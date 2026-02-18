Rhyder: 'Tôi tái sinh sau những năm chênh vênh'

Rhyder nói sau 12 năm làm nghề, đi qua vấp ngã và áp lực nổi tiếng sớm, anh tìm lại chính mình, chọn âm nhạc làm nơi tái sinh.

Anh là một trong những gương mặt Gen Z hoạt động năng nổ trong năm 2025 ở làng nhạc với nhiều dự án. Đầu năm, Rhyder nhìn lại chặng đường làm nghề, cuộc sống riêng.

- Năm qua, anh hài lòng về công việc ra sao?

- Tôi thấy biết ơn vì mọi thứ diễn ra đúng nhịp. Sau 12 năm làm nghề, việc ra mắt album đầu tay Trap hồi tháng 10/2025 là cột mốc mà tôi chờ đợi đã lâu. Những phản hồi tích cực của khán giả, đồng nghiệp tiếp thêm cho tôi nhiều động lực. Tôi mong bản thân đủ sức khỏe để bền bỉ đi tiếp với những kế hoạch đặt ra.

- Album của anh được nhận xét là cách "Rhyder gói lại những năm tháng bị mắc kẹt trong cảm xúc", anh nói gì?

- Sau quãng thời gian chênh vênh với nghề, khi trở lại làng nhạc từ năm 2023 đến nay, rồi hoàn thiện dự án tâm huyết, tôi thấy mình như được "sống lại". Mỗi ca khúc trong album là lát cắt về quá trình làm nghề lẫn đời sống của tôi ở tuổi đôi mươi.

Quan trọng hơn hết, sau album, tôi nhìn rõ mình cần đi theo hướng nào và kể câu chuyện âm nhạc ra sao. Trước đây tôi chỉ biết làm nhạc, chưa thật sự hiểu cách để đưa sản phẩm đến gần khán giả. Giờ thì khác, tôi hiểu phong cách mình đang lựa chọn, đồng thời thấu hiểu con người, tâm hồn mình nhiều hơn.

MV "Tiếc cho em" của Rhyder MV "Tiếc cho em" của Rhyder, đoạt giải Video âm nhạc được yêu thích nhất tại Ngôi Sao Xanh 2025.

- Từ cậu bé chiến thắng Giọng hát Việt nhí đến rapper nổi bật hiện tại, đâu là khoảnh khắc khiến anh nhận ra mình đã trưởng thành?

- Đó là khi tôi chấp nhận việc vấp ngã để nhìn lại bản thân và học cách đi tiếp một cách tỉnh táo hơn. Tôi từng chịu nhiều áp lực khi quay lại với âm nhạc sau quãng thời gian lùi về để học tập, rèn luyện. Sự kỳ vọng của công chúng, các danh xưng đi kèm khi làm sao nhí vẫn còn đó. Khoảnh khắc tôi "mở khóa" được chính mình cũng là lúc vừa đi qua giai đoạn khó khăn về tâm lý. Quãng thời gian ấy thay đổi tôi toàn diện, từ con người, âm nhạc đến cách suy nghĩ.

Hiện tôi chọn biến vấp ngã thành chất liệu để sáng tác. Ngoài ra, tôi hiểu để đứng vững trong nghề, tài năng thôi chưa đủ mà còn phải biết cách tạo được phong cách, màu sắc riêng.

Quang Anh hát "Chiếc khăn piêu" Quang Anh gây sốt khi hát "Chiếc khăn piêu" (Doãn Nho) tại Giọng hát Việt nhí 2013. Video: Cát Tiên Sa

- Nếu nhận xét về mình trong âm nhạc bằng một từ ở hiện tại, anh sẽ chọn gì?

- Đó là "chín" trong cách viết nhạc. Có những ca khúc tôi sẵn sàng bỏ nhiều bản nháp, thậm chí bỏ cả bài rồi viết lại từ đầu. Trước đây, tôi có thể dễ dàng hài lòng, còn bây giờ, tôi khó tính hơn với chính mình.

Tôi mong khán giả sẽ nhận ra màu sắc trong âm nhạc của mình dù đó là ballad, hip hop hay R&B. Nếu trước đây khán giả thấy tôi như một chàng trai nhiều hoài bão thì bây giờ tôi muốn âm nhạc phản chiếu quá trình của một người trưởng thành, từng đi qua va vấp.

Hình tượng của Quang Anh trong album đầu tay.

- Khi nếm trải cả hào quang lẫn thách thức ở showbiz, anh rút ra điều gì để phát triển nghề?

