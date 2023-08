Ricons ghi nhận Coteccons nợ hơn 300 tỷ đồng

Cuối tháng 6, Ricons ghi nhận Coteccons nợ ngắn hạn hơn 322 tỷ đồng, trước khi nộp đơn yêu cầu tòa án mở thủ tục phá sản với công ty này.

Theo báo cáo tài chính quý II tự lập của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons, doanh nghiệp này đang có hơn 322,5 tỷ đồng phải thu ngắn hạn từ Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD), tăng khoảng 28 triệu đồng so với hồi cuối năm ngoái. Con số này chiếm khoảng 9% so với tổng khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng và là khoản phải thu ngắn hạn lớn thứ hai, xếp sau 647,5 tỷ đồng từ Gamuda Land.

Trong khi đó, báo cáo tài chính quý II tự lập của CTD không thuyết minh rõ khoản phải trả đối với Ricons.

Phải thu là các khoản khách hàng nợ công tу về hàng hóa hoặc dịch ᴠụ đã được giao hoặc ѕử dụng nhưng chưa được thanh toán. Trong đó, phải thu ngắn hạn thường là các khoản có kỳ hạn thu hồi còn lại không quá 12 tháng. Các khoản phải thu được xét là tài ѕản trên bảng cân đối kế toán và được xem như tài ѕản lưu động của một doanh nghiệp. Việc quản lý các khoản phải thu rất quan trọng bởi nó cung cấp thêm vốn nhằm giảm nợ và hỗ trợ các hoạt động kinh doanh.

Với việc Coteccons chưa thanh toán công nợ, cuối tháng 7, Ricons công bố đã nộp đơn yêu cầu Tòa án Nhân dân TP HCM mở thủ tục phá sản đối với Coteccons. Tòa án đã thụ lý đơn vào ngày 4/7.

Ricons cho biết đây là kết quả của khoản công nợ quá hạn đã được Coteccons thừa nhận, nhưng kéo dài nhiều năm không thanh toán. "Chúng tôi đã cân nhắc phương án tối ưu nhất để thu hồi công nợ và đã chủ động gửi nhiều công văn đến Coteccons đề xuất phương án giải quyết", doanh nghiệp này ghi trong thư gửi đến các cổ đông.

Trong quá trình trên, Ricons nói rằng đã thông báo và cập nhật cho Coteccons về việc công ty nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản với mong muốn giải quyết trước khi tòa án thụ lý đơn, nhằm tránh hậu quả bất lợi có thể xảy ra. Doanh nghiệp này nói "đã không nhận được phản hồi thiện chí từ Coteccons".

Về phía Coteccons, công ty khẳng định là có phát sinh các giao dịch bao gồm các khoản phải thu và khoản phải trả (công nợ) giữa hai doanh nghiệp. Nguyên nhân bắt đầu từ giai đoạn trước năm 2019, Coteccons và Ricons đều thuộc hệ sinh thái gồm bảy công ty thành viên có sự liên kết lẫn nhau gồm Coteccons, Unicons, Ricons, Newtecons, BM Windows, Sol E&C, Boho. Lúc bấy giờ, ông Nguyễn Bá Dương đang điều hành tổng thể.

Trong quá trình hoạt động cùng hệ sinh thái, một số dự án Coteccons làm tổng thầu sẽ giao Ricons làm nhà thầu phụ. Từ đó, hai bên có phát sinh những khoản công nợ chưa được quyết toán tại dự án Newtaco, Regina giai đoạn 4-5-6, nhà máy Vinfast và Simco.

Đại diện Coteccons nói với VnExpress, nguyên nhân doanh nghiệp này không thanh toán công nợ cho Ricons là vì chưa được chủ đầu tư dự án thanh toán. Người này từ chối nêu tên chủ đầu tư chậm thanh toán, chỉ cho biết hợp đồng đã ký giữa đôi bên có điều khoản quy định rõ, chỉ khi Coteccons nhận khoản thanh toán từ chủ đầu tư, mới chi trả cho các nhà thầu phụ.

"Khi các bên liên quan đã thực hiện giao dịch phát sinh công nợ thì phải trả nhưng cần tuân thủ đúng quy định của các hợp đồng đã ký và đúng quy định của pháp luật", Coteccons ghi trong thư gửi đến các cổ đông.

Ngoài ra, Coteccons cho biết các khoản công nợ trên còn vướng mắc về vấn đề xác định giá trị và những chứng từ đạt đủ điều kiện pháp lý. Doanh nghiệp này đề nghị Ricons "có tinh thần hợp tác" để giải quyết hai vướng mắc nêu trên.

Ở chiều ngược lại, CTD cho biết Ricons cũng chưa quyết toán công nợ tại dự án Regina Hưng Yên và Đông Á mà Ricons làm tổng thầu xây dựng và Coteccons làm nhà thầu phụ. Đôi bên cũng có một số giao dịch cho thuê thiết bị, sử dụng tiện ích của nhau.

Coteccons và Ricons là hai doanh nghiệp đang tham gia vào hai liên danh khác nhau để cùng đấu thầu dự án gói xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách (gói thầu 5.10) thuộc sân bay Long Thành (Đồng Nai).

Theo các bên liên quan, dự án nhà ga sân bay Long Thành hiện là cuộc cạnh tranh chính giữa Liên danh Hoa Lư và Liên danh Vietur. Liên danh Hoa Lư do Coteccons đứng đầu, gồm 8 nhà thầu như Hòa Bình, Central, An Phong, Delta, Unicons, Thành An và Power Line Engineering (PLE - Thái Lan). Trong khi đó, Liên danh Vietur do Tập đoàn Công nghiệp và Thương mại Xây dựng Ic Istas (Ic Istas) của Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu, có sự tham gia của các nhà thầu nằm trong hệ sinh thái do ông Nguyễn Bá Dương sáng lập như Ricons, Newtecons, Sol E&C.

Trước đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) nói công tác chọn nhà thầu sẽ hoàn tất trong tháng 7. Sau đó, dự án nhà ga sân bay Long Thành được khởi công trong tháng 8.

Tất Đạt