Rima Thanh Vy: 'Tôi từng chủ quan vì kiếm tiền dễ'

Diễn viên Rima Thanh Vy cho biết từng kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng nhờ làm mẫu, cô dần chủ quan, mắc sai lầm trong đầu tư.

Cô đóng chính Cô dâu ma (đạo diễn Lee Thongkham) - phim kinh dị hợp tác giữa Việt Nam, Thái Lan. Dịp này, diễn viên 30 tuổi nói về con đường 15 năm theo đuổi đam mê diễn xuất.

- Cơ duyên nào giúp chị có vai chính trong phim mới?

- Sau khi tôi đóng phim Mười: Lời nguyền trở lại (năm 2022), có lẽ nhà sản xuất Hằng Trịnh thấy được nỗ lực nên tiếp tục mời tham gia. Dù vậy, khi thử vai, tôi thiếu tự tin, chưa thành thạo tiếng Thái. Tôi được yêu cầu phải giao tiếp tốt, phát âm chuẩn vì êkíp chủ yếu là người bản xứ. Sau ba vòng casting, tôi nghĩ "Chắc thất bại rồi" thì nhận được cuộc gọi thông báo trúng vai.

Tôi từng làm việc ở Thái Lan sáu tháng khi thi Asian's Next Top Model 2018, nhưng khi trở lại, mọi thứ vẫn bỡ ngỡ. Tôi phải học lại ngoại ngữ cấp tốc, tìm hiểu cặn kẽ về môi trường làm việc. Cường độ làm việc căng thẳng bởi lịch quay chỉ trong một tháng, nhiều hôm ghi hình đến khuya, sáng sớm lại tiếp tục. Nhờ sự hỗ trợ của dàn diễn viên Thái, êkíp nước bạn chăm sóc tận tình, tôi nhập vai suôn sẻ, hoàn thành tác phẩm.

Diễn viên Rima Thanh Vy ra mắt phim "Cô dâu ma" ở TP HCM đầu tháng 9. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Con đường đến với nghề diễn của chị như thế nào?

- Tôi vào nghề từ năm 15 tuổi, khởi nghiệp với vai trò mẫu ảnh. Sau khi đóng chính một MV của ca sĩ Lý Hải, tôi được mời tham gia một số vai quần chúng, vai phụ trong các phim điện ảnh: Scandal: Bí mật thảm đỏ, Hot boy nổi loạn, 11 niềm hy vọng.

Thời bé, tôi làm rất nhiều việc như chụp ảnh cho các nhãn hàng, quay MV, lên bìa báo, tuần san. Ngày ấy, tôi còn đắt show hơn bây giờ, mỗi dự án quảng cáo thu được vài chục triệu đồng, kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Năm lớp tám, chụp hình cho một chuỗi thương hiệu về sống xanh ở Singapore, tôi chỉ ngồi một chỗ, tạo dáng yoga, được trả hơn 1.000 USD.

Kiếm tiền dễ, tôi cứ ỷ y. Tôi tập tành kinh doanh, muốn tương lai ổn định hơn, do gia đình tôi cũng chỉ thuộc dạng cơ bản. 19 tuổi, tôi dồn tiền hơn một tỷ đồng, cùng một nhóm người quen đầu tư khách sạn ở Đà Nẵng. Dù đã nghiên cứu thị trường, chúng tôi thất bại, mất sạch tiền. Đó là quãng thời gian tôi lao đao, hối hận vì quản lý tài chính không tốt. Tôi cứ tiếc nuối rằng lẽ ra để dành, không nên đầu tư quá sớm. Tuy nhiên, đó là một bài học lớn, giúp tôi biết trân quý đồng tiền.

Teaser "Cô dâu ma" Rima Thanh Vy trong phim "Cô dâu ma". Video: Đoàn phim cung cấp

- Cột mốc nào quan trọng nhất với chị trong nghề?

- Sau nhiều năm, tôi trở lại điện ảnh khi được đạo diễn Ngô Thanh Vân chọn đóng phim Thanh Sói (năm 2022). Tôi vào vai Hồng - một thiếu nữ chịu nhiều nỗi đau, sau này gia nhập bộ ba "đả nữ".

Nhiều diễn viên có thể trở thành ngôi sao sau một bộ phim, còn tôi tin chặng đường của bản thân cần nhiều thử thách hơn. Tôi không muốn nổi tiếng quá nhanh, từ đó bị ỷ lại, mất đi quyết tâm học hỏi. Tôi thấy mình không thuộc dạng tài năng thiên bẩm về diễn xuất, do đó cần trầy trật nhiều để nuôi dưỡng cảm xúc, đúc rút kinh nghiệm. Đi chậm một chút có thể sẽ tốt cho tôi hơn.

Người đẹp 'Thanh Sói' tập võ sáu giờ mỗi ngày Rima Thanh Vy (0:19) tập võ đóng "đả nữ" trong "Thanh Sói". Video: Studio68

- Sau dự án "Thanh Sói", chị giữ mối quan hệ với đạo diễn Ngô Thanh Vân ra sao?

- Giai đoạn quay phim đó, tôi cảm nhận sâu sắc tình thương của chị Vân dành cho tôi và dàn diễn viên. Có lần, tôi không làm tốt một phân cảnh, bật khóc và được chị dỗ dành. Chị hiểu tính cách của tôi: bề ngoài hay "mít ướt" nhưng bên trong cứng rắn. Sau bộ phim, chị vẫn giữ tình cảm thân thiết, có lần còn đưa chúng tôi đi chơi.

Sau này, chị lập gia đình, bận rộn với mái ấm nhỏ, tôi cũng ít liên lạc hơn. Tôi không muốn làm phiền, hơi một tí là nhắn "Chị ơi..." chỉ vì những vấn đề tôi gặp phải trong mỗi dự án. Tôi mong chị Vân nhận ra cô gái bé nhỏ ngày nào được chị chọn nay đã trưởng thành, có những bước tiến mới trong nghề.

- Chị kỳ vọng gì ở vai chính đầu tay?

- Với tôi, đây là cơ hội để thể hiện thêm nhiều khía cạnh về diễn xuất. Từ trước đến nay, tôi luôn muốn đóng dạng vai có nhiều chuyển biến về tâm lý. Tôi không thích nhân vật một màu, kiểu "nàng thơ" hoặc phản diện hoàn toàn, vì sợ gây nhàm chán.

Năm 2024, khi đóng Tấm trong Cám - phim kinh dị của đạo diễn Trần Hữu Tấn, tôi vui vì vai diễn tạo được quan tâm nhất định. Tuy nhiên, tôi cũng nhận nhiều phản hồi tiêu cực vì cảnh Tấm khỏa thân trong hoàng cung. Các ý kiến bình phẩm về ngoại hình, cho rằng tôi và êkíp cố tình gây chú ý bằng cảnh "nóng". Đó là điều tôi không hề muốn, bởi từ vai diễn đầu tay, tôi đã được dạy về hai chữ "kính nghiệp". Do đó, với phim mới, tôi nỗ lực để được nhìn nhận ở khả năng biến hóa đa dạng, hoặc ít nhất là sự tìm tòi, học hỏi của bản thân.

Cảnh Tấm múa bên ao sen trong hoàng cung, sau khi bị Bạch Lão đoạt xác Nhân vật Tấm (Rima Thanh Vy) trong "Cám" - phim kinh dị có doanh thu 96 tỷ đồng năm 2024. Video: Production Q

- Chị nói sao trước nhận xét diễn xuất của chị còn nhạt nhòa?

- Ở phim Cám, một số khán giả cho rằng tôi còn kém nổi bật khi đóng cạnh diễn viên chính Lâm Thanh Mỹ. Điều đó đúng, một phần vì vai Cám của Lâm Thanh Mỹ vốn có số phận bi kịch từ bé, được đầu tư ở phần hóa trang. Tôi cũng chưa hài lòng lắm ở vai này vì thoại không tốt.

Rút kinh nghiệm, tôi nỗ lực trau dồi giọng nói để đóng vai chị gái Miền trong phim Ngày xưa có một chuyện tình (đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, năm 2024). Tôi vốn tham vọng, thấy mình chưa đủ giỏi, hay tự trách: "Sao có mỗi câu thoại mà cũng làm không xong". Tôi thường đăng ký các khóa học diễn lẫn kỹ năng mềm để đến khi được giao một vai khó, tôi đã sự chuẩn bị cơ bản.

- Chị muốn thử sức với những dạng vai nào khác?

- Ba phim gần đây, tôi chủ yếu đóng thể loại kinh dị. Đây chắc là duyên bởi tôi không cố tình chọn mà êkíp chủ động mời. Có lẽ họ thấy tôi có vẻ "liêu trai", bí ẩn, lạnh lùng nên thích hợp với những tác phẩm về đề tài tâm linh. Có điều, tôi muốn trở lại với dòng hành động, sẵn sàng lăn xả trên trường quay. Tôi chỉ mới đóng thể loại này một lần nên chưa thấy "đã", mong thể hiện những gì đã được học.

Mai Nhật