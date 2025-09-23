Rhyder 'lột xác' trong MV mới

Rapper Rhyder hát "Sau cơn suy", thể hiện nội tâm của người đàn ông bước qua cô đơn, khác phong cách nổi loạn quen thuộc.

Theo ca sĩ, MV mở đầu cho chuỗi dự án nhạc lớn nhất sự nghiệp từ trước đến nay, phát hành lần lượt đến cuối năm. "Tôi muốn mang đến góc nhìn mới về mình - chín chắn, sâu sắc, thay vì hình ảnh 'cậu nhóc' ngày nào", Rhyder nói.

MV "Sau cơn suy" của Rhyder MV "Sau cơn suy". Video: Nhân vật cung cấp

Sau cơn suy khắc họa sự cô đơn của người đàn ông đi qua thăng trầm cuộc sống, nhưng ẩn chứa vẻ mạnh mẽ, dứt khoát. "Tôi lấy cảm xúc trong giai đoạn nhiều thử thách, buồn vui lẫn lộn để thể hiện nhạc phẩm", anh nói.

Rapper từng trải qua giai đoạn khó khăn về gia cảnh. Bố mẹ ly dị, mẹ làm nhiều nghề như lao công, rửa bát thuê để nuôi hai anh em anh khôn lớn. Nổi tiếng lúc 12 tuổi sau Giọng hát Việt Nhí nhưng sau đó anh gặp khủng hoảng vì vỡ giọng, hát không rõ chữ, phải mất thời gian dài tìm phương pháp tập luyện. Khi trở lại, anh loay hoay, thiếu định hướng phát triển. Phải đến khi tham gia các cuộc thi âm nhạc mới, Rhyder mới từng bước cho khán giả thấy sự thay đổi, bắt kịp thị trường.

Hình ảnh Rhyder trong MV. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ca khúc có tiết tấu chậm với tiếng piano chủ đạo, Rhyder hát nhiều hơn rap. Phần cao trào không tập trung yếu tố kỹ thuật hay flow, thay thế bằng cảm xúc dồn nén. Phần rap, anh nhấn nhá gọn, rõ chữ, giúp tổng thể bài hát hài hòa, nghe dễ chịu. "Tôi muốn khán giả không chỉ nghe nhạc mà còn cảm nhận rõ nội tâm của một người khi bước ra khỏi vùng tối, tái tạo giá trị mới", anh nói.

MV tạo hiệu ứng tích cực, đạt gần nửa triệu lượt xem sau 10 giờ ra mắt. Trên YouTube, khán giả Vân Võ bình luận: "Cảm ơn Rhyder đã không bỏ cuộc trước những khó khăn. Nhạc phẩm có giai điệu buồn nhưng nghe không bi lụy". Huỳnh Quang Hùng nói: "Sự chuyển mình của rapper là cần thiết bởi âm nhạc có chiều sâu thì mới đọng lại lâu".

Rhyder tên thật Nguyễn Quang Anh, là ca sĩ, rapper. Anh bắt đầu được công chúng biết đến khi đoạt quán quân Giọng hát Việt nhí 2013. Anh đã tốt nghiệp ngành trung cấp trống jazz, Học viện Âm nhạc Việt Nam. Sau vài năm "im hơi lặng tiếng", Quang Anh gây chú ý khi xuất hiện tại Rap Việt, Anh trai say hi với nghệ danh Rhyder. Anh theo đuổi đa dòng nhạc gồm rap, hip hop, R&B, pop, melodic, ballad, rock với phong cách hiện đại.

Các nhạc phẩm Rhyder từng phát hành như Chịu cách mình nói thua, Sau cơn mưa, Dân chơi sao phải khóc đều nhận được sự ủng hộ. Năm 2024, anh được vinh danh tại nhiều giải thưởng như: Gương mặt trẻ ấn tượng, Top 10 nhân vật truyền cảm hứng, Top 10 ca khúc được yêu thích của Làn Sóng Xanh.

Tân Cao