Rhenus kỳ vọng về hiệp định thương mại EU - Ấn Độ

Tập đoàn logistics Rhenus kỳ vọng tận dụng hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Ấn Độ và EU, giúp xuất khẩu hàng hóa từ EU sang Ấn Độ tăng gấp đôi vào năm 2032.

Theo thỏa thuận, xuất khẩu hàng hóa của EU sang Ấn Độ dự kiến tăng gấp đôi vào năm 2032, nhờ việc xóa bỏ hoặc giảm thuế đối với 96,6% giá trị hàng xuất khẩu của EU sang thị trường này. Cụ thể, thuế của Ấn Độ với ôtô có xuất xứ EU sẽ được giảm dần từ mức 110% xuống còn thấp nhất 10%, trong khi linh kiện ôtô sẽ được xóa thuế hoàn toàn sau 5 - 10 năm.

Các mức thuế lên tới 44% đối với máy móc, 22% với hóa chất và 11% với dược phẩm cũng sẽ phần lớn được dỡ bỏ. Thỏa thuận còn loại bỏ hoặc cắt giảm nhiều dòng thuế đối với nông sản - thực phẩm EU. Chẳng hạn, thuế rượu vang của Ấn Độ sẽ giảm từ 150% xuống 75% ngay khi hiệp định có hiệu lực và dần về mức thấp nhất 20%; thuế dầu ô-liu giảm từ 45% về 0% trong 5 năm. Các sản phẩm nông nghiệp chế biến như bánh mì, bánh kẹo sẽ được xóa bỏ mức thuế lên tới 50%.

Đội xe của Rhenus vận hành xuyên biên giới, góp phần kết nối chuỗi cung ứng châu Âu - toàn cầu một cách thông suốt và hiệu quả. Ảnh: Rhenus Logistics

Ở chiều ngược lại, EU sẽ giảm hoặc xóa thuế đối với 99,5% giá trị hàng xuất khẩu của Ấn Độ, bao gồm dệt may, giày dép, chè, cà phê và các mặt hàng thâm dụng lao động khác như da thuộc, dụng cụ thể thao, đồ chơi, đá quý và trang sức.

Tổng giám đốc Rhenus Group, ông Tobias Bartz, hoan nghênh thỏa thuận vì sẽ thúc đẩy thương mại và tăng tính dự báo, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư.

"Khoản tiết kiệm ước tính khoảng 4 tỷ euro mỗi năm cùng triển vọng tăng mạnh kim ngạch thương mại cho thấy tầm quan trọng kinh tế của hiệp định này", ông Bartz nói. "Một lần nữa, điều rõ ràng là không phải bảo hộ, mà chính kết nối toàn cầu và các quan hệ đối tác có mục tiêu mới thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo thịnh vượng dài hạn. Với các doanh nghiệp hoạt động toàn cầu, thỏa thuận mới đồng nghĩa khung điều kiện ổn định hơn và chuỗi cung ứng dễ dự đoán hơn".

Ông Bartz cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của Ấn Độ trong chuỗi cung ứng toàn cầu. "Trọng tâm lúc này là tận dụng khuôn khổ chính sách, đầu tư quyết liệt và thúc đẩy tăng trưởng tại Ấn Độ cũng như toàn cầu. Với Rhenus, Ấn Độ từ lâu đã là thị trường tăng trưởng quan trọng và trọng điểm chiến lược".

Ông Thomas Cullen, Trưởng bộ phận tư vấn của Transport Intelligence, cho rằng một số nội dung của hiệp định vẫn cần hoàn thiện, song các hạng mục đã thống nhất sẽ giúp gia tăng lưu lượng hàng hóa giữa Ấn Độ và EU.

"Hiện Bangladesh vẫn là nguồn cung hàng may mặc quan trọng hơn Ấn Độ, một phần do nước này chịu mức thuế thấp hơn khi xuất sang EU", ông nói. "Nếu Ấn Độ được áp thuế 0% với hàng may mặc vào EU, đây có thể là cú hích lớn cho xuất khẩu".

Theo ông Cullen, các nhà sản xuất ôtô châu Âu cũng kỳ vọng vừa xuất khẩu vừa thiết lập hiện diện sản xuất tại Ấn Độ. Tuy nhiên, các hãng Nhật Bản và Hàn Quốc hiện có vị thế rất mạnh, khiến các nhà sản xuất Đức và Pháp khó cạnh tranh, ngoại trừ phân khúc xe cao cấp nhất.

"Triển vọng tăng thương mại giữa Ấn Độ và EU là tích cực. Nhiều nền kinh tế EU đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng và thị trường, và Ấn Độ mang lại tiềm năng đó," ông nói. "Dù vậy, sản xuất hiện mới chiếm khoảng 14% - 15% GDP của Ấn Độ, thấp hơn rõ rệt so với Đông Nam Á và đặc biệt là Trung Quốc. Nếu công nghiệp và sản xuất hàng hóa tiếp tục tăng, Ấn Độ sẽ cần đầu tư mạnh mẽ hơn vào hạ tầng và dịch vụ logistics".

Tập đoàn logistics Rhenus là doanh nghiệp toàn cầu có trụ sở tại Đức, cung cấp các dịch vụ logistics, giao nhận và vận tải tích hợp. Thành lập từ năm 1912, Rhenus hiện hoạt động tại hơn 70 quốc gia, phục vụ đa dạng lĩnh vực từ công nghiệp, ô tô, bán lẻ đến thương mại điện tử và chuỗi cung ứng quốc tế.

Hải My (Theo Aircargo News)