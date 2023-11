Rihanna đeo đồng hồ 400.000 USD ở chân

MỹTỷ phú Rihanna gây chú ý khi đeo đồng hồ kim cương 400.000 USD ở cổ chân khi đi xem đua xe.

Đến xem giải đua Công thức 1 cùng bạn trai ở Las Vegas hôm 21/11, Rihanna diện cả bộ của Balenciaga gồm áo hoodie, áo khoác da và quần legging kết hợp giày cao gót hai trong một 4.550 USD (hơn 110 triệu đồng). Điểm nhấn khác lạ nằm ở chiếc đồng hồ Jacob & Co. bằng vàng trắng 18K, đính kim cương 70 carat, giá hơn 9,7 tỷ đồng.

Rihanna đeo đồng hồ ở chân. Ảnh: Celebmafia

Không phải lần đầu giọng ca Diamonds sử dụng các món đồ theo cách khác thường. Hồi tháng 6, cô đeo vòng cổ đồng hồ khi tới thưởng thức show Xuân Hè 2024 dành cho nam của Louis Vuitton do bạn thân Pharrell Williams thiết kế. Theo Jacob & Co, chiếc Brilliant Flying Tourbillon có vỏ bằng vàng trắng 18K, nạm 339 viên kim cương baguette có trọng lượng khoảng hơn 30 carat. Thiết kế giá 700.000 USD (khoảng 16,8 tỷ) và chỉ có 18 chiếc trên toàn thế giới. Trước đó một tháng, ca sĩ cũng đeo nhẫn kim cương 600.000 USD (14,6 tỷ đồng) vào ngón chân.

Ngoài Rihanna và A$AP Rocky, giải đua xe Công thức 1 lần này quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như: Heidi Klum, Paris Hilton, Kylie Minogue, John Legend.

Rihanna, 35 tuổi, thuộc nhóm ca sĩ có doanh thu cao nhất thế giới, với hơn 250 triệu bản thu được bán ra. Cô từng đoạt chín giải Grammy, 13 giải American Music, 12 giải Billboard Music và giữ sáu kỷ lục Guinness. Những bản hit đình đám của cô gồm Umbrella, Diamonds, Only Girl, Bitch Better Have My Money... Cô và A$AP Rocky có con trai đầu lòng hồi tháng 5/2022 và con thứ hai đầu tháng 8. Theo Forbes, ngôi sao gốc Barbados là tỷ phú tự thân trẻ nhất tại Mỹ.

Họa Mi (theo GQ)