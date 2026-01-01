Rimowa ra mắt hai màu vali mới theo mùa

Rimowa giới thiệu bộ sưu tập mới mang tên Terracotta và Clay tại Saigon Centre (TP HCM) và Tràng Tiền (Hà Nội) ngày 18-19/12 vừa qua.
Bộ sưu tập vali mang hai màu sắc mới, lấy cảm hứng từ đất nung dưới nắng và nét mềm mại của đất sét thô.
Mẫu vali Terracotta mang sắc đỏ đất gợi nhớ đến những khối gốm đã trải qua quá trình tôi luyện dưới lửa.
Còn Clay xuất hiện với sắc trắng xám trung tính gợi cảm giác thô mộc, nguyên bản như bề mặt đất sét chưa qua tạo hình.
Các mẫu vali Rimowa Essential Clay và Terracotta chế tác từ polycarbonate cao cấp được bảo hành trọn đời. Mang diện mạo đơn sắc, dòng Essential đồng bộ màu sắc từ vỏ ngoài đến tay cầm, khóa kéo, hốc bánh xe và huy hiệu logo.
Các khách mời tham dự sự kiện đều là những gương mặt đam mê du lịch, trong đó có ca sĩ Quang Vinh. Nam ca sĩ cho biết, hai màu sắc vali mới của Rimowa như tái hiện lại những sắc màu thiên nhiên anh đã đi qua như dãy núi nhuốm màu đất sét tại châu Mỹ.
Diễn viên Mưa Đỏ Đỗ Nhật Hoàng thích thú với hai mẫu vali mới.
Rapper Suboi lựa chọn mẫu vali trung tính, đúng với tính cách của cô.
An Phương, người bạn lâu năm của Rimowa rất hứng thú với cặp đôi màu mới cho các chuyến hành trình sắp tới.
Hà My và Trí thịt bò luôn chọn phong cách trẻ trung cho các chuyến đi.
Yên Chi
Ảnh: Tam Sơn