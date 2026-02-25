Rivea Residences đón nhịp tăng trưởng của khu Nam Hà Nội

Rivea Residences nằm giữa đô thị hiện hữu, nhiều tiện ích, có lợi thế kết nối nhờ hai tuyến đường đang được đầu tư tại khu Nam, được kỳ vọng hút cư dân dịch chuyển từ nội đô.

Tháp đôi căn hộ Rivea Residences cao 35 tầng, tọa lạc tại khu vực giáp ranh Hoàng Mai và Hai Bà Trưng (cũ) - khu vực kết nối trực tiếp trung tâm lịch sử Hà Nội. Từ dự án, cư dân kết nối nhanh tới đường Vành đai 2, di chuyển về khu vực Hồ Gươm trong khoảng 10 phút, đồng thời tiếp cận thuận tiện các trục thương mại - hành chính nội đô.

Phối cảnh tháp đôi Rivea Residences. Ảnh: Meygroup

Động lực tăng trưởng của dự án và khu Nam giai đoạn tới đến từ các dự án giao thông đang triển khai. Khu vực quanh Rivea Residences có hai tuyến đường mới được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

Tuyến phía Bắc rộng 13,5 m kết nối khu tập thể 108, tăng khả năng liên thông nội khu. Tuyến còn lại có mặt cắt 21,5 m, đóng vai trò trục kết nối khu sinh thái Vĩnh Hưng với các tổ hợp nhà ở, thương mại và văn phòng trong khu vực. Khi hoàn thiện, các tuyến đường này góp phần mở rộng mạng lưới giao thông, giảm áp lực cho hạ tầng hiện hữu.

Theo báo cáo hạ tầng bất động sản của Viện Nghiên cứu Bất động sản, sự dẫn dắt của hạ tầng giao thông tạo nên những biến đổi diện mạo đô thị và thị trường địa ốc. Tại Hà Nội, ở các khu vực xuất hiện các dự án giao thông mới, kết nối đồng bộ với đường vành đai, các dự án bất động sản chất lượng ghi nhận biên độ tăng giá trung bình đạt 8-35% trong 5 năm trở lại đây.

Bên cạnh lợi thế kết nối, khu vực Rivea Residences thừa hưởng hạ tầng xã hội đã hình thành. Trong bán kính 3-5 phút di chuyển là hệ thống trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và các cơ sở hành chính.

Từ đây, cư dân có thể tiếp cận các cơ sở giáo dục và y tế như Đại học Bách Khoa, Đại học Xây dựng, bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nhà hát Lớn Hà Nội. Dự án còn nằm đối diện công viên sinh thái Vĩnh Hưng quy mô khoảng 15 ha, đóng vai trò không gian xanh lớn của khu Nam.

Theo chủ đầu tư Meygroup, khu Nam Hà Nội có quỹ đất lớn, hạ tầng đang được đầu tư cùng khoảng cách cận trung tâm. Do đó, khi mặt bằng giá khu vực lõi đô thị tăng cao, các dự án nằm ở khu vực vành đai như Rivea Residences nhiều tiềm năng hút sự chú ý của thị trường.

Phối cảnh căn hộ thông tầng tại dự án. Ảnh: Meygroup

Dự án hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm không gian sống chất lượng cao với danh mục căn hộ đa dạng diện tích. Trong đó, nổi bật là bộ sưu tập duplex The Rey Edition được phát triển từ tầng 20 trở lên với tầm nhìn ra sông Hồng, phố cổ. Các căn hộ với thiết kế thông tầng, diện tích lớn đến 300 m2, có ban công rộng, tích hợp bể bơi và vườn riêng. Trần cao gần 7 m giúp tăng đối lưu không khí và ánh sáng tự nhiên.

Bố cục căn hộ được phân tầng rõ ràng. Tầng dưới cho sinh hoạt chung, tầng trên dành cho không gian riêng tư với phòng ngủ master suite. Chủ đầu tư cho biết các căn thông tầng được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu ở thực của nhóm khách hàng có yêu cầu cao về diện tích và tính riêng tư.

The Rey Edition được tích hợp hệ tiện ích riêng, gồm khu chăm sóc sức khỏe, an ninh đa lớp và chỗ đỗ xe định danh. Các tiện ích này hướng tới mô hình sống khép kín, phù hợp với nhóm cư dân chuyên gia, doanh nhân làm việc tại khu vực trung tâm và phía Nam Hà Nội.

Hoài Phương