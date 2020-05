Sau "Umbrella", Rihanna liên tiếp có nhiều bản hit thành công với album "Good Girl Gone Bad". Sản phẩm đạt doanh số 9 triệu bản, là album ăn khách nhất của Rihanna tới nay. Cô cũng tổ chức tour diễn vòng quanh thế giới đầu tiên trong sự nghiệp. Rihanna biểu diễn "If I Never See Your Face Again" cùng Maroon 5 tại một sự kiện của MTV năm 2008.