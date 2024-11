Ring-girl gây sốt ở trận Mike Tyson - Jake Paul

MỹRing-girl 20 tuổi, Sydney Thomas, thu hút sự chú ý ở màn so găng giữa huyền thoại quyền Anh hạng nặng Mike Tyson và Jake Paul tại đấu trường AT&T, Texas.

Thomas, ngôi sao mạng xã hội, là một trong năm ring-girl tại sự kiện ở đấu trường AT&T hôm 15/11, bên cạnh Virginia Sanhouse, Lexi Williams, Delia Sylvain và Raphaela Milagres.

Sydney Thomas là một trong năm ring-girl xuất hiện tại sự kiện ở đấu trường AT&T, Texas ngày 15/11. Ảnh: Netflix

Trước màn so găng, người mẫu 20 tuổi đăng tải đoạn video mặc trang phục ring-girl lên mạng xã hội cùng dòng trạng thái: "Rất phấn khích khi trở thành người mẫu chính thức cho sự kiện Tyson vs Paul. Các bạn cổ vũ ai?".

Sydney Thomas thu hút sự chú ý tại đấu trường AT&T. Ảnh: Instgram/Iamsydneythomas

Trên mạng xã hội X, người hâm mộ chê màn so găng giữa hai võ sĩ chênh lệch 31 tuổi nhàm chán, thiếu những pha ra đòn ấn tượng và "hủy hoại quyền Anh". Một số người nửa đùa nửa thật rằng họ chỉ tiếp tục xem trận đấu để thấy Thomas.

Ring girl là thuật ngữ dùng cho những cô gái cầm bảng hiệu ở giữa các hiệp đấu trong các môn thi đấu đối kháng như Boxing, Muay Thái, MMA... Họ thường ăn mặc hấp dẫn và nóng bỏng.

Khoảng cách tuổi tác ba thập kỷ giữa Tyson và Paul là lớn nhất trong lịch sử quyền Anh chuyên nghiệp. Vì thế, màn thượng đài lần này được xem là tranh cãi nhất lịch sử quyền Anh.

Trận đấu không hấp dẫn như kỳ vọng, khi Tyson sa sút thể lực sau ba hiệp đầu và chỉ có 18 pha ra đòn trúng đích qua tám hiệp - so với 78 cú của Paul. Khi hiệp cuối còn vài giây, Youtuber 27 tuổi còn ngừng đánh, buông tay, cúi đầu như sự tôn vinh cho huyền thoại làng quyền Anh, bất chấp màn khẩu chiến nhiều tháng qua.

Sydney Thomas (phải) tạo dáng giả vờ đấm bốc với ring-girl khác, Delia Sylvain trên võ đài. Ảnh: Instgram/Iamsydneythomas

Sau tám hiệp không có knock-out, Paul thắng điểm 80-72, 79-73, 79-73. Võ sĩ 27 tuổi nâng thành tích trong sự nghiệp quyền Anh nhà nghề lên 11 thắng và một thua - thất bại trước Tommy Fury, em trai nhà vô địch quyền Anh hạng nặng Tyson Fury, hồi tháng 2/2023.

Paul cũng bỏ túi 40 triệu USD từ màn thượng đài này, so với 20 triệu USD của Tyson. Theo CBS News, dù là võ sĩ kém tên tuổi Tyson, Paul là ngôi sao mạng xã hội với 27 triệu người theo dõi chỉ riêng trên Instagram. Paul cũng là đồng sáng lập của Most Valuable Promotions (MVP) - công ty quảng bá màn thượng đài giữa anh và Tyson cùng Netflix. Theo Celebrity Net Worth, giá trị tài sản ròng của Paul là 80 triệu USD, so với 10 triệu USD của Tyson.

