Rever Cruise - hải trình đa văn hóa trên sông Sài Gòn

Rever Cruise kế thừa di sản của Indochina Sails - du thuyền hoạt động hơn ba thập niên, phục vụ hơn một triệu du khách từ năm 1993. Tên thuyền bắt nguồn từ ý tưởng giao thoa giữa "dòng sông" (River) và "mơ ước" (Rêver - tiếng Pháp). 5 chữ cái tên đại diện cho các trụ cột giá trị gồm: R - Renewal & Relaxation (tái tạo, thư thái), E - Exploration (khám phá), V - Vision & Velvet (tầm nhìn, tinh tế), E - Excellence (xuất sắc) và R - Rêverie (mơ mộng).

Với chiều dài 120 m, diện tích lên đến 10.000 m2, Rever Cruise có khả năng đón 1.288 khách trong cùng thời điểm. Hành trình bắt đầu tại Cảng Sài Gòn - Bến Nhà Rồng, đi về hướng cầu Phú Mỹ. Du thuyền có 5 tầng, mỗi tầng là khu vực ứng dụng với thiết kế riêng biệt.