Rhyder, cầu thủ Hoàng Đức kể chuyện bứt phá trong MV mới

Ca sĩ Rhyder và cầu thủ Hoàng Đức kể chuyện thay đổi để bứt phá, hết mình với đam mê âm nhạc, bóng đá trong MV "Bay không cần cánh".

MV Bay không cần cánh ra mắt trên YouTube tối 3/7. Mở màn, êkíp tái hiện hình ảnh cậu bé Quang Anh (nghệ danh Rhyder) đam mê ca hát, có thể nghêu ngao hàng giờ trong nhà tắm, không sợ ai phán xét. Ở khung cảnh khác, cậu nhóc Hoàng Đức "múa" cùng trái bóng bất kể đêm ngày, mơ ngày sau thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Ở khung hình tiếp theo, êkíp khắc họa thời khắc thăng hoa, khó khăn và nỗ lực chuyển mình, vượt cái bóng hào quang của Quang Anh lẫn Hoàng Đức. MV khép lại với hình ảnh cả hai chạm đến những mốc son trong sự nghiệp.

Dưới phần bình luận trên YouTube, khán giả đánh giá ca từ truyền cảm hứng, cổ vũ họ mạnh mẽ đối đầu thử thách, trong đó có đoạn: "Anh đối diện từng góc tối/Lắng nghe kẻ đơn côi/Đã từng một lần yếu đuối/Nhưng vẫn cố gắng hoàn thành xong xuôi/Anh biến hết những tổn thương đã qua thành bài học hiện tại", "Động cơ là sợ hãi/ Tự vẽ lên đôi cánh lao thẳng đến tương lai" hay "Đây chẳng phải là thất bại/Quãng đường còn rất dài/Không cho phép mình được đứng im/ Nghe con tim đối đầu với sợ hãi/ Lấy đà kỹ càng. Nhìn thẳng mục tiêu và sẵn sàng".

MV tái hiện khoảnh khắc Rhyder đăng quang The Voice Kids 2013 (trái) và Hoàng Đức đoạt huy chương vàng môn bóng đá khi còn bé. Ảnh: Rhys Man

Đại diện êkíp sản xuất ví MV là "cỗ máy thời gian", đưa khán giả quay lại năm 2013 - thời điểm Quang Anh cùng gia đình đến TP HCM thi The Voice Kids, được giám khảo đánh giá chất giọng nội lực, phong cách trình diễn tự tin. Sau đăng quang, sao nhí không hoạt động ồ ạt mà vào khoa jazz, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Thời niên thiếu, Quang Anh từng gặp khủng hoảng vì vỡ giọng, không thể hát tròn, rõ tiếng, phải mất thời gian tìm phương pháp tập luyện để lấy lại giọng hát. "Giai đoạn này, tôi đứng trước mê cung phức tạp, đầy rẫy lối mòn định sẵn nhưng không có chút đảm bảo thành công nào đi kèm", ca sĩ cho hay.

Sau thời gian mất phương hướng, Quang Anh định hình tư duy nghệ thuật lẫn hướng phát triển trong tương lai. Anh đổi nghệ danh Rhyder, mạnh dạn tham gia Rap Việt mùa 3 hay Anh trai say hi 2024, đồng thời xây dựng hình ảnh đa năng, biết sáng tác, chơi nhạc cụ. Các bài hát anh tham gia viết lời như Hào quang, I'm Thinking About You, Chân thành, Bảnh hút hàng chục triệu lượt xem, vào top thịnh hành trên YouTube.

Gần đây, Rhyder gây tiếng vang qua loạt gameshow thực tế (trong đó có Đấu trường gia tốc) và ra sản phẩm âm nhạc mới. "Tôi muốn chứng minh bản thân luôn 'cháy' với nghề, nỗ lực trau dồi chuyên môn, ý chí, tài trí để làm chủ cuộc chơi riêng", anh cho hay. Hiện anh là rapper, ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc.

Với nghệ danh mang ý nghĩa "chiến binh", Rhyder thay đổi bản thân, thoát khỏi lối mòn và tìm lối đi riêng. Ảnh: NVCC

Bên cạnh ca sĩ trẻ Rhyder, qua MV, khán giả hiểu thêm về Hoàng Đức - cầu thủ sinh năm 1998, từng được giới túc cầu đánh giá là hạt giống tiềm năng. Ở tuổi 15, tiền vệ gốc Hải Dương đối mặt cú sốc lớn trong đời, suýt bị loại khỏi lò đào tạo trẻ Viettel vì nhiều lý do. Với mong muốn ở lại, ăn tập cùng đội trẻ, thiếu niên khi ấy nỗ lực trui rèn kỹ năng bóng đá, kỷ luật từ tác phong đến lối sống.

Những năm sau đó, Hoàng Đức liên tục bứt phá tại câu lạc bộ lẫn sân cỏ quốc tế. Có thời điểm, anh là nhạc trưởng dẫn dắt lối chơi của toàn đội nhờ kỹ thuật cá nhân điêu luyện, nhãn quan chiến thuật độc đáo, khả năng kiểm soát bóng, đọc tình huống...

Đến thời HLV Philippe Troussier, Hoàng Đức liên tục bị luân chuyển vị trí thi đấu không phải sở trường, không có chỗ đứng ở tuyển quốc gia Việt Nam và gần như bị HLV này loại khỏi kế hoạch. Giai đoạn ấy, nhiều người nghi ngờ phong độ, tương lai của Hoàng Đức.

Bằng bản lĩnh, nỗ lực gấp ba, Hoàng Đức được HLV Kim Sang Sik trọng dụng, trở lại vị trí "nhạc trưởng". Sự tỏa sáng đúng lúc của anh góp phần đưa tuyển Việt Nam đến chức vô địch AFF Cup 2024.

Hoàng Đức cho biết anh dành nhiều thời gian tập luyện, vượt định kiến và sự nghi ngờ về phong độ, tương lai. Ảnh: NVCC

Qua MV Bay không cần cánh, Rhyder, Hoàng Đức - đại sứ thương hiệu Rhys Man - cho biết muốn gieo hạt mầm cảm hứng, giúp các chàng trai Gen Z, Alpha có thêm động lực để chuyển mình, chạm đến những mốc son trong sự nghiệp, cuộc sống.

Rhyder, cầu thủ Hoàng Đức quay trong MV 'Bay không cần cánh' MV "Bay không cần cánh". Video: Rhys Man

Thiên Hà