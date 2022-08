Rình người đi rút tiền tại ngân hàng để trộm

Hà TĩnhNguyễn Ánh Dương và Nguyễn Văn Anh bám theo cụ ông vừa rút tiền tại ngân hàng, sau đóng cậy cốp xe trộm hơn 100 triệu đồng.

Ngày 18/8, Dương, 37 tuổi và Văn Anh, 28 tuổi, cùng trú huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, bị Công an huyện Can Lộc khởi tố, bắt giam về tội Trộm cắp tài sản, theo điều 173 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Dương và Văn Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hùng Lê

Theo điều tra, khoảng 8h ngày 1/8 Dương và Văn Anh rình trước cổng của một chi nhánh ngân hàng ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc. Khi thấy cụ ông 66 tuổi, trú xã Thiên Lộc đi từ trong quầy giao dịch ra, cầm cọc tiền vừa rút bỏ vào cốp xe máy rồi lái đi ra quốc lộ 1, cả hai lập tức chở nhau bằng xe máy bám theo.

Lúc cụ ông dừng xe ghé tiệm tạp hóa tại thị trấn Nghèn để mua hàng, Dương và Văn Anh lẻn lại tiếp cận, bậy yên xe lấy cọc tiền hơn 100 triệu đồng bỏ trong cốp rồi tẩu thoát. Sự việc diễn ra trong vài chục giây.

Từ trình báo của nạn nhân, sau hai tuần, Dương và Văn Anh bị cảnh sát lần ra hành tung. Hai đạo chích khai từ tháng 6 đến nay còn gây ra 9 vụ trộm cắp khác trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, tổng số tài sản chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Đức Hùng