Rivea Residences phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng trên cao

Khu căn hộ phát triển theo định hướng "nghỉ dưỡng trên cao" với hệ cảnh quan xanh - tiện ích đa tầng, cùng dòng căn hộ duplex mang tính cá nhân hóa trải nghiệm sống.

Rivea Residences quy mô 3 ha, tọa lạc đối diện công viên sinh thái Vĩnh Hưng, kết nối nhanh tới khu vực trung tâm Hà Nội. Dự án được chủ đầu tư Meygroup định hướng phát triển theo mô hình "resort trên cao", trong đó không gian nghỉ dưỡng không tách rời đời sống thường nhật mà được tổ chức xuyên suốt theo chiều cao công trình.

Phối cảnh dự án Rivea Residences. Ảnh: Meygroup

Hệ tiện ích cảnh quan của Rivea Residences do Belt Collins tư vấn thiết kế, được tổ chức thành nhiều lớp theo chiều đứng. Ở tầng đế, các mảng xanh, mặt nước và lối dạo bộ đóng vai trò vùng đệm sinh thái, giúp giảm tác động của mật độ đô thị và tạo không gian thư giãn ngay khi cư dân trở về nhà.

Trên các tầng cao hơn, hệ tiện ích được bố trí đan xen gồm khu vui chơi trẻ em, vườn thiền, không gian yoga, khu vận động và các điểm nghỉ chân. Theo chủ đầu tư, cách tổ chức này nhằm tạo nhịp chuyển tiếp từ không gian tĩnh sang động, hỗ trợ cư dân duy trì thói quen vận động và tái tạo năng lượng hàng ngày.

Điểm nhấn của dự án là Cầu Khởi Nguyên - không gian kết nối hai tòa tháp ở tầng 35 tích hợp đài quan sát, khu sinh hoạt ngoài trời và các tiện ích cộng đồng. Không gian này được định vị như "điểm dừng" trong hành trình trải nghiệm sống trên cao, nơi cư dân tiếp cận trực tiếp với bầu trời và cảnh quan mở.

Cầu Khởi Nguyên ở tầng cao nhất, kết nối hai tòa tháp. Ảnh: Meygroup

Điểm nhấn nghỉ dưỡng của dự án nằm ở The Rey Edition - bộ sưu tập căn hộ duplex phiên bản giới hạn. Các căn hộ có ban công rộng, tích hợp bể bơi và mảng xanh riêng, hướng tới việc đưa các yếu tố thường chỉ xuất hiện ở resort về không gian sống thường nhật.

Cấu trúc thông tầng với trần cao gần 7 m giúp tăng khả năng đối lưu không khí và ánh sáng tự nhiên. Theo đơn vị phát triển, thiết kế này góp phần giảm cảm giác khép kín của căn hộ cao tầng, đồng thời tạo sự linh hoạt trong tổ chức sinh hoạt gia đình.

Các căn duplex được bố trí tách lớp chức năng, trong đó không gian sinh hoạt chung nằm ở tầng dưới, khu phòng ngủ ở tầng trên theo chuẩn master suite. Diện tích các căn lên đến 300 m2. Cách tổ chức này nhằm tăng tính riêng tư, phù hợp với các gia đình nhiều thế hệ hoặc nhóm cư dân đề cao không gian cá nhân.

Căn hộ duplex The Rey Edition với sân vườn, hồ bơi riêng. Ảnh: Meygroup

Rivea Residences áp dụng tiêu chuẩn công trình xanh EDGE, trong đó hệ kính Low-E từ sàn đế trần được sử dụng cho các căn hộ. Giải pháp này giúp tối ưu ánh sáng tự nhiên, hạn chế hấp thụ nhiệt và giảm tiếng ồn từ môi trường bên ngoài, hỗ trợ duy trì điều kiện vi khí hậu ổn định trong căn hộ.

Từ các tầng cao, cư dân có thể quan sát toàn cảnh sông Hồng và khu vực nội đô lịch sử. Theo các chuyên gia quy hoạch, tầm nhìn mở là một trong những yếu tố quan trọng góp phần định hình trải nghiệm "nghỉ dưỡng trên cao", khi không gian sống không chỉ được đánh giá bằng diện tích sử dụng mà còn bởi khả năng tiếp cận cảnh quan và ánh sáng.

Phối cảnh không gian sống tại The Rey Edition. Ảnh: Meygroup

Trong bối cảnh nhịp sống đô thị ngày càng áp lực, mô hình "staycation" - nghỉ dưỡng tại gia - đang được nhiều dự án cao cấp theo đuổi. Thay vì tách biệt hoàn toàn khỏi đô thị, các dự án như Rivea Residences tìm cách đưa trải nghiệm nghỉ dưỡng vào không gian sống hàng ngày, thông qua cảnh quan, tiện ích và cấu trúc căn hộ.

Theo giới quan sát, mô hình này phù hợp với các đô thị lớn nơi quỹ đất hạn chế, nhưng nhu cầu về không gian sống chất lượng cao ngày càng tăng. Việc tổ chức không gian theo chiều đứng, kết hợp các tiện ích và cảnh quan trên cao, được xem là hướng đi giúp nâng cao chất lượng sống trong nội đô.

Hoài Phương