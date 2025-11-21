Thứ sáu, 21/11/2025
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Thứ sáu, 21/11/2025, 16:30 (GMT+7)

Rever Cruise - hải trình đa văn hóa trên sông Sài Gòn

Rever Cruise - hải trình đa văn hóa trên sông Sài Gòn

Du thuyền ẩm thực Rever Cruise kết hợp di sản đa văn hóa và tiện ích cao cấp, hiện đại với hải trình từ Cảng Sài Gòn về hướng cầu Phú Mỹ.

Rever Cruise kế thừa di sản của Indochina Sails - du thuyền hoạt động hơn ba thập niên, phục vụ hơn một triệu du khách từ năm 1993. Tên thuyền bắt nguồn từ ý tưởng giao thoa giữa "dòng sông" (River) và "mơ ước" (Rêver - tiếng Pháp). 5 chữ cái tên đại diện cho các trụ cột giá trị gồm: R - Renewal & Relaxation (tái tạo, thư thái), E - Exploration (khám phá), V - Vision & Velvet (tầm nhìn, tinh tế), E - Excellence (xuất sắc) và R - Rêverie (mơ mộng).

Với chiều dài 120 m, diện tích lên đến 10.000 m2, Rever Cruise có khả năng đón 1.288 khách trong cùng thời điểm. Hành trình bắt đầu tại Cảng Sài Gòn - Bến Nhà Rồng, đi về hướng cầu Phú Mỹ. Du thuyền có 5 tầng, mỗi tầng là khu vực ứng dụng với thiết kế riêng biệt.

Đa số sảnh nhà hàng bố trí ban công rộng rãi, thoáng mát, tạo điều kiện để du khách ngắm cảnh sông nước. Các khu vực chung và sảnh tiệc đều được trang trí bằng tranh art decor đa chất liệu, nâng tầm trải nghiệm nghệ thuật cho không gian trên du thuyền Rever. Một số sảnh đặc biệt còn trang trí bằng thảm thủ công Ba Tư.

Rever Hall ở tầng 1 và 2 là không gian cho tiệc cưới và sự kiện doanh nghiệp lấy cảm hứng từ công trình biểu tượng Bưu điện thành phố với trần cao 8 m, thiết kế mái vòm đặc trưng kiến trúc Pháp cổ điển và dàn đèn chùm pha lê lớn.

Tầng hai - Presidential Suite, là phòng nghỉ dưỡng cao cấp duy nhất trên du thuyền Rever, được thiết kế theo phong cách Đông Dương (Indochine) với hồ bơi ngoài trời riêng biệt.

Reveryun là một trong những nhà hàng cao cấp mang cảm hứng Hong Kong thập niên 60. Phong cách quán trà Cha Chaan Teng cho cảm giác hoài cổ với hình ảnh đèn lồng đỏ và các họa tiết mô phỏng Kinh kịch Quảng Đông, góp phần nâng tầm không gian ẩm thực đường phố trên thuyền.

Sảnh tiệc Reverigas nằm ở tầng ba, là sự kết hợp táo bạo giữa Vegas xa hoa và miền Tây hoang dã. Đây là không gian lý tưởng cho các buổi gặp mặt thân mật hay các bữa tiệc riêng tư.

Sảnh Reverabat lấy cảm hứng từ thành phố Rabat cổ kính của Morocco. Những riad (nhà truyền thống Morocco có sân vườn) được tái hiện qua vòm cửa và gạch Zellige (gạch mosaic truyền thống), mang đến cảm giác gần gũi thiên nhiên.

Cùng tầng là nhà hàng Reveranga với thiết kế mang dấu ấn lịch sử Champa (Panduranga). Nơi đây cũng là không gian ẩm thực lớn nhất của Rever Cruise, chuyên phục vụ buffet cao cấp vào các tối cuối tuần.

Cuối cùng là khu giải trí sôi động trên tầng 5 - Rever Lounge. Ngoài không gian thưởng thức cocktail tái hiện văn minh Ai Cập cổ đại, nơi đây còn có sân khấu ngoài trời view 360 độ kèm khu Sundeck ngắm cảnh rộng đến 1.100 m2.

Du thuyền trang bị hệ thống loa biểu diễn chuyên nghiệp Void Acoustic Air Motion với thiết kế hình học độc đáo, giúp đảm bảo âm thanh sống động, phù hợp các sự kiện giải trí như gala tối, DJ show hay tiệc cưới ngoài trời.

Tất cả các sảnh của Rever Cruise đều được thiết kế bằng vách cách âm và chống cháy tiêu chuẩn cao, giúp bảo đảm tính riêng tư, an toàn cho hành khách. Hệ thống âm thanh Beolab 8 & 17, Beosound và Beoplay A9 của thương hiệu Bang & Olufsen (Đan Mạch) cũng được bố trí xuyên suốt các sảnh tiệc và nhà hàng.

Du thuyền đón khách tại Cảng Sài Gòn - Bến Nhà Rồng, di chuyển về hướng cầu Phú Mỹ. Đại diện Rever Cruise kỳ vọng hải trình có thể mang đến không gian nghỉ dưỡng ngay trên sông Sài Gòn cho du khách mà không cần đi xa.

Đan Minh
Ảnh: Rever Cruise

  Trở lại Kinh doanhTrở lại Kinh doanh