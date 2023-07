D'Lusso - lợi thế tầm nhìn sông nhưng cách âm chưa tốt

Căn hộ ở D'Lusso có lợi thế tầm nhìn trực diện sông nhưng tiếng ồn từ nhà bên có thể ảnh hưởng nhiều đến sự riêng tư.

D'Lusso, bàn giao cuối năm 2021, được chủ đầu tư Minh Thông (thuộc Điền Phúc Thành) được định hướng là dự án căn hộ cao cấp, nằm ở trung tâm quận 2. Điểm nổi bật của dự án là sau hai tháng nhận nhà đã có sổ, trái ngược với một số dự án lận cận dù đã bàn giao 3-5 năm nhưng chưa thể ra sổ. Là một cư dân sinh sống tại An Phú, tôi thích khu vực này không chỉ ở vị trí tiện lợi đến quận 1 mà còn bởi quy hoạch hạ tầng mới trong tương lai và các dự án lớn xung quanh. Từ dự án, tôi di chuyển qua đại lộ Mai Chí Thọ, mất 10 đến 15 phút để có mặt ở trung tâm quận 1.

Tuy nhiên điểm trừ là việc di chuyển về dự án sẽ gặp nhiều khó khăn vào giờ cao điểm do sự rối loạn của giao thông tại nút giao An Phú. Tôi nhớ thời điểm cao tốc Long Thành - Dầu Giây triển khai thu phí tự động, đoạn giao giữa Nguyễn Thị Định và cao tốc dẫn về D'Lusso kẹt cứng không di chuyển được. Tôi hy vọng sau khi đường song hành cao tốc và nút giao An Phú được hoàn thành, việc di chuyển ở khu vực dự án sẽ được thông thoáng hơn.

Một điểm làm mất mỹ quan dự án là vẫn còn nhà dân ở trong khuôn viên. Điều này khiến D'Lusso khó lòng định vị phân khúc cao cấp trong lòng khách hàng. Ngoài ra, tiện ích nội khu cơ bản đầy đủ nhưng chưa thể xứng tầm "resort" như lời chào bán vì tổng quy mô dự án khá nhỏ, chỉ gần 1,15 ha gồm hai block. Tầng trệt chỉ có một công viên ven sông, phần lớn tiện ích còn lại tập trung trên tầng 3. Điều này khiến diện tích cho mỗi tiện ích lại càng nhỏ hơn, khó lòng đáp ứng cho toàn bộ cư dân khi mật độ cư dân đạt trên 80%.

Xung quanh đoạn đường Nguyễn Thị Định phía trước dự án là khu dân cư hiện hữu lâu đời, có gần như đầy đủ mọi tiện ích cho cuộc sống. Tuy nhiên, các shophouse dưới đế chung cư D'Lusso vẫn đang còn trống rất nhiều.

Dãy shophouse khối đế chưa có người thuê.

Căn hộ tại dự án có lợi thế tầm nhìn trực diện sông. Mỗi căn được thiết kế đón nắng tốt và nằm đủ sâu để tách biệt với sự ồn ào của tuyến đường Nguyễn Thị Định. Tuy nhiên không chỉ riêng D'Lusso, các căn hộ của Điền Phúc Thành đều có một nhược điểm là cách âm không được tốt. Tiếng ồn, tiếng kêu của thú cưng từ nhà bên gây ảnh hưởng rất nhiều đến sự riêng tư.

Tầm nhìn trực diện sông tại căn hộ D'Lusso.

Việc cho phép nuôi thú cưng cũng là vấn đề khiến cư dân tranh cãi rất nhiều. Tôi đánh giá có một phần trách nhiệm của ban quản lý khi chưa đặt ra những quy định chặt về việc nuôi thú cưng trước khi dự án đi vào vận hành.

Dự án mở bán có giá 50-55 triệu đồng mỗi m2, còn giá hiện tại vào khoảng 60-65 triệu đồng mỗi m2. Phí quản lý là 22.000 đồng mỗi m2, tôi thấy hơi cao so với chất lượng tiện ích nội khu.

Tóm lại, ngoài các hạn chế nêu trên, tôi đánh căn hộ D'Lusso thuộc phân khúc tầm trung, an toàn về pháp lý. Dự án có vị trí thuận tiện đi lại, được hưởng lợi rất nhiều về hạ tầng giao thông sau này, phù hợp với nhiều gia đình trẻ.

Tiến Nguyễn

Block A - D'Lusso