- Tôi nghĩ hào quang chỉ tồn tại trong một giai đoạn, không phải mãi mãi. Điều quan trọng là sau ánh đèn sân khấu, mình giữ lại được điều gì. Tôi từng được chú ý khi bước ra từ các cuộc thi. Nhưng khi sân khấu khép lại, tôi hiểu nếu không có nội lực sẽ rất khó để đi đường dài.

Hào quang đúng là rất đẹp, đến mức ai cũng muốn chạm vào. Tuy nhiên, nếu cứ chạy theo bất chấp để giành lấy sẽ dễ đánh mất bản thân. Tôi từng suýt rơi vào tình trạng đó bởi những lời khen của công chúng. May mắn tôi nhận ra điều đó đủ sớm. Từ trải nghiệm ấy, tôi hiểu rằng ở bất kỳ vị trí nào cũng phải biết mình là ai và đang ở đâu. Nếu không, khi rơi xuống sẽ không biết bấu víu vào điều gì.

Âm nhạc nếu đủ hay, khán giả sẽ đón nhận. Còn nếu bị chê, tôi vẫn chấp nhận.

Rhyder phát biểu khi nhận cúp tại một giải thưởng đầu năm.

- Anh làm nghề và tạo dựng sự tin tưởng cho fan bằng điều gì?

- Những năm qua, điều giúp tôi giữ được màu sắc riêng là sống thật với bản thân và đối xử tử tế với mọi người. Có người từng nói nghe tôi hát qua audio đã hay nhưng xem hát live còn nhiều cảm xúc hơn. Cũng có người ban đầu chưa thiện cảm với tôi nhưng sau khi tiếp xúc lại thay đổi suy nghĩ. Tôi tin những điều đó không thể giả tạo.

Sự tự tin trong tôi hiện tại cũng khác trước. Ngày xưa, tôi cảm nhận bản thân chỉ "hát được" nhưng bây giờ niềm tin tăng lên nhờ tích lũy trong quá trình sáng tác, chơi nhạc cụ, trải nghiệm các sân khấu lớn nhỏ. Điều đó càng khiến tôi thấy vững vàng hơn trong định hướng làm nghề.

- Thời gian qua, một số rapper bị phản ứng vì sử dụng ngôn từ chưa phù hợp khi viết nhạc, thậm chí bị yêu cầu cấm diễn. Anh nghĩ ranh giới giữa tự do biểu đạt cảm xúc cá nhân và tính công chúng của một rapper là gì?

- Tôi không phán xét ai bởi mỗi người có quyền chọn con đường riêng và chịu trách nhiệm với sản phẩm mình tạo ra. Tôi vẫn nghe nhiều rap, kể cả những bài rất "nặng" để hiểu thị trường và thế giới hip hop. Nhưng càng nghe, tôi càng phải tự trả lời câu hỏi: Mình là ai và muốn đứng ở đâu? Lựa chọn của tôi là rap sạch, có chút "ngông" nhưng vẫn văn minh.

Tôi tin luôn có ranh giới giữa tự do sáng tạo và trách nhiệm với công chúng. Khi đã là ca sĩ được nhiều người nhìn vào, mình phải cân nhắc sản phẩm tạo ra ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực. Không phải điều gì muốn nói cũng phù hợp để đưa ra ở mọi thời điểm.

Khi viết nhạc cho nhiều đối tượng khán giả nghe, tôi chọn ngôn ngữ phù hợp. Với tôi, rap không nằm ở việc gây sốc hay khiến người khác chú ý bằng câu chữ nặng nề. Viết rap sạch không có nghĩa là mất chất, ngược lại sự tiết chế mới cho thấy bản lĩnh của một người sáng tác nhạc trưởng thành. Do đó, các đề tài tôi chọn cũng gần gũi với cuộc sống và trải nghiệm cá nhân.

Hiện tôi vẫn học hỏi đồng nghiệp để tốt lên mỗi ngày, không đặt mình vào cuộc đua hơn kém. Mỗi người có khán giả riêng, và chính sự đa dạng đó mới giúp rap Việt đi xa hơn.

Quang Anh biểu diễn bài 'Hào quang' Rhyder biểu diễn "Hào quang" tại một sự kiện năm 2025. Video: VieON

- Vấn đề tài chính tác động đến anh ra sao khi theo đuổi âm nhạc?

- Thực tế, làm nhạc mà không có tiền thì rất khó để bắt đầu. Có giai đoạn tôi có ý tưởng, có bài hát trong tay nhưng không tìm được nguồn đầu tư nên gần như không thể đưa nhạc của mình đến với khán giả. Đó là khoảng thời gian khủng hoảng và cũng nhiều nỗi sợ trong tôi nhất.

Khi có điều kiện tài chính tốt hơn, tôi dồn phần lớn nguồn lực cho âm nhạc. Với tôi, đầu tư cho sản phẩm chưa bao giờ là lãng phí.

Tôi hiểu giá trị của đồng tiền vì tự lập sớm. Đời thường, tôi không quá hà khắc với bản thân, chỉ là không đặt nặng chuyện hưởng thụ. Nếu có tiền, tôi chỉ mua vài món mình thích. Còn với người thân, tôi luôn mong họ có một cuộc sống đầy đủ hơn.

- Anh đã chăm sóc cho mẹ thế nào từ sau khi nổi tiếng?

- Mẹ tự hào khi tôi đủ khả năng để chu toàn cuộc sống vật chất tốt hơn. Bà ít khi nói ra, nhưng tôi cảm nhận được điều ấy qua ánh mắt.

Ngày trước, mẹ làm công nhân vệ sinh môi trường hơn 20 năm, tất bật cỡ nào vẫn lo cho tôi từ học tập đến sinh hoạt. Bây giờ, cuộc sống của mẹ đã nhẹ nhàng hơn, nghỉ tại công ty cũ và tìm một công việc nhàn rỗi hơn. Tôi thì muốn mẹ ở nhà nhưng tính bà lại không thể nào ngồi yên một chỗ.

Tôi từng muốn đón mẹ vào TP HCM sống cùng nhưng mẹ chọn ở quê vì gần bà con, hàng xóm thân thiết. Tôi tôn trọng lựa chọn đó, chỉ cần mẹ thấy vui là đủ. Thỉnh thoảng, tôi ra Hà Nội diễn sẽ đón mẹ đi xem hoặc dẫn đi du lịch đâu đó.

Rhyder tại chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần" lên sóng đầu năm 2025.

- Điều gì ở mẹ trở thành kim chỉ nam sống của anh?

- Mẹ luôn đối xử với mọi người bằng sự vô tư, thấy ai khó hơn là sẵn sàng giúp mà không toan tính. Ngày nhỏ tôi từng thắc mắc vì sao mẹ hiền và nhẫn nhịn đến vậy. Càng lớn, tôi hiểu chính sự nhẹ nhàng ấy giúp mẹ sống thanh thản, không nặng lòng.

Tôi may mắn khi thừa hưởng những đức tính đó của mẹ. Với tôi, nghệ thuật sau cùng cũng cần sự chân thành. Khi làm nghề bằng cảm xúc thật và trải nghiệm thật, khán giả sẽ cảm nhận được.

- Sắp tới, anh mang đến cho khán giả điều mới mẻ nào?

- Điều tôi luôn nhắc bản thân là phải làm đủ tốt công việc đang theo đuổi để khán giả tin rằng Rhyder thực sự xứng đáng ở lĩnh vực đó. Giai đoạn này, tôi muốn tập trung hoàn thiện từ giọng hát, sáng tác đến khả năng trình diễn. Những gì mọi người từng biết về tôi vẫn ở đó nhưng sẽ có sự chỉn chu, sâu sắc hơn.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đang ở đỉnh mà vẫn đang trên con đường mở thêm những cánh cửa khác. Tôi khá cầu toàn và có chút tham lam khi thử nghiệm nhiều thể loại nhạc. Tuy nhiên, tôi thấy điều đó cần thiết vì sẽ dung hòa, tạo sự kết nối giữa khán giả cũ và mới.

MV "Sau cơn suy" của Rhyder Rhyder trong MV "Sau cơn suy" phát hành tháng 9/2025.

Rhyder tên thật Nguyễn Quang Anh, 25 tuổi, quê Thanh Hóa. Anh bắt đầu được công chúng biết đến khi đoạt quán quân Giọng hát Việt nhí 2013. Anh đã tốt nghiệp ngành trung cấp trống jazz, Học viện Âm nhạc Việt Nam. Sau vài năm "im hơi lặng tiếng", Quang Anh gây chú ý khi xuất hiện tại Rap Việt, Anh trai say hi với nghệ danh Rhyder. Các nhạc phẩm anh từng phát hành như Chịu cách mình nói thua, Sau cơn mưa, Dân chơi sao phải khóc đều nhận được sự ủng hộ. Năm 2024, anh được vinh danh tại nhiều giải thưởng như: Gương mặt trẻ ấn tượng, Top 10 nhân vật truyền cảm hứng, Top 10 ca khúc được yêu thích của Làn Sóng Xanh.

Tân Cao