thành phố Biên Hòa, sau này là sân bay Long Thành...

Được xem là điểm đón cư dân và khách ra vào Aqua City, đồng thời tọa lạc tại vị trí tâm điểm kết nối của khu đô thị ven sông, River Park 1 chỉ cách khoảng 3-5 phút với các tiện ích đẳng cấp của khu đô thị như bến du thuyền, trung tâm thương mại, khách sạn tiêu chuẩn 4 sao Novotel, hệ thống trường học, bệnh viện chuẩn quốc tế... Song song, các tiện ích ngoại khu hiện đại như sân golf Long Thành, khu vui chơi giải trí lớn nhất Đông Nam Á cũng chỉ cách phân khu vài phút di chuyển.

Vị trí tâm điểm này đã thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư khi nhiều khách hàng nhìn thấy tiềm năng phát triển giao thương sầm uất của phân khu. Cả dòng sản phẩm shophouse và nhà phố đều có khả năng khai thác thương mại từ cho thuê đến kinh doanh buôn bán. Trong khi đó, số lượng giới hạn sản phẩm tại đây càng thúc đẩy giá trị của phân khu này.

Phối cảnh phân khu cửa ngõ River Park 1, đô thị sinh thái thông minh Aqua City quy mô gần 1.000 ha tại phía Đông TP HCM.

Báo cáo quý II của CBRE Việt Nam chỉ ra, xu hướng phát triển các khu đô thị vệ tinh ở khu vực Đồng Nai, Long An đang diễn ra mạnh mẽ. Các đợt mở bán sôi động và được hấp thụ tốt. Nhiều khu đô thị hình thành dọc các trục giao thông lớn kết nối tốt với TP HCM, tỷ lệ giao dịch thành công khoảng 70-100%. Theo đó, tỷ suất sinh lời của dự án tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí, uy tín chủ đầu tư, mức độ hoàn chỉnh của tiện ích, hạ tầng kết nối, chất lượng sản phẩm, cảnh quan...

Tiềm năng của River Park 1 rộng mở khi phân khu tọa lạc tại ngay ngã giao hai trục đường chính của khu đô thị ven sông là đường Nam Cao và Hương lộ 2 lộ giới 60 m kết nối Quốc lộ 51 và cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây cùng trục đường xuyên tâm dự án Aqua City. Phân khu này còn đối diện khu đô thị quy mô lớn ven sông Đồng Nai, hứa hẹn kiến tạo cuộc sống cao cấp, sầm uất, tập trung các trung tâm thương mại cao cấp, nhà hàng, khu vui chơi giải trí sôi động.

Lợi thế từ tầm nhìn hướng sông

Bên cạnh tiềm năng thương mại nổi bật, điểm cộng của River Park 1 còn nằm ở giá trị phong thủy khi sở hữu tầm nhìn hướng sông khoáng đạt, rộng mở.

River Park 1 kiến tạo cuộc sống giao hòa với thiên nhiên cùng mảng xanh rộng lớn lên đến hơn 24.000 m2, hệ thống sông bao bọc, mang lại cuộc sống hạnh phúc và tài lộc cho gia chủ. Ảnh phối cảnh: Novaland.

Trong phong thủy, nước giữ vai trò quan trọng trong việc giữ nguồn năng lượng sống tích cực, màu xanh của nước góp phần mang lại cảm giác về sự hạnh phúc, bình an, tĩnh tâm, tạo không gian sống thịnh vượng và tài lộc.

Trong khi đó, dưới góc độ khoa học, nhà ở ven sông được đánh giá cao khi được tận hưởng bầu không khí trong lành. Mảng xanh ven sông rộng lớn đóng vai trò như "bộ lọc" tự nhiên, tạo không gian sống mát mẻ, an lành quanh năm. Đây cũng là lý do bất động sản ven sông luôn có mức giá cao hơn so với các sản phẩm tương tự, có cùng mọi yếu tố về vị trí, thiết kế, chất lượng... nhưng thua về tầm nhìn.

Tọa lạc tại mặt tiền đại lộ ven sông Đồng Nai, phân khu River Park 1 sở hữu địa thế hiếm có khi được bao bọc bởi các con sông lớn. Toàn phân khu bao phủ bởi những gam màu tươi sáng từ mảng xanh, công viên rộng lớn lên đến hơn 24.000 m2, cùng hệ thống sông xanh mát bao bọc, tạo cảm giác sống hòa hợp với thiên nhiên, tốt cả về mặt sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Nhà ở được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải, ưu ái vườn tược, nhiều cửa sổ lớn đón gió từ sông thổi vào, giúp không gian trong nhà luôn thoáng đãng, mát mẻ.

Hội tụ bộ đôi tiêu chí "nhất vị - nhị hướng" cùng yếu tố "thiên thời - địa lợi - nhân hòa", River Park 1 được xem là lựa chọn sáng giá cho cuộc sống phát đạt, thịnh vượng.

Minh Anh