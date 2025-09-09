Rết 5 cm chui vào tai khi đang ngủ

Hà NộiTỉnh giấc sau một đêm ngủ tại công trường, người đàn ông 33 tuổi bỗng đau nhói và ù tai dữ dội, kèm theo tiếng sột soạt bất thường trong tai phải.

Nghĩ rằng chỉ là ráy tai hoặc côn trùng nhỏ, anh đã dùng tăm bông ngoáy tai để làm sạch. Tuy nhiên, sau khi ngoáy, cơn đau trở nên dữ dội hơn, kèm theo cảm giác nhức buốt, bệnh nhân mới đến Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để kiểm tra, hôm 8/9.

Các bác sĩ sử dụng thiết bị nội soi, phát hiện một con rết dài khoảng 5 cm còn sống, đang bò trong ống tai ngoài của bệnh nhân. Con vật đã gây tổn thương niêm mạc, dẫn đến chảy dịch và kích ứng mạnh. Kíp trực do bác sĩ Trần Anh Tuấn phụ trách đã gây tê tại chỗ, dùng dụng cụ chuyên dụng gắp con rết ra ngoài. Toàn bộ quy trình được thực hiện hết sức tỉ mỉ nhằm tránh làm tổn thương sâu hơn, đặc biệt là khu vực màng nhĩ nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng vĩnh viễn, bác sĩ cho hay.

Hình ảnh con rết sau khi được các bác sĩ lấy ra trong ống tai bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau thủ thuật, bệnh nhân được theo dõi và xuất viện chỉ vài giờ sau đó. May mắn màng nhĩ không bị tổn thương, thính lực hoàn toàn bình thường. BSCKII. Nguyễn Anh Dũng, Trưởng Khoa Tai Mũi Họng, cho biết các tai nạn do dị vật đường tai, mũi, họng không hiếm gặp trong thực hành lâm sàng. Dù thường xảy ra ở trẻ em do các vật nhỏ như hạt đậu, cúc áo, người lớn cũng có thể gặp phải tình huống tương tự, đặc biệt là khi ngủ ở môi trường ẩm thấp hoặc ngoài trời mà không có màn che, tạo điều kiện cho các loài côn trùng như gián, muỗi, hay thậm chí là rết chui vào.

Các chuyên gia y tế cảnh báo khi có dị vật trong tai, tuyệt đối không được tự xử lý tại nhà bằng tăm bông, vật nhọn hoặc nhỏ dầu. Những hành động này chỉ khiến dị vật đi sâu hơn, gây tổn thương ống tai, thủng màng nhĩ và nhiễm trùng nặng. Khi có các dấu hiệu bất thường như đau tai, ù tai, nghe kém hay cảm giác có vật lạ sau khi ngủ dậy, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được can thiệp kịp thời và đúng cách.

Lê Nga