Ricons đổi tên công ty và chuyển trụ sở chính

Những động thái này đánh dấu giai đoạn phát triển mới của công ty, tập trung vào lĩnh vực xây lắp đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Mới đây, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons đã đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons, đồng thời chuyển trụ sở chính về số 96 Phan Đăng Lưu, phường 5, quận Phú Nhuận, TP HCM.

Ricons vừa thay đổi tên công ty và chuyển trụ sở chính. Ảnh: Ricons

Việc đổi tên công ty và chuyển về trụ sở mới đã đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của công ty. Cụ thể, Ricons sẽ tập trung vào lĩnh vực cốt lõi là xây lắp đồng thời triển khai tìm kiếm cơ hội đầu tư để gia tăng doanh thu và lợi nhuận.

Được thành lập từ năm 2004, đến nay Ricons đã có 18 năm trong lĩnh vực xây lắp. Sứ mệnh của công ty là góp phần kiến tạo diện mạo ngành xây dựng Việt Nam bằng sự tận tâm và trách nhiệm với uy tín của nhà thầu xây dựng hàng đầu trong nước.

Trụ sở mới của Ricons tại tòa nhà Newtecons, 96 Phan Đăng Lưu, phường 5, quận Phú Nhuận. Ảnh: Ricons

Hiện nay, công ty thi công nhiều dự án quy mô lớn trên cả nước từ nhà cao tầng đến nhà xưởng và nhận được sự đánh giá cao từ các chủ đầu tư. Một số công trình trọng điểm Ricons đang triển khai bao gồm The River Thủ Thiêm, The Nexus, The Manor Central Park, Celadon City, cụm nhà xưởng công nghiệp SLP...

Năm 2022, Ricons dự kiến đạt doanh thu khoảng 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận dự kiến 100 tỷ đồng.

Với bản lĩnh vững vàng, năm 2022, Ricons tiếp tục khẳng định vị trí top 3 nhà thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam đã đạt được trong hai năm liên tiếp và tiếp tục vươn lên trên bảng xếp hạng này.